https://ukraina.ru/20240603/1055454845.html

Александр Перенджиев: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву

Александр Перенджиев: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву - 03.06.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву

Буквально через месяц в США День независимости. Наверное, Байдену очень хочется объявить о каких-то победах в национальный праздник. А тут еще и саммит по поводу годовщины высадки в Нормандии. Куда ни крути, всем нужно предъявить какую-то победу над Россией.

2024-06-03T18:00

2024-06-03T18:00

2024-06-03T18:00

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украина

джо байден

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александр перенджиев

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.- Александр Николаевич, перед началом учений Южного военного округа, на которых отрабатывалось применение тактического ядерного оружия, появилась надежда, что эта мера остудит горячие головы на Западе. Тем не менее, недавно стало известно, что уже более десяти стран НАТО разрешили Киеву бить своим оружием по территории "старой" России. Почему эскалация, наоборот, усилилась?- Усилилась она потому, что дана команда со стороны официального Вашингтона, чтобы ни в коем случае не поддаваться на ответные действия России. Есть еще один момент. Это быстрое продвижение как в Харьковской области, так и на Донецком направлении. Потому что операция в Харьковской области не только создает буферную зону для наших территорий, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса. Киевский режим вынужден перебрасывать свои войска, резервы задействовать, и ВСУ все сложнее организовать оборону по всем направлениям.Продвижение российской армии вводит в истерику не только киевский режим, но и коллективный Запад. Сейчас западными странами озвучено намерение бить по нашей территории всеми имеющимися средствами.По сути, все маски какой-то военной помощи ВСУ уже сброшены. Четко сказано, что коллективный Запад объявил нам уже войну открыто. И, прежде всего, мирным жителям России. Ракеты будут бить не только по военным объектам, но и по вполне гражданским. Конечно, наше ПВО проходит серьезные испытания, но оно вполне эффективно для защиты. Кстати, на Западе это прекрасно понимают.Ну и еще один момент, который я бы не сбрасывал со счетов. Через несколько дней состоятся выборы в Европарламент. Буквально через месяц в США День независимости. Наверное, Байдену очень хочется объявить о каких-то победах в национальный праздник. А тут еще и саммит по поводу годовщины высадки в Нормандии. Куда ни крути, всем нужно предъявить какую-то победу над Россией. Вспомним, как Обама в свое время брякнул, что экономика России разорвана в клочья.Вот и сейчас подобное им хочется заявить. Для этого они готовы предпринять самые крайние меры. То есть политическое превалирует над психологическим. Потому что нормальный человек должен остерегаться, понимая, что мир движется к катастрофе. Но политическая составляющая заставляет двигаться дальше к эскалации конфликта.И хотя мы не отменяем само понятие спецоперации, но должны признать, что находимся в прямом военном столкновении с НАТО. Мы уничтожаем не только наёмников, но натовскую технику, сбиваем их ракеты, и стреляют по нам именно натовские офицеры.ВСУ ─ это даже не подразделение НАТО, это "индейцы" НАТО. В свое время англичане и французы воевали друг с другом на берегах Онтарио, Фенимор Купер это все описывал. И чтобы не жертвовать жизнями европейских солдат, воевали индейцы с обеих сторон.У нас нет "индейцев", мы воюем силами своих солдат и так далее. А вот для НАТО Украина пока "индейцы", и они будут требовать от Киева, чтобы эти "индейцы" все были вовлечены. Украина уже подходит к такому понятию как тотальная война.- Верно ли, что по мере продвижения наших войск к Харькову спираль эскалации будет раскручиваться все сильнее, и уже будет не исключена и наземная операция войск НАТО?- Вспомните, как много вопросов возникало по поводу того, как и чем мы будем противостоять "Абрамсам" и "Леопардам", когда они прибудут в зону боевых действий. А теперь из них целый музей на Поклонной горе в Москве создан.Бесконечно ракеты и F-16 Украине давать нельзя, и Запад рано или поздно окажется в агонии из-за нехватки ресурсов. Поэтому, полагаю, что до ядерного конфликта мы не дойдем.Как мы уничтожили западные танки, так же уничтожим и все F-16. А потом не надо бояться наносить удары по тем объектам на территории европейских стран, которые являются инфраструктурой для агрессии против России. Например, по такому логистическому центру, как Жешув в Польше. То есть уничтожить все коммуникации на подступах к Украине.Они, конечно, завопят про пятую статью НАТО, но дело в том, что они уже давно против нас воюют. Нам не надо бояться этой пятой статьи. Они уже воюют против нас всеми силами и средствами. Они давно уже стянули все войска к нашим границам. Наша задача только нанести упреждающий удар в тот момент, когда они начнут разворачивать свои подразделения в предбоевые порядки для агрессии.Введут войска, значит, начнется полномасштабная война. У нас есть, чем ударить. В конце концов, я не исключаю удара тактическим ядерным оружием в том случае, если мы не сможем ничего противопоставить огромному количеству войск.- Есть мнение, что если бы Россия не использовала гуманные методы войны в начале СВО, то военный конфликт быстро бы закончился, и Запад бы не успел бы запустить процесс поддержки ВСУ. Согласны ли вы с этим?- На самом деле, у нас есть свои принципы ведения боевых действий. Во-первых, само общественное мнение внутри России могло быть не на стороне власти. Во-вторых, мы не воюем с украинцами. Да, украинцев толкают в ВСУ, но с народом как таковым мы не воюем.Если бы мы воевали, то украинцев, которые в виде беженцев приехали в Россию объявили бы военнопленными. Ситуация выглядит несколько противоречиво, поэтому мы вынуждены говорить, что проводим СВО и аккуратно вести боевые действия. Противоречие заключается в том, что по факту идет война между Украиной и Россией. А вот по содержанию, это все-таки гражданская война между представителями одного народа.Одной части народа объявили, что они не такие, как те, которые проживают в России. Им перепрошили мозги и отправили на убой. А мы воюем за безопасность России и настоящую Украину, которая свободна от нацизма и духа разрушения.Читайте также: Ростислав Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, украина, джо байден, барак обама (старший), нато, всу, александр перенджиев, вооруженные силы украины, украина.ру, f-16