Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали - 06.06.2024 Украина.ру
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Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали
Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали - 06.06.2024 Украина.ру
Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали
6 июня 1968 года в Москве состоялся премьерный показ фильма "Разведчики". Лента собрала 35 миллионов зрителей, но сейчас её почти забыли. А зря, потому что актёры в картине играли невероятно талантливые и известные, и здесь впервые прозвучал звёздный дуэт Леонида Быкова и Алексея Макарова
2024-06-06T08:16
2024-06-06T08:17
история
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кинематограф
великая отечественная война
разведка
киев
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В 1967 году на киностудии Довженко начались съёмки фильма "Разведчики". Сценарий к нему написал участник войны сценарист Евгений Оноприенко. Вскоре вместе с Леонидом Быковым он приступит к работе и над "Стариками…" Сам он до Будапешта, в котором разворачиваются действия фильма, не дошёл – был тяжело ранен в январе 1944 года во время проведения Никопольско-Криворожской операции – как раз в эти дни шло форсирование Днепра. Но Оноприенко и не надо было участвовать в боях за Будапешт, так как сценарий он писал не на пустом месте – это фактически была экранизация одной из глав повести другого ветерана – Юрия Стрехнина. Называлась она "Про отряд Бороды" (1962).Сюжет Стрехнин не выдумал – это были реальные истории о реальном человеке, которые ему рассказал один из его бывших бойцов. Звали этого человека Виктор Калганов. В период боев за Будапешт он носил звание старшего лейтенанта и командовал отрядом разведки разведотдела штаба Дунайской военной флотилии. Это был один из таких редких в 45-м году людей, которые начали воевать ещё в 1941 году и дошли до конца войны. Его мать за это время успела получить на него шесть похоронок, но, видимо, Виктор родился под счастливой звездой.Первая похоронка пришла в трагичном октябре 1941 года, когда немец прорвал фронт и стремительно приближался к столице. Виктор в составе отряда подрывников отправился под Малоярославец рвать на пути немцев все мосты, мостки и путепроводы, чтобы замедлить их продвижение. Там отряд попал в окружение – из больше чем сотни человек выжили только четверо.После выздоровления Виктор попал служить на Балтийский флот. Как ему это удалось (ведь Ленинград уже был в блокаде) точно неизвестно, но он воевал там снайпером. Возможно, помогло прошлое его отца – тот еще до Революции служил на Балтийском флоте, а потом работал в ВЧК. В Ленинграде он поклялся, что не будет бриться, до самой победы над врагом, и отрастил окладистую бороду. В результате среди моряков за ним прочно закрепилось прозвище "Борода".В январе 1942 года во время Евпаторийского десанта практически полностью погиб разведотряд Черноморского флота. Его пришлось формировать заново, и для этого с Балтийского флота перебросили отряд моряков-снайперов, которыми временно командовал лейтенант Калганов. После этого он командовал отрядом разведчиков, с которыми однажды самовольно отправился на штурм вражеских ДзОТов, чтобы помочь своему батальону. Вскоре он остался единственным из офицеров, несколько раз поднимал морпехов в атаку, смог взять вражеские укрепления у основания высоты, но при штурме её вершины у его головы разорвалась граната. Один из застрявших в черепе осколков так и не удалили. За этот подвиг старшего лейтенанта Калганова первым на Черноморском флоте наградили орденом Александра Невского.Зимой 1944 года Виктора Калганова во главе группы разведчиков забросили в глубокий вражеский тыл в Крымские горы. Группа наблюдала сверху за движением вражеских судов и кораблей в крымских портах и наводила на них наши бомбардировщики. Также она держала связь с действовавшими в крымских городах подпольщиками, и передавала по рации всю добытую информацию на "большую землю". По мере того, как приближалось время освобождения Крыма, работать становилось всё сложнее – немцы устраивали одну облаву за другой. Однажды разведчики спаслись только благодаря тому, что зарылись в лощине в глубокий слой павших листьев, и несколько вражеских цепей прошли над ними одна за другой, так ничего и не заметив. Одному из моряков какой-то немец даже наступил на руку.После Крыма разведчиков перебросили в Одессу, где включили в состав недавно воссозданной Дунайской флотилии, в которую вошли корабли и личный состав флотилии Азовской, командовал которой уроженец Каменец-Подольска контр-адмирал Сергей Горшков. Калганов возглавил разведотряд штаба флотилии, участвовал в подготовке Аккерманского десанта. Но самые яркие события в жизни его отряда, которые, собственно, и вошли потом в фильм "Разведчики", случились с ним уже после того, как были высажены десанты в устье Дуная, и Румыния с Болгарией из противников СССР превратилась в его союзников.Фильм начинается с того, что разведчики ищут проход для кораблей флотилии между лежащими в воде фермами и быками взорванного немцами моста. Это реальная история – во время прорыва по Дунаю в районе Эстергома (Венгрия) надо было пройти мимо взорванного моста. Разведчики, выходя по ночам к мосту на шлюпках и небольшом трофейном катере, который они в шутку называли "Тузиком", обнаружили небольшой пятиметровой ширины проход. Боец отряда 16-летний разведчик Аркадий Малахов на маленькой шлюпке тайком пробрался к ферме, забрался на неё, и, держа бушлат нараспашку с фонариком на груди, показывал морякам, куда идти.