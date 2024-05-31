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"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО

"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО - 31.05.2024 Украина.ру

"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО

Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth

2024-05-31T12:20

2024-05-31T12:20

2024-05-31T12:20

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Венгерский премьер назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом".Ранее он предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну. Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны. И Европейский союз может стать оборонительным блоком.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия

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новости, россия, венгрия, украина, виктор орбан, жозеп боррель, нато, ес, война