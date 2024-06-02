https://ukraina.ru/20240602/1055425465.html

Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл

Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл - 02.06.2024 Украина.ру

Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл

Мы пока далеки от того, чтобы одержать решительную победу. Мы пока ведем тяжелую позиционную войну, которая может длиться месяцами и годами. Да, у нас есть шанс выиграть войну на истощение. Но мне бы хотелось увидеть более решительные операции

2024-06-02T06:10

2024-06-02T06:10

2024-06-02T06:10

интервью

россия

вооруженные силы украины

харьков

купянск

украина

беспилотники

рэб

мобилизация

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Пока для этого возможностей тоже нет. Так что в этом году СВО точно не закончится, считает писатель, юрист и военный волонтер Герман СадулаевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Герман Умаралиевич, еще пару месяцев назад вы у себя в телеграм-канале писали, что Украина терпит поражение на фронте не потому, что у них недостаточно оружия, боеприпасов и войск (этого у нее хватает), а потому, что враг натолкнулся на стойкость и возрастающее мастерство русских солдат. Вы могли бы привести конкретные примеры в ходе СВО, когда мы добивались побед не благодаря наличию у нас "железа", а благодаря героизму и умению бойцов воевать?- Самый свежий пример – это операция на Харьковском направлении, которая идет уже по другим правилам.Она показывает, что мы хорошо используем аэроразведку, применяем беспилотники, проводим артподготовку. Прекрасно работает наша авиация. Это уже не мясные штурмы и заблудившиеся колонны. Идет очень грамотная операция.Более того, мы под Харьковом добиваемся успехов, несмотря на то, что наша группировка "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству мы смогли там достичь хороших результатов.Мы уже освободили значительную часть Харьковской области и наносим поражение украинским войскам.Война нас учит. Тут ничего не поделаешь. Невозможно научиться войне только на полигонах или в учебных кабинетах. Научиться воевать можно только в настоящем сражении. И на третьем году СВО видно, что наше искусство вести общевойсковой бой значительно повысилось.- Вы сказали, что у нас под Харьковом не хватает сил относительно целей, которые были поставлены группировке "Север". Вы действительно думаете, что мы могли бы выйти в тыл Купянской группировке Украины или окружить Харьков?- Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач. В этом случае мы могли бы обрушить фронт врага на этом направлении и освободить значительные территории.Я не думаю, что у нас была задача полностью взять Харьков. Это подтвердил наш верховный главнокомандующий. Но если бы группировка "Север" была более основательной, то зайти за Харьков и блокировать его можно было бы.А выход в тыл Купянской группировке был одной из задач. И эта задача не снята с повестки дня.- Вы упомянули верховного главнокомандующего. Он также говорил, что для победы мы должны быть на шаг впереди противника в техническом отношении. Что нам следует подтянуть в плане "железа", если с мужеством и мастерством бойцов у нас все в порядке?- СВО – это высокотехнологичная война. В ней побеждает тот, кто на шаг впереди в развитии технологий. И сейчас нам нужно уделить особое внимание средствам РЭБ.Мы знаем, что у ВСУ много беспилотной авиации. Они получают ее десятками тысяч и ежедневно используют на фронте десятки тысяч дронов различных типов. Из-за этого полоса в несколько километров около ЛБС становится практически непроходимой для крупных соединений и техники ВС РФ. С этим нужно что-то делать. Поэтому нам нужно заниматься системной радиоэлектронной борьбой, чтобы посадить этики беспилотники.К сожалению, наш РЭБ сейчас системно не выстроен. Да, есть очаги, где мы всё перекрываем РЭБом. Да, есть переносные устройства, которые кустарным способом собираются в гаражах и закупаются на деньги волонтеров. Но у нас нет такой системы РЭБ, которая полностью закрывала бы какой-то участок фронта и позволяла бы нашим войскам нормально действовать.Кроме того, нам нужно больше собственных беспилотников. Сейчас война перемещается в ближнее небо и ведется с помощью дронов. Девять из десяти потерь сторон приходится именно на БПЛА. Они работают как камикадзе, сбрасывают боеприпасы и осуществляют корректировку артиллерии. Это показывает, насколько сейчас важны они.Нам нужно больше беспилотников. Мы должны улучшать их тактико-технические характеристики: дальность полета и четкость приема сигнала.Волонтеры работают в этом направлении. Мы находим и закупаем аппаратуру для приема и усиления сигнала, чтобы наша беспилотная авиация могла летать дальше и работать лучше.Так что сейчас нам следует сосредоточиться именно на РЭБ и БПЛА.В остальных отраслях у нас есть превосходство над ВСУ (артиллерия и авиация). В этом вопросе нам надо только поддерживать свое преимущество. А в РЭБе и дронах действительно нужно взобраться на ступеньку вверх чтобы побеждать.