Но главный сюжет фильма, это эпизод с захватом карт вражеских минных постановок и затопленных кораблей, которыми немцы в нескольких местах перегородили реку. Разведчикам Калганова приказали добыть эти карты. Сочувствовавшие советским товарищам венгры подсказали, что нужные карты могут быть не только в немецких штабах, но и в венгерском Дунайском пароходстве, откуда похитить их будет намного проще.Темной январской ночью 1945 года трое переодетых в гражданское разведчиков: Виктор Калганов, Василий Глоба и Алексей Чхеидзе (в фильме его фамилия Кобахидзе – это он рассказал после войны Стрехнину об отряде "Бороды"), переправились на занятый немцами правый берег Дуная. Они переночевали у рабочего-венгра Йожефа Кекеша. В фильме его зовут Миклош Габор и его роль исполняет Константин Степанков, известный широкому зрителю по роли Ковпака в фильме "Дума о Ковпаке".Днем венгерская девушка Мари Кочиш (её сыграла Людмила Марченко) провела разведчиков к пароходству: Чхеидзе изображал её кавалера – шёл с ней под руку, Калганов и Глоба следовали за ними чуть поодаль.Разведчики укрылись в развалинах соседнего с пароходством здания и наблюдали за единственным часовым, который прохаживался у его входа. Как только он свернул за угол, они проскользнули внутрь через пролом.Дверь в кабинет вскрыл Калганов, он где-то научился азам искусства "медвежатника", но только азам – обнаружившийся внутри кабинета сейф он вскрыть не смог. Тогда в дело пошла толовая шашка – её подорвали, когда начался очередной обстрел занятой врагом части Будапешта нашей артиллерией. В сейфе оказались необходимые нашему командованию карты. Разведчики, в отличие от того, что изображено в фильме, благополучно вышли к линии фронта. Немцы, правда, их обнаружили, но Калганов пустил в небо, как было оговорено заранее, зеленую ракету, и наши войска прикрыли их отход – Калганов и его товарищи приняли в первом подвернувшемся здании венгерского банка бой, их выручил миномётный огонь и внезапная атака наших войск. Потерь группа не понесла.Однако киноделы студии "Довженко" изменили бы себе, если бы не добавили в фильм трагического драматизма. Там отход основной группы прикрывают и героически погибают Александр Макаренко в исполнении Леонида Быкова, и Василий Сигаев в исполнении Алексея Макарова. У актёров и раньше были фильмы, где они вместе снимались, но только в "Разведчиках" режиссёры Алексей Швачко и Игорь Самборский создали этот экранный дуэт, который так по-своему разовьёт потом Леонид Быков в своем киношедевре "В бой идут одни старики".В "Разведчиках" его старшина Макаренко стал одной из ключевых фигур, наполняющих фильм искрящимся непередаваемым украинским юмором. Ему в некоторых сценах подыгрывает другой актер, признанный украинский комик Андрей Сова. Зрителю он знаком по роли начальника автозаправки Панаса Петровича в фильме "Королева бензоколонки", в "Разведчиках" же он сыграл боцмана Черняка. Отметился в фильме и Борислав Брондуков.Критики потом нещадно громили фильм в профильной прессе, указывая на то, что авторы героизируют нарушителя дисциплины (героя Быкова), да еще и пропагандируют алкоголизм, так как спиртное занимает в фильме пусть далеко не главное, но весомое место. Однако на самом деле авторы, сами видевшие войну изнутри, просто не грешили против истины, потому и от начальства никаких выговоров они не получили. Тем более, что "Разведчики" оказались четвёртыми по сборам среди всех выпущенных киностудией им. Довженко за советское время фильмов.Съёмки, хоть кинопроизводством и занималась украинская студия, проходили в Риге и Калининграде, бывшем Кенигсберге. Его центр ещё лежал в руинах – вот на их фоне и было снято большинство натурных кадров. Заключительные сцены с вражеской погоней за разведчиками и перестрелкой снимались на территории ныне не существующего тарного завода и на одном из крупнейших судостроительных предприятий страны заводе "Янтарь".Консультировал фильм лично… Виктор Калганов. Хоть он и был в конце войны тяжело ранен, но после её окончания дослужился до звания капитана 1-го ранга и был в 1966 году направлен своим бывшим командиром, а теперь главнокомандующим ВМС СССР адмиралом Горшковым из Ленинграда, где служил в военном научно-исследовательском институте, в Севастополь. Там в Казачьей бухте как раз в период съёмок "Разведчиков" он руководил созданием первого в стране военного океанариума.Виктор Калганов стоял у истоков отечественной прикладной гидробионики и служебного использования дельфинов. Его потомки пошли по его стопам, так что он еще является и родоначальником первой в стране династии дрессировщиков дельфинов.В фильме его, правда под фамилией Курганов, изобразил прославленный украинский актер и, начиная с этого фильма, близкий друг Леонида Быкова – Иван Миколайчук. Виктор Андреевич подробно рассказал ему многие нюансы фронтовой жизни его разведчиков в тылу и на передовой, так что во многом этот фильм можно считать документальным свидетельством той уже безвозвратно ушедшей эпохи.
