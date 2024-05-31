"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО - 31.05.2024 Украина.ру
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"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО
"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО - 31.05.2024 Украина.ру
"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО
Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth
2024-05-31T12:20
2024-05-31T12:20
новости
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Венгерский премьер назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом".Ранее он предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну. Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны. И Европейский союз может стать оборонительным блоком.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза, и это не Россия
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новости, россия, венгрия, украина, виктор орбан, жозеп боррель, нато, ес, война
Новости, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, НАТО, ЕС, война

"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО

12:20 31.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Североатлантический альянс создаёт угрозу мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth
"НАТО - это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны", - заявил Орбан.
Венгерский премьер назвал это абсурдом и сравнил с тем, "если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом".
Ранее он предупредил, что в Брюсселе и Вашингтоне готовятся к вступлению в войну. При этом он назвал разговоры о некоей "российской угрозе" маневром Запада для подготовки к вступлению в войну. Сам же Орбан нападение России на государство-член НАТО не считает вероятным.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что государства-члены Евросоюза хотят проводить общую политику в области обороны. И Европейский союз может стать оборонительным блоком.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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