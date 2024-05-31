Милые бранятся… Кризис в отношениях США и Украины
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Отношения между США и Украиной сейчас находится в самом худшем состоянии с февраля 2022 года. Во всяком случае, так представляется в Киеве. Факты, свидетельствующие об этом, привела Financial Times. Её киевский источник так и говорит: "Мы находимся дальше друг от друга, чем когда-либо с начала войны. Это очень, очень напряжённо"
В последнее время Киев действительно "выкатил" Вашингтону целый ворох претензий. Разумеется, произошло это не с бухты-барахты, а явилось следствием развития недовольства, связанного с задержкой военной помощи. Уже тогда представители Украины говорили, что сложная ситуация на фронте – вина США.
Ну а самым болезненным моментом, вызвавшим настоящую ярость Зеленского, стал отказ Байдена от участия в "мирном саммите". Зеленский высказался относительно этого инцидента необычайно резко, а Офис президента распространил темник, в соответствии с которым в СМИ предлагается критиковать Байдена за это решение и сравнивать его с Си Цзиньпином (наши источники наличие такого темника подтверждают): "Вряд ли мир поймет президента Байдена и президента Си, если они не объединятся в реализации таких, несомненно, справедливых целей и приближении мира".
(Забавная оговорка в тексте: "Zelenskyy has deep anxiety about the military situation but especially about the peace summit in June" – "Зеленский глубоко обеспокоен военной ситуацией, но особенно мирным саммитом в июне". Мы обеспокоены войной, но особенно – миром… Интуитивно понятно, что имелось в виду, по получилось так, как будто Зеленский рассматривает мирный саммит как способ ведения боевых действий, что, в общем-то, полностью соответствует реальности).
Кстати, у Байдена причина неявки на швейцарский форум более чем убедительная – он принимает участие в конференции по сбору средств для своей избирательной кампании, что является важным элементом американского политического ритуала. Зеленский же вроде бы должен понимать, что любое нарушение тут может привести к поражению Байдена и победе Трампа, которая обнулит все его дипломатические хитрости, но скидки на это не делает.
К числу других претензий относятся:
- Шестимесячная задержка Конгрессом одобрения военной помощи США.
Тут вообще интересно – обе стороны не только отдают себе отчёт, но и прямо декларируют, что Украина не в состоянии самостоятельно воевать против