https://ukraina.ru/20230812/1048645577.html
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, история украины, кино, фильм, кинематограф, великая отечественная война, разведка, киев, калининград
История, История, история СССР, история Украины, кино, фильм, кинематограф, Великая Отечественная война, разведка, Киев, Калининград

Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали

08:16 06.06.2024 (обновлено: 08:17 06.06.2024)
 
Леонид Быков и Иван Миколайчук
Леонид Быков и Иван Миколайчук
Читать в
Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
6 июня 1968 года в Москве состоялся премьерный показ фильма "Разведчики". Лента собрала 35 миллионов зрителей, но сейчас её почти забыли. А зря, потому что актёры в картине играли невероятно талантливые и известные, и здесь впервые прозвучал звёздный дуэт Леонида Быкова и Алексея Макарова
В 1967 году на киностудии Довженко начались съёмки фильма "Разведчики". Сценарий к нему написал участник войны сценарист Евгений Оноприенко. Вскоре вместе с Леонидом Быковым он приступит к работе и над "Стариками…" Сам он до Будапешта, в котором разворачиваются действия фильма, не дошёл – был тяжело ранен в январе 1944 года во время проведения Никопольско-Криворожской операции – как раз в эти дни шло форсирование Днепра. Но Оноприенко и не надо было участвовать в боях за Будапешт, так как сценарий он писал не на пустом месте – это фактически была экранизация одной из глав повести другого ветерана – Юрия Стрехнина. Называлась она "Про отряд Бороды" (1962).
Сюжет Стрехнин не выдумал – это были реальные истории о реальном человеке, которые ему рассказал один из его бывших бойцов. Звали этого человека Виктор Калганов. В период боев за Будапешт он носил звание старшего лейтенанта и командовал отрядом разведки разведотдела штаба Дунайской военной флотилии. Это был один из таких редких в 45-м году людей, которые начали воевать ещё в 1941 году и дошли до конца войны. Его мать за это время успела получить на него шесть похоронок, но, видимо, Виктор родился под счастливой звездой.
Первая похоронка пришла в трагичном октябре 1941 года, когда немец прорвал фронт и стремительно приближался к столице. Виктор в составе отряда подрывников отправился под Малоярославец рвать на пути немцев все мосты, мостки и путепроводы, чтобы замедлить их продвижение. Там отряд попал в окружение – из больше чем сотни человек выжили только четверо.
После выздоровления Виктор попал служить на Балтийский флот. Как ему это удалось (ведь Ленинград уже был в блокаде) точно неизвестно, но он воевал там снайпером. Возможно, помогло прошлое его отца – тот еще до Революции служил на Балтийском флоте, а потом работал в ВЧК. В Ленинграде он поклялся, что не будет бриться, до самой победы над врагом, и отрастил окладистую бороду. В результате среди моряков за ним прочно закрепилось прозвище "Борода".
В январе 1942 года во время Евпаторийского десанта практически полностью погиб разведотряд Черноморского флота. Его пришлось формировать заново, и для этого с Балтийского флота перебросили отряд моряков-снайперов, которыми временно командовал лейтенант Калганов. После этого он командовал отрядом разведчиков, с которыми однажды самовольно отправился на штурм вражеских ДзОТов, чтобы помочь своему батальону. Вскоре он остался единственным из офицеров, несколько раз поднимал морпехов в атаку, смог взять вражеские укрепления у основания высоты, но при штурме её вершины у его головы разорвалась граната. Один из застрявших в черепе осколков так и не удалили. За этот подвиг старшего лейтенанта Калганова первым на Черноморском флоте наградили орденом Александра Невского.
