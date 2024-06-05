"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов - 05.06.2024 Украина.ру
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"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов
"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов - 05.06.2024 Украина.ру
"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов
Сейчас война перемещается в ближнее небо и ведется с помощью дронов. Они работают как камикадзе, сбрасывают боеприпасы и осуществляют корректировку артиллерии. Инженерам следует сосредоточиться именно на РЭБ и БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T05:00
2024-06-05T05:00
новости
россия
украина
харьковская область
дроны
бпла
рэб
авиация
беспилотники
волонтеры
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Специальная военная операция на Украине – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И кроме выстраивания системы РЭБ России необходимо больше беспилотников, сообщил волонтер.Поэтому российским войскам нужно больше беспилотников. Военные инженеры должны улучшать их тактико-технические характеристики: дальность полета и четкость приема сигнала, указал он.Он добавил, что волонтеры уже работают в этом направлении. Они находят и закупают аппаратуру для приема и усиления сигнала, чтобы беспилотная авиация могла летать дальше и работать лучше.Сейчас инженерам следует сосредоточиться именно на РЭБ и БПЛА. В остальных отраслях у российской армии есть превосходство над ВСУ (артиллерия и авиация). В этом вопросе необходимо только поддерживать свое преимущество, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
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украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, харьковская область, дроны, бпла, рэб, авиация, беспилотники, волонтеры, сво
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, дроны, БПЛА, РЭБ, авиация, беспилотники, волонтеры, СВО

"Война перемещается в ближнее небо": военный волонтер объяснил, почему на фронте нужно больше дронов

05:00 05.06.2024
 
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Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Сейчас война перемещается в ближнее небо и ведется с помощью дронов. Они работают как камикадзе, сбрасывают боеприпасы и осуществляют корректировку артиллерии. Инженерам следует сосредоточиться именно на РЭБ и БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Специальная военная операция на Украине – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И кроме выстраивания системы РЭБ России необходимо больше беспилотников, сообщил волонтер.
"Сейчас война перемещается в ближнее небо и ведется с помощью дронов. Девять из десяти потерь сторон приходится именно на БпЛА. Они работают как камикадзе, сбрасывают боеприпасы и осуществляют корректировку артиллерии. Это показывает, насколько сейчас важны они", – отметил Садулаев.
Поэтому российским войскам нужно больше беспилотников. Военные инженеры должны улучшать их тактико-технические характеристики: дальность полета и четкость приема сигнала, указал он.
Он добавил, что волонтеры уже работают в этом направлении. Они находят и закупают аппаратуру для приема и усиления сигнала, чтобы беспилотная авиация могла летать дальше и работать лучше.
Сейчас инженерам следует сосредоточиться именно на РЭБ и БПЛА. В остальных отраслях у российской армии есть превосходство над ВСУ (артиллерия и авиация). В этом вопросе необходимо только поддерживать свое преимущество, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
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