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Олег Тягнибок, биография

Олег Тягнибок, биография - 04.12.2023 Украина.ру

Олег Тягнибок, биография

Украинский Политик

2023-12-04T16:28

2023-12-04T16:28

2023-12-04T16:28

биография

олег тягнибок

украина

политика

депутат

ссср

сша

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Детство и образование Родился Олег Тягнибок 7 ноября 1968 года во Львове в семье медиков. Отец – Ярослав Тягнибок работал спортивным врачом, в 80-х занимал должность главного врача сборной СССР по боксу. О матери политика ничего не известно. Также у Тягнибока есть младший брат Андрей, он украинский политический деятель. В юности он отсидел за убийство одноклассника три года: адвокаты доказали, что убийство было непредумышленным.Деда по материнской линии звали Артемий Цегельский – он был греко-католическим священником, в 1946 году его отправили в ссылку в Сибирь по причине отказа перейти в православие. Прадед – Лонгин Цегельский, в начале 20 века занимал должность министра иностранных дел Западноукраинской народной республики, а 1920 годах являлся представителем правительства республики в США и остался там после образования СССР.В 1987-1989 годах Тягнибок служил в рядах Советской армии. Во время срочной службы, по собственным словам, его пытались завербовать в КГБ. В 1993 году Тягнибок заканчивает Львовский государственный медицинский институт по специальности хирургия. Карьера Свою карьеру Тягнибок начинает с работы во Львовской областной клинической больнице санитаром. В начале 90-х будущий политик становится главой ячейки Студенческого братства Львовского медицинского института. Параллельно Тягнибок вступает в Социал-национальную партию Украины (СНПУ) и возглавляет Студенческое братство города Львова. С 1993 по 1996 год занимает должность врача-интерна Львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.Политика Жизнь с политикой Тягнибок связывает в 1994 году, когда избирается во Львовский областной совет народных депутатов. Спустя год он становится уполномоченным по вопросам организационной работы СНПУ, а затем станет главой львовской областной организации СНПУ.В 1998 году Тягнибок предпринимает попытки баллотироваться в Верховную Раду от блока “Меньше слов” и по одномандатному округу во Львовской области. По итогу он становится депутатом от мажоритарного округа, членом комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, входит в состав фракции “Народного Движения” Украины.Весной 1998 года Тягнибок становится председателем киевской городской организации СНПУ, где работает до 2003 года. В 1999 году Олег заканчивает юрфак Львовского национального университета и спустя 3 года повторно избирается в парламент, и входит во фракцию Наша Украина.В 2004 году утверждают новое название СНПУ - Всеукраинское объединение (ВО) “Свобода”, в котором Тягнибок избирается председателем. В этом же году его исключают из фракции “Наша Украины” из-за скандала, связанного с речью, произнесенной им на горе Яворина в Ивано-Франковской области. Тягнибок рассказал об украинской повстанческой армии (УПА*), которая по словам политика, “боролась с москалями, с немцами и другой нечистью, которая хотела забрать Украину”. Кроме того, за эти высказывания на Тягнибока было заведено уголовное дело “о разжигании розни”.В 2006 и 2007 годах ВО “Свобода” во главе с Тягнибоком принимает участие в выборах в Верховную Раду, однако безуспешно.Спустя год Тягнибок решает стать мэром Киева, но на выборах он занимает предпоследнее место, а кресло мэра занимает Леонид Черновецкий.В 2008 году политик вдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, но попадает на 8 место, набрав 1,43 % голосов.Весной 2009 года на улицах Львова появляются рекламные плакаты с символикой дивизии СС "Галичина", которая была сформирована из западных украинцев и воевала в 1944-1945 годах на стороне гитлеровской Германии. Как оказалось, эту рекламу заказал Тягнибок по случаю мероприятия "Сокровище нации".В октябре 2012 года ВО “Свобода” на парламентских выборах набирает 10,44 % голосов и получает 25 депутатских мандатов.Занимая пост депутата, он предлагал запретить разговаривать русском языке. Кроме того, он добивался, чтобы в стране возродили национальные позабытые традиции и символику. Также он инициировал возвращение графы “национальность” в паспорт гражданина Украины.Отношения и детиТягнибок женат на супруге Ольге (в девичестве – Демчишин). По профессии она врач-эпидемиолог. Пара воспитывает троих детей - дочерей Ярину-Марию, Дарину-Богдану и сына Гордея.В 2015 году старшая дочь вышла замуж и родила Тягнибоку внука, а младшая дочь снимается для плакатов партии “Свобода” и организовывает художественные выставки. Сын интересуется политикой и намерен попасть в Верховную Раду.Интересные факты 1. Тягнибок получил Золотой крест от ветеранов дивизии СС "Галичина" с формулировкой "за заслуги перед Украиной".2. Олег увлекается футболом и является фанатом львовского футбольного клуба "Карпаты".3. В 2011 году журнал “Корреспондент” включил его в рейтинг “100 самых влиятельных украинцев”.4. Занимал пост первого президента Федерации рукопашу гопак (боевого гопака - украинского национального вида боевых искусств), но позднее покинул пост.5. Во Львове у Тягнибока есть квартира с бункером.* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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