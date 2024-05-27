"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием - 27.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240527/1055312836.html
"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием - 27.05.2024 Украина.ру
"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга говорят о том, что альянс повышает градус эскалации. Об этом 27 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков "Известиям"
2024-05-27T16:44
2024-05-27T16:44
новости
россия
кремль
йенс столтенберг
дмитрий песков
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
Журналист поинтересовался, можно ли считать призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить удары по России его личным мнением.Песков ответил, что подобное высказывание не может быть личным мнением Столтенберга, так как он является официальным лицом – генеральным секретарем Североатлантического альянса.Песков напомнил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт. Поэтому последующее заявление генсека о том, что НАТО не хочет прямого столкновения с Россией, является противоречием. Так как Североатлантический альянс уже фактически находится в прямой конфронтации с РФ.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economistпризвал страны, входящие в альянс, снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.На сессии Парламентской ассамблеи НАТО 27 мая он повторил этот тезис.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Столтенберг подобными высказываниями превысил свои полномочия. Лавров добавил, что слова осудили другие члены блока, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
https://ukraina.ru/20240527/1055302629.html
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кремль, йенс столтенберг, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Новости, Россия, Кремль, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО

"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием

16:44 27.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга говорят о том, что альянс повышает градус эскалации. Об этом 27 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков "Известиям"
Журналист поинтересовался, можно ли считать призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить удары по России его личным мнением.
Песков ответил, что подобное высказывание не может быть личным мнением Столтенберга, так как он является официальным лицом – генеральным секретарем Североатлантического альянса.

"НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в "военный экстаз". Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт. Поэтому последующее заявление генсека о том, что НАТО не хочет прямого столкновения с Россией, является противоречием. Так как Североатлантический альянс уже фактически находится в прямой конфронтации с РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economistпризвал страны, входящие в альянс, снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.
На сессии Парламентской ассамблеи НАТО 27 мая он повторил этот тезис.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Столтенберг подобными высказываниями превысил свои полномочия. Лавров добавил, что слова осудили другие члены блока, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
10:45
НАТО не планирует обучать военных на Украине - СтолтенбергСевероатлантический альянс не планирует обучать военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияКремльЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ
17:46Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
17:46ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"
17:45"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского
17:32Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране
17:09Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов
17:00Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан
16:44"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
16:31Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится
16:24Мобилизовали всех: Черниговский драмтеатр сворачивает работу из-за нехватки персонала
15:54Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от Шольца
15:30Самул Зборовский и Мехмед II: как запорожский атаман и крымский хан Молдавию делили
15:00Путин три часа говорил с президентом Узбекистана
14:59Российские войска освободили еще два населенных пункта
14:57"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов
14:56Напряженная обстановка: Бельгия обвинила одну страну в блокировке помощи Украине
14:28Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным
13:46Мэр Белгорода подсчитал ущерб из-за атак ВСУ за неделю, губернатор - пустые обещания
13:17Пингвины бандеровца Дикого: украинские националисты нашли в Антарктиде золотую жилу
13:07После Фицо и Раиси: Киселёв рассказал, кто может стать следующей жертвой Запада
Лента новостейМолния