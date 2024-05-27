"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга говорят о том, что альянс повышает градус эскалации. Об этом 27 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков "Известиям"
Журналист поинтересовался, можно ли считать призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить удары по России его личным мнением.
Песков ответил, что подобное высказывание не может быть личным мнением Столтенберга, так как он является официальным лицом – генеральным секретарем Североатлантического альянса.
"НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в "военный экстаз". Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков напомнил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт. Поэтому последующее заявление генсека о том, что НАТО не хочет прямого столкновения с Россией, является противоречием. Так как Североатлантический альянс уже фактически находится в прямой конфронтации с РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economistпризвал страны, входящие в альянс, снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России.
На сессии Парламентской ассамблеи НАТО 27 мая он повторил этот тезис.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Столтенберг подобными высказываниями превысил свои полномочия. Лавров добавил, что слова осудили другие члены блока, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.