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Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали

Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали - 06.06.2024 Украина.ру

Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали

6 июня 1968 года в Москве состоялся премьерный показ фильма "Разведчики". Лента собрала 35 миллионов зрителей, но сейчас её почти забыли. А зря, потому что актёры в картине играли невероятно талантливые и известные, и здесь впервые прозвучал звёздный дуэт Леонида Быкова и Алексея Макарова

2024-06-06T08:16

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В 1967 году на киностудии Довженко начались съёмки фильма "Разведчики". Сценарий к нему написал участник войны сценарист Евгений Оноприенко. Вскоре вместе с Леонидом Быковым он приступит к работе и над "Стариками…" Сам он до Будапешта, в котором разворачиваются действия фильма, не дошёл – был тяжело ранен в январе 1944 года во время проведения Никопольско-Криворожской операции – как раз в эти дни шло форсирование Днепра. Но Оноприенко и не надо было участвовать в боях за Будапешт, так как сценарий он писал не на пустом месте – это фактически была экранизация одной из глав повести другого ветерана – Юрия Стрехнина. Называлась она "Про отряд Бороды" (1962).Сюжет Стрехнин не выдумал – это были реальные истории о реальном человеке, которые ему рассказал один из его бывших бойцов. Звали этого человека Виктор Калганов. В период боев за Будапешт он носил звание старшего лейтенанта и командовал отрядом разведки разведотдела штаба Дунайской военной флотилии. Это был один из таких редких в 45-м году людей, которые начали воевать ещё в 1941 году и дошли до конца войны. Его мать за это время успела получить на него шесть похоронок, но, видимо, Виктор родился под счастливой звездой.Первая похоронка пришла в трагичном октябре 1941 года, когда немец прорвал фронт и стремительно приближался к столице. Виктор в составе отряда подрывников отправился под Малоярославец рвать на пути немцев все мосты, мостки и путепроводы, чтобы замедлить их продвижение. Там отряд попал в окружение – из больше чем сотни человек выжили только четверо.После выздоровления Виктор попал служить на Балтийский флот. Как ему это удалось (ведь Ленинград уже был в блокаде) точно неизвестно, но он воевал там снайпером. Возможно, помогло прошлое его отца – тот еще до Революции служил на Балтийском флоте, а потом работал в ВЧК. В Ленинграде он поклялся, что не будет бриться, до самой победы над врагом, и отрастил окладистую бороду. В результате среди моряков за ним прочно закрепилось прозвище "Борода".В январе 1942 года во время Евпаторийского десанта практически полностью погиб разведотряд Черноморского флота. Его пришлось формировать заново, и для этого с Балтийского флота перебросили отряд моряков-снайперов, которыми временно командовал лейтенант Калганов. После этого он командовал отрядом разведчиков, с которыми однажды самовольно отправился на штурм вражеских ДзОТов, чтобы помочь своему батальону. Вскоре он остался единственным из офицеров, несколько раз поднимал морпехов в атаку, смог взять вражеские укрепления у основания высоты, но при штурме её вершины у его головы разорвалась граната. Один из застрявших в черепе осколков так и не удалили. За этот подвиг старшего лейтенанта Калганова первым на Черноморском флоте наградили орденом Александра Невского.Зимой 1944 года Виктора Калганова во главе группы разведчиков забросили в глубокий вражеский тыл в Крымские горы. Группа наблюдала сверху за движением вражеских судов и кораблей в крымских портах и наводила на них наши бомбардировщики. Также она держала связь с действовавшими в крымских городах подпольщиками, и передавала по рации всю добытую информацию на "большую землю". По мере того, как приближалось время освобождения Крыма, работать становилось всё сложнее – немцы устраивали одну облаву за другой. Однажды разведчики спаслись только благодаря тому, что зарылись в лощине в глубокий слой павших листьев, и несколько вражеских цепей прошли над ними одна за другой, так ничего и не заметив. Одному из моряков какой-то немец даже наступил на руку.После Крыма разведчиков перебросили в Одессу, где включили в состав недавно воссозданной Дунайской флотилии, в которую вошли корабли и личный состав флотилии Азовской, командовал которой уроженец Каменец-Подольска контр-адмирал Сергей Горшков. Калганов возглавил разведотряд штаба флотилии, участвовал в подготовке Аккерманского десанта. Но самые яркие события в жизни его отряда, которые, собственно, и вошли потом в фильм "Разведчики", случились с ним уже после того, как были высажены десанты в устье Дуная, и Румыния с Болгарией из противников СССР превратилась в его союзников.Фильм начинается с того, что разведчики ищут проход для кораблей флотилии между лежащими в воде фермами и быками взорванного немцами моста. Это реальная история – во время прорыва по Дунаю в районе Эстергома (Венгрия) надо было пройти мимо взорванного моста. Разведчики, выходя по ночам к мосту на шлюпках и небольшом трофейном катере, который они в шутку называли "Тузиком", обнаружили небольшой пятиметровой ширины проход. Боец отряда 16-летний разведчик Аркадий Малахов на маленькой шлюпке тайком пробрался к ферме, забрался на неё, и, держа бушлат нараспашку с фонариком на груди, показывал морякам, куда идти.