- Помимо РЭБ и БПЛА бойцы и волонтеры еще сетуют на нехватку транспорта для личного состава.- Оснащенность наших войск транспортом с самого начала СВО была недостаточной.По уставным нормам на каждый мотострелковый батальон нам нужно 20 боевых машин (БМП/БТР) и 20 небоевых машин (для эвакуации раненых, доставки материальных ресурсов и подвоза продовольствия). Транспорта нужно много. Есть части, которые им обеспечены по штату, но многим его по-прежнему не достает.Да, волонтеры не могут закупать боевой транспорт. Но они пытаются закрывать эти проблемы закупкой "буханок" и их подготовкой к работе на фронте. Эти Уазики обваривают противодронной сеткой, а потом их используют для подвоза боеприпасов, транспортировки личного состава и эвакуации раненых.Обычно Минобороны дает войскам большой транспорт: "Уралы" и "КАМАЗы". Но бойцам нужен транспорт меньших размеров. "Уралы" и КАМАзы слишком большие. Они становятся более легкой целью для противника и на них нельзя повезти определенные грузы. Так что нам нужна системная работа, чтобы насытить войска более легким транспортом.Да, Минобороны закупило багги (небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью – ред). Чтобы отчасти закрыть эту проблему. Но пока этого тоже недостаточно. Нам нужны микроавтобусы. Причем нужно заранее озаботиться их бронированием и противодронной защитой. На них нужно ставить комплексы РЭБ, чтобы защитить их от атак украинских дронов-камикадзе.На сегодняшний день – это наибольшая опасность для нашего транспорта в зоне СВО.- Что нужно сделать, чтобы начать системную работу по оснащению войск беспилотниками, РЭБом и малым транспортом?- Минобороны должно перестроить свою работу.Надеюсь, что кадровые перестановки в ведомстве дадут результат. Надеюсь, туда придут люди, которые могут системно работать и отвечать на вызовы времени. Надеюсь, они смогут наладить технологические и снабженческие цепочки.Повторюсь, работа Минобороны в плане оснащения наших войск не по всем параметрам была удовлетворительной.Надо поощрять технологические разработки и давать им государственную поддержку. Я считаю, что по поводу РЭБ надо созвать централизованным образом конструкторское бюро. Туда надо пригласить всех наших лучших "гаражников", дать им мощности и финансирование, чтобы они в кратчайшие сроки создали универсальную модель окопного РЭБ, который можно было бы производить в массовом порядке и поставлять в войска.Потому что изготовлять эти комплексы кустарным способом на деньги волонтеров было бы неправильно.Я знаю, что такая работа уже ведется. Этим занимается "Координационный центр помощи Новороссии". Создано специальное предприятие "Ушкуйник" во главе с Алексеем Чадаевым. Мы надеемся, что с приходом в Минобороны новых людей эта работа улучшиться.Я также рассчитываю, что будет наконец решена проблема обеспечения наших войск единой системой цифровой защищенной связи. Ее до сих пор нет. До сих пор связь очаговая. До сих пор она организуется с помощью волонтерских мероприятий. А ведь связь в войсках – это первоочередная потребность.Так что работы еще предстоит немало.- Если говорить о личном составе, то вы до Харьковской операции выступали за то, чтобы провести мобилизацию с целью ротации нынешних мобилизованных. Поменялись ли ваши оценки теперь?- Ротация необходима. Мобилизованные, которые воюют с осени 2022 года, устали и заслужили право на отдых. Если человек находится в зоне боевых действий больше двух лет, у него наступает психологическое утомление. Ему нужен не просто отпуск на две недели, а полноценный отдых.И потом, это несправедливо, когда одна категория граждан тянет фронтовую лямку, а других мы трогать не будем. А почему тех тронули? Чем они лучше/хуже остальных?Так что мобилизация нужна. Рано или поздно мы к этому придем.- Нужно ли давать большой отдых контрактникам, которые сейчас подписывают контракт вплоть до окончания СВО? Да, они пошли на фронт добровольно, но они тоже люди, а война непонятно когда закончится?- Ротация нужна. Нужно всегда следить за тем, чтобы солдат отдыхал.Когда я изучал этот вопрос, я читал много публикаций, посвященных Великой Отечественной войне. Оказывается, среднестатистический боец Красной Армии проводил на передовой два-три месяца за год. Остальное время он был или в госпитале, или в отпуске (солдатам разрешали съездить домой даже в самые тяжелые ситуации), или в тылу (когда часть отводили на переформирование).Кроме того, очень часто боец получал новую специальность, которой его обучали в тылу. Например, войну он начинал как стрелок, а потом становился минометчиком или зенитчиком.Это тоже пример ротации. Потому что больше двух-трех месяцев человеку нельзя находиться на передовой. У него накапливается психологическая усталость, из-за которой он может потерять боевые навыки и навыки выживания.Конечно, контрактников надо ротировать тоже. А для этого нам нужно иметь большие резервы.