Кадр из фильма В бой идут одни старики - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа 2023, 18:00История
"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида БыковаЧерез несколько лет после войны Леонид Фёдорович Быков ехал в вагоне-теплушке и там услышал песню "Смуглянка". Тогда для себя он решил, что, когда-нибудь он снимет фильм о войне, и обязательно в него войдёт эта песня. Почти через 30 лет так и произошло. 12 августа 1974 года фильм вышел в прокат
Зимой 1944 года Виктора Калганова во главе группы разведчиков забросили в глубокий вражеский тыл в Крымские горы. Группа наблюдала сверху за движением вражеских судов и кораблей в крымских портах и наводила на них наши бомбардировщики. Также она держала связь с действовавшими в крымских городах подпольщиками, и передавала по рации всю добытую информацию на "большую землю". По мере того, как приближалось время освобождения Крыма, работать становилось всё сложнее – немцы устраивали одну облаву за другой. Однажды разведчики спаслись только благодаря тому, что зарылись в лощине в глубокий слой павших листьев, и несколько вражеских цепей прошли над ними одна за другой, так ничего и не заметив. Одному из моряков какой-то немец даже наступил на руку.
После Крыма разведчиков перебросили в Одессу, где включили в состав недавно воссозданной Дунайской флотилии, в которую вошли корабли и личный состав флотилии Азовской, командовал которой уроженец Каменец-Подольска контр-адмирал Сергей Горшков. Калганов возглавил разведотряд штаба флотилии, участвовал в подготовке Аккерманского десанта. Но самые яркие события в жизни его отряда, которые, собственно, и вошли потом в фильм "Разведчики", случились с ним уже после того, как были высажены десанты в устье Дуная, и Румыния с Болгарией из противников СССР превратилась в его союзников.
Фильм начинается с того, что разведчики ищут проход для кораблей флотилии между лежащими в воде фермами и быками взорванного немцами моста. Это реальная история – во время прорыва по Дунаю в районе Эстергома (Венгрия) надо было пройти мимо взорванного моста. Разведчики, выходя по ночам к мосту на шлюпках и небольшом трофейном катере, который они в шутку называли "Тузиком", обнаружили небольшой пятиметровой ширины проход. Боец отряда 16-летний разведчик Аркадий Малахов на маленькой шлюпке тайком пробрался к ферме, забрался на неё, и, держа бушлат нараспашку с фонариком на груди, показывал морякам, куда идти.
режиссеры Алов и Наумов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
29 апреля, 19:11История
"Тревожная молодость": киевский старт блестящего режиссерского дуэтаВ 1951 году через несколько дней после приёмки у молодых режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова фильма "Тарас Шевченко" (они доснимали его за рано ушедшим из жизни Игорем Савченко) их поздно ночью вызвали в Комитет по делам кинематографии. Его председатель Иван Григорьевич Большаков сообщил, что работать их распределяют в Киев
Но главный сюжет фильма, это эпизод с захватом карт вражеских минных постановок и затопленных кораблей, которыми немцы в нескольких местах перегородили реку. Разведчикам Калганова приказали добыть эти карты. Сочувствовавшие советским товарищам венгры подсказали, что нужные карты могут быть не только в немецких штабах, но и в венгерском Дунайском пароходстве, откуда похитить их будет намного проще.
Темной январской ночью 1945 года трое переодетых в гражданское разведчиков: Виктор Калганов, Василий Глоба и Алексей Чхеидзе (в фильме его фамилия Кобахидзе – это он рассказал после войны Стрехнину об отряде "Бороды"), переправились на занятый немцами правый берег Дуная. Они переночевали у рабочего-венгра Йожефа Кекеша. В фильме его зовут Миклош Габор и его роль исполняет Константин Степанков, известный широкому зрителю по роли Ковпака в фильме "Дума о Ковпаке".
Днем венгерская девушка Мари Кочиш (её сыграла Людмила Марченко) провела разведчиков к пароходству: Чхеидзе изображал её кавалера – шёл с ней под руку, Калганов и Глоба следовали за ними чуть поодаль.
Разведчики укрылись в развалинах соседнего с пароходством здания и наблюдали за единственным часовым, который прохаживался у его входа. Как только он свернул за угол, они проскользнули внутрь через пролом.
Дверь в кабинет вскрыл Калганов, он где-то научился азам искусства "медвежатника", но только азам – обнаружившийся внутри кабинета сейф он вскрыть не смог. Тогда в дело пошла толовая шашка – её подорвали, когда начался очередной обстрел занятой врагом части Будапешта нашей артиллерией. В сейфе оказались необходимые нашему командованию карты. Разведчики, в отличие от того, что изображено в фильме, благополучно вышли к линии фронта. Немцы, правда, их обнаружили, но Калганов пустил в небо, как было оговорено заранее, зеленую ракету, и наши войска прикрыли их отход – Калганов и его товарищи приняли в первом подвернувшемся здании венгерского банка бой, их выручил миномётный огонь и внезапная атака наших войск. Потерь группа не понесла.
Писатель Иван Стаднюк
8 марта, 16:00История
Иван Стаднюк – сталинист эпохи разложенияЕщё 20 или даже 10 лет назад на просторах бывшего СССР трудно было найти человека, который бы не знал, кто такой Максим Перепелица, или о чём фильм "Война на западном направлении". Создал их советский писатель, уроженец Винницкой области, Иван Стаднюк. Сегодня, в Международный женский день, у него очередной День рождения
Однако киноделы студии "Довженко" изменили бы себе, если бы не добавили в фильм трагического драматизма. Там отход основной группы прикрывают и героически погибают Александр Макаренко в исполнении Леонида Быкова, и Василий Сигаев в исполнении Алексея Макарова. У актёров и раньше были фильмы, где они вместе снимались, но только в "Разведчиках" режиссёры Алексей Швачко и Игорь Самборский создали этот экранный дуэт, который так по-своему разовьёт потом Леонид Быков в своем киношедевре "В бой идут одни старики".
В "Разведчиках" его старшина Макаренко стал одной из ключевых фигур, наполняющих фильм искрящимся непередаваемым украинским юмором. Ему в некоторых сценах подыгрывает другой актер, признанный украинский комик Андрей Сова. Зрителю он знаком по роли начальника автозаправки Панаса Петровича в фильме "Королева бензоколонки", в "Разведчиках" же он сыграл боцмана Черняка. Отметился в фильме и Борислав Брондуков.
Критики потом нещадно громили фильм в профильной прессе, указывая на то, что авторы героизируют нарушителя дисциплины (героя Быкова), да еще и пропагандируют алкоголизм, так как спиртное занимает в фильме пусть далеко не главное, но весомое место. Однако на самом деле авторы, сами видевшие войну изнутри, просто не грешили против истины, потому и от начальства никаких выговоров они не получили. Тем более, что "Разведчики" оказались четвёртыми по сборам среди всех выпущенных киностудией им. Довженко за советское время фильмов.
© Фото из архива Андрея КалгановаВиктор Калганов, Андрей Калганов, Иван Миколайчук
Виктор Калганов, Андрей Калганов, Иван Миколайчук
© Фото из архива Андрея Калганова
Виктор Калганов, Андрей Калганов, Иван Миколайчук
Съёмки, хоть кинопроизводством и занималась украинская студия, проходили в Риге и Калининграде, бывшем Кенигсберге. Его центр ещё лежал в руинах – вот на их фоне и было снято большинство натурных кадров. Заключительные сцены с вражеской погоней за разведчиками и перестрелкой снимались на территории ныне не существующего тарного завода и на одном из крупнейших судостроительных предприятий страны заводе "Янтарь".
Консультировал фильм лично… Виктор Калганов. Хоть он и был в конце войны тяжело ранен, но после её окончания дослужился до звания капитана 1-го ранга и был в 1966 году направлен своим бывшим командиром, а теперь главнокомандующим ВМС СССР адмиралом Горшковым из Ленинграда, где служил в военном научно-исследовательском институте, в Севастополь. Там в Казачьей бухте как раз в период съёмок "Разведчиков" он руководил созданием первого в стране военного океанариума.
Виктор Калганов стоял у истоков отечественной прикладной гидробионики и служебного использования дельфинов. Его потомки пошли по его стопам, так что он еще является и родоначальником первой в стране династии дрессировщиков дельфинов.
В фильме его, правда под фамилией Курганов, изобразил прославленный украинский актер и, начиная с этого фильма, близкий друг Леонида Быкова – Иван Миколайчук. Виктор Андреевич подробно рассказал ему многие нюансы фронтовой жизни его разведчиков в тылу и на передовой, так что во многом этот фильм можно считать документальным свидетельством той уже безвозвратно ушедшей эпохи.
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Атаки на НПЗ, национализация в новых регионах России. Главное на утро 6 июня
08:16Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали
06:30Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор
06:10Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве
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