Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России - 31.05.2024 Украина.ру
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Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России
Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России - 31.05.2024 Украина.ру
Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России
Президент США Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории — исключительно неподалеку от Харькова. Об этом сообщил представитель госдепартамента
2024-05-31T07:50
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"Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее", - сказал он.Он также уточнил, что политика в отношении запрета на применения ATACMS или средств дальнего поражения внутри России не изменилась.В ответ конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден безумен.Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации Байдена в вопросе о применении американского оружия в украинском конфликте.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента США Джо Байдена плохим человеком, который хочет зла, однако США слишком глубоко увязли в конфликте на Украине и выбраться оттуда трудно.По его словам, завершить конфликт мог бы экс-президент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре. Орбан отметил, что лидер, который "не зависит от наживающихся на войне бизнес-групп" нужен Америке, "да и Европе бы не помешал".
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новости, сша, украина, харьков, виктор орбан, джо байден, дональд трамп
Новости, США, Украина, Харьков, Виктор Орбан, Джо Байден, Дональд Трамп

Байден разрешил Киеву бить из Харькова по России

07:50 31.05.2024 (обновлено: 07:54 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории — исключительно неподалеку от Харькова. Об этом сообщил представитель госдепартамента
"Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее", - сказал он.
Он также уточнил, что политика в отношении запрета на применения ATACMS или средств дальнего поражения внутри России не изменилась.
В ответ конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден безумен.
"У Байдена не только деменция. Он безумен. США должны стремиться к миру, а не мировой войны", - написала она в социальной сети Х.
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации Байдена в вопросе о применении американского оружия в украинском конфликте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента США Джо Байдена плохим человеком, который хочет зла, однако США слишком глубоко увязли в конфликте на Украине и выбраться оттуда трудно.
По его словам, завершить конфликт мог бы экс-президент Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре. Орбан отметил, что лидер, который "не зависит от наживающихся на войне бизнес-групп" нужен Америке, "да и Европе бы не помешал".
- РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Вчера, 07:50
Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York TimesПрезидент США Джо Байден все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов Украиной вглубь территории России. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники
 
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