Но главный сюжет фильма, это эпизод с захватом карт вражеских минных постановок и затопленных кораблей, которыми немцы в нескольких местах перегородили реку. Разведчикам Калганова приказали добыть эти карты. Сочувствовавшие советским товарищам венгры подсказали, что нужные карты могут быть не только в немецких штабах, но и в венгерском Дунайском пароходстве, откуда похитить их будет намного проще.Темной январской ночью 1945 года трое переодетых в гражданское разведчиков: Виктор Калганов, Василий Глоба и Алексей Чхеидзе (в фильме его фамилия Кобахидзе – это он рассказал после войны Стрехнину об отряде "Бороды"), переправились на занятый немцами правый берег Дуная. Они переночевали у рабочего-венгра Йожефа Кекеша. В фильме его зовут Миклош Габор и его роль исполняет Константин Степанков, известный широкому зрителю по роли Ковпака в фильме "Дума о Ковпаке".Днем венгерская девушка Мари Кочиш (её сыграла Людмила Марченко) провела разведчиков к пароходству: Чхеидзе изображал её кавалера – шёл с ней под руку, Калганов и Глоба следовали за ними чуть поодаль.Разведчики укрылись в развалинах соседнего с пароходством здания и наблюдали за единственным часовым, который прохаживался у его входа. Как только он свернул за угол, они проскользнули внутрь через пролом.Дверь в кабинет вскрыл Калганов, он где-то научился азам искусства "медвежатника", но только азам – обнаружившийся внутри кабинета сейф он вскрыть не смог. Тогда в дело пошла толовая шашка – её подорвали, когда начался очередной обстрел занятой врагом части Будапешта нашей артиллерией. В сейфе оказались необходимые нашему командованию карты. Разведчики, в отличие от того, что изображено в фильме, благополучно вышли к линии фронта. Немцы, правда, их обнаружили, но Калганов пустил в небо, как было оговорено заранее, зеленую ракету, и наши войска прикрыли их отход – Калганов и его товарищи приняли в первом подвернувшемся здании венгерского банка бой, их выручил миномётный огонь и внезапная атака наших войск. Потерь группа не понесла.Однако киноделы студии "Довженко" изменили бы себе, если бы не добавили в фильм трагического драматизма. Там отход основной группы прикрывают и героически погибают Александр Макаренко в исполнении Леонида Быкова, и Василий Сигаев в исполнении Алексея Макарова. У актёров и раньше были фильмы, где они вместе снимались, но только в "Разведчиках" режиссёры Алексей Швачко и Игорь Самборский создали этот экранный дуэт, который так по-своему разовьёт потом Леонид Быков в своем киношедевре "В бой идут одни старики".В "Разведчиках" его старшина Макаренко стал одной из ключевых фигур, наполняющих фильм искрящимся непередаваемым украинским юмором. Ему в некоторых сценах подыгрывает другой актер, признанный украинский комик Андрей Сова. Зрителю он знаком по роли начальника автозаправки Панаса Петровича в фильме "Королева бензоколонки", в "Разведчиках" же он сыграл боцмана Черняка. Отметился в фильме и Борислав Брондуков.Критики потом нещадно громили фильм в профильной прессе, указывая на то, что авторы героизируют нарушителя дисциплины (героя Быкова), да еще и пропагандируют алкоголизм, так как спиртное занимает в фильме пусть далеко не главное, но весомое место. Однако на самом деле авторы, сами видевшие войну изнутри, просто не грешили против истины, потому и от начальства никаких выговоров они не получили. Тем более, что "Разведчики" оказались четвёртыми по сборам среди всех выпущенных киностудией им. Довженко за советское время фильмов.Съёмки, хоть кинопроизводством и занималась украинская студия, проходили в Риге и Калининграде, бывшем Кенигсберге. Его центр ещё лежал в руинах – вот на их фоне и было снято большинство натурных кадров. Заключительные сцены с вражеской погоней за разведчиками и перестрелкой снимались на территории ныне не существующего тарного завода и на одном из крупнейших судостроительных предприятий страны заводе "Янтарь".Консультировал фильм лично… Виктор Калганов. Хоть он и был в конце войны тяжело ранен, но после её окончания дослужился до звания капитана 1-го ранга и был в 1966 году направлен своим бывшим командиром, а теперь главнокомандующим ВМС СССР адмиралом Горшковым из Ленинграда, где служил в военном научно-исследовательском институте, в Севастополь. Там в Казачьей бухте как раз в период съёмок "Разведчиков" он руководил созданием первого в стране военного океанариума.Виктор Калганов стоял у истоков отечественной прикладной гидробионики и служебного использования дельфинов. Его потомки пошли по его стопам, так что он еще является и родоначальником первой в стране династии дрессировщиков дельфинов.В фильме его, правда под фамилией Курганов, изобразил прославленный украинский актер и, начиная с этого фильма, близкий друг Леонида Быкова – Иван Миколайчук. Виктор Андреевич подробно рассказал ему многие нюансы фронтовой жизни его разведчиков в тылу и на передовой, так что во многом этот фильм можно считать документальным свидетельством той уже безвозвратно ушедшей эпохи.

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история, история ссср, история украины, кино, фильм, кинематограф, великая отечественная война, разведка, киев, калининград