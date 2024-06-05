https://ukraina.ru/20240605/1055465133.html

"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов

"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов - 05.06.2024 Украина.ру

"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов

Сейчас война перемещается в ближнее небо и ведется с помощью дронов. Они работают как камикадзе, сбрасывают боеприпасы и осуществляют корректировку артиллерии. Инженерам следует сосредоточиться именно на РЭБ и БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T05:00

2024-06-05T05:00

2024-06-05T05:00

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беспилотники

волонтеры

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Специальная военная операция на Украине – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И кроме выстраивания системы РЭБ России необходимо больше беспилотников, сообщил волонтер.Поэтому российским войскам нужно больше беспилотников. Военные инженеры должны улучшать их тактико-технические характеристики: дальность полета и четкость приема сигнала, указал он.Он добавил, что волонтеры уже работают в этом направлении. Они находят и закупают аппаратуру для приема и усиления сигнала, чтобы беспилотная авиация могла летать дальше и работать лучше.Сейчас инженерам следует сосредоточиться именно на РЭБ и БПЛА. В остальных отраслях у российской армии есть превосходство над ВСУ (артиллерия и авиация). В этом вопросе необходимо только поддерживать свое преимущество, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву

https://ukraina.ru/20240604/1055464585.html

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новости, россия, украина, харьковская область, дроны, бпла, рэб, авиация, беспилотники, волонтеры, сво