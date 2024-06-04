Переброска войск НАТО на Украину, Макрону предложили повоевать. Что происходит на Украине - 04.06.2024 Украина.ру
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Переброска войск НАТО на Украину, Макрону предложили повоевать. Что происходит на Украине
Переброска войск НАТО на Украину, Макрону предложили повоевать. Что происходит на Украине - 04.06.2024 Украина.ру
Переброска войск НАТО на Украину, Макрону предложили повоевать. Что происходит на Украине
НАТО разрабатывает маршруты для переброски войск на Украину на случай "крупной войны" с Россией. Итальянский вице-премьер-министр Маттео Сальвини предложил президенту Франции принять участие в боевых действиях на Украине
2024-06-04T13:00
2024-06-04T14:06
эксклюзив
новости
украина
россия
италия
сальвини
эммануэль макрон
йенс столтенберг
нато
войска
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Вице-премьер-министр, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в конфликте на Украине.Об этом Сальвини заявил в Бари на предвыборном мероприятии кандидата своей партии "Лига" в мэры города."Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — заявил Сальвини.Политик критикует руководство Европейского Союза и НАТО. Такая позиция Сальвини связана с наращиванием военной поддержки Киева. Также он выступает против того, что Запад разрешил украинской армии наносить удары западным оружием по России.Главу Евродипломатии Жозепа Борреля Сальвини раскритиковал за позицию разрешить Украине бить западным оружием по России."Он еще один из тех подрывников, цитируя Де Андре, которые хотели бы, чтобы оружие, которое мы отправили на Украину для защиты, использовалось бы для нападения, бомбежек и убийств в России", - цитирует Сальвини агентство askanews.Итальянский вице-премьер назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "опасным господином" как раз-таки после его призывов бить по России западным оружием.Сам Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. К нему присоединились лидеры Польши, Германии, Норвегии, Финляндии и других стран.Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.Североатлантический альянс разрабатывает маршруты для переброски американских войск на УкраинуНАТО готовится к переброске войск на Украину. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники."НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", - говорится в материале.Согласно источникам газета, американские войска высадятся в одном из пяти заранее определенных портов. Далее они будут переброшены по подготовленным логистическим путям.Как уточняется, войска США могут высадиться в Нидерландах, далее по железной дороге через Германию они доберутся до Польши.Также США могут использовать для этого порты Италии, Норвегии, Турции, Швеции, Финляндии или стран Прибалтики.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. "Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — бред и чушь, способ обмануть население стран", — заявил российский лидер."Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО
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60
эксклюзив, новости, украина, россия, италия, сальвини, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, войска, конфликт, зарубежье
Эксклюзив, Новости, Украина, Россия, Италия, Сальвини, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО, войска, конфликт, Зарубежье

Переброска войск НАТО на Украину, Макрону предложили повоевать. Что происходит на Украине

13:00 04.06.2024 (обновлено: 14:06 04.06.2024)
 
НАТО
НАТО
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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НАТО разрабатывает маршруты для переброски войск на Украину на случай "крупной войны" с Россией. Итальянский вице-премьер-министр Маттео Сальвини предложил президенту Франции принять участие в боевых действиях на Украине
Вице-премьер-министр, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в конфликте на Украине.
Об этом Сальвини заявил в Бари на предвыборном мероприятии кандидата своей партии "Лига" в мэры города.
"Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — заявил Сальвини.
Политик критикует руководство Европейского Союза и НАТО. Такая позиция Сальвини связана с наращиванием военной поддержки Киева. Также он выступает против того, что Запад разрешил украинской армии наносить удары западным оружием по России.
Главу Евродипломатии Жозепа Борреля Сальвини раскритиковал за позицию разрешить Украине бить западным оружием по России.
"Он еще один из тех подрывников, цитируя Де Андре, которые хотели бы, чтобы оружие, которое мы отправили на Украину для защиты, использовалось бы для нападения, бомбежек и убийств в России", - цитирует Сальвини агентство askanews.
Итальянский вице-премьер назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "опасным господином" как раз-таки после его призывов бить по России западным оружием.
Сам Столтенберг в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. К нему присоединились лидеры Польши, Германии, Норвегии, Финляндии и других стран.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом НАТО только повышает градус эскалации.
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31 мая, 23:01
Столкновение неизбежно: страны НАТО назвали законные цели в РоссииСША разрешили Украине наносить удары по целям в России ракетами дальностью до 80 км. Но пока не всеми видами вооружений – ATACMS под запретом. Но и тем, что уже есть у украинской армии на вооружении – оружие американского производства, – Белгород и остальные приграничные города России в опасности
Североатлантический альянс разрабатывает маршруты для переброски американских войск на Украину
НАТО готовится к переброске войск на Украину. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
"НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", - говорится в материале.
Согласно источникам газета, американские войска высадятся в одном из пяти заранее определенных портов. Далее они будут переброшены по подготовленным логистическим путям.
Как уточняется, войска США могут высадиться в Нидерландах, далее по железной дороге через Германию они доберутся до Польши.
Также США могут использовать для этого порты Италии, Норвегии, Турции, Швеции, Финляндии или стран Прибалтики.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. "Слова о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — бред и чушь, способ обмануть население стран", — заявил российский лидер.
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