- Тут у меня к вам вопрос как к юристу. Как мы можем с правовой точки зрения оформить мобилизацию с целью ротации? В истории еще не было примеров, когда после мобилизации автоматически отпускали домой всех, кто провоевал два года. Вы упомянули опыт Красной Армии. Но ведь это просто пример смены обстановки, а не демобилизация как таковая.- Может быть, всех домой отпустить не получится. Но надо дать бойцам возможность чаще отдыхать в тылу и чаще ездить в отпуск.- А сколько в среднем длился отпуск в годы Великой Отечественной?- Около десяти дней, не считая времени, потраченного на дорогу. К тому же, кроме положенного отпуска, солдатам давали внеочередной отпуск за боевые заслуги. В Красной Армии заботились о психологическом состоянии личного состава.Да, я не знаю, можно ли с правовой точки зрения отпустить домой всех, кто провоевал два года. К тому же, много мобилизованных уже заключили контракт. Но не должно у нас быть ситуаций, когда одни и те же люди месяцами стоят на передовой. А для этого все равно нужна мобилизация с целью подготовки крупных резервов.Если такие крупные резервы у нас будут, то тех мобилизованных, кто точно больше не хочет воевать, можно было бы отпустить домой.- Как не допустить развала фронта, пока новые мобилизованные научатся хорошо воевать?- Надо все время готовить и обучать резервы. Это должна быть не кампанейщина, а системная работа. Это нужно делать даже не для того, чтобы заменить старых бойцов. Это нужно в принципе.- Судя по тому, как именно вы предлагаете провести мобилизацию, вы считаете, что война будет очень долгой.- Я пока не вижу, как эта война могла бы закончиться в ближайшее время.Мы пока далеки от того, чтобы одержать решительную победу. Мы пока ведем тяжелую позиционную войну, которая может длиться месяцами и годами. Да, у нас есть шанс выиграть войну на истощение. Но мне бы хотелось увидеть более решительные операции. Пока для этого возможностей тоже нет. Так что в этом году СВО точно не закончится.Чем она может закончиться? Перемирием? Верховный главнокомандующий сказал, что мы не пойдем на перемирие, потому что оно даст возможность ВСУ передохнуть. Если заключать мир, то мир должен быть на наших минимальных условиях, а Запад сейчас на это точно не пойдет.Повторюсь, я не думаю, что война закончится в этом году. Она перенесется на 2025 год. Поэтому надо готовиться к новой войне. Надо готовить резервы и проводить техническое переоснащение армии. Нам нужны вооруженные силы 21 века.- Сейчас распространена точка зрения, что крах украинского фронта может наступить по образцу Первой мировой войны. Или в виде Российской Империи, когда солдаты просто разошлись по домам, или в виде Кайзеровской Германии, у которой физически закончились ресурсы. Такое возможно?- Возможно все. Возможно, что долгое позиционное противостояние кончится истощением сил Украины, когда у нее или фронт рухнет, или солдаты потеряют мотивацию воевать. Для этого мы и сражаемся в этом жестком позиционном противостоянии. Но я бы на это не рассчитывал.Дело в том, что та же Первая мировая война длилась четыре года. В случае с СВО позиционная стадия длится всего два года (до этого она была маневренной). Так что еще год, два или три эта позиционная война продлиться может.Хорошая новость состоит в том, что сейчас нет даже теоретического сценария, при котором Россия могла бы проиграть на поле боя. Это фантастика. Еще одна хорошая новость состоит в том, что мы обладаем стратегической инициативой. Мы ее перехватили, когда перешли в наступление в Донбассе, а, открыв Харьковский фронт, мы ее за собой закрепили. Мы теперь сами определяем направления ударов, а ВСУ вынуждены только на это реагировать, перебрасывая резервы и затыкая бреши в обороне.Плохая новость состоит в том, что вражеский фронт не сыпется. Украина отступает, но оборону держит стойко. С оружием и мотивацией у нее проблем нет. Ресурсы Запад дает, мобилизационный ресурс у нее тоже не исчерпан. И сопротивляться она может еще долго.- Как поведет себя Запад, если украинский фронт начнет сыпаться?- Запад грозит нам тем, что если мы дойдем до Киева или Одессы, то он введет на Украину свои войска. Трудно сказать, исполнят ли они эту угрозу. Все-таки западные военные уже воюют на Украине в качестве инструкторов и ЧВК. Не надо думать, что в зоне СВО сейчас появятся западные солдаты, которые переломят ситуацию.Зайдут ли на Украину регулярные части Запада и смогут ли они переломить ситуацию – это тоже большой вопрос. Не факт, что они захотят быть втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Вряд ли европейское общество захочет повоевать с Россией регулярными войсками на Украине.Если мы будем одерживать решительные победы на Украине, Западу придется с этим смириться. Да, он побесится и поугрожает. Но он примет новую реальность, в которой Россия станет великой державой мирного уровня, способной защитить свой народ и свои национальные интересы.О том, что происходит в эти дни на Харьковском направлении спецоперации - в материале Александра Чаленко Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, харьков, купянск, украина, беспилотники, рэб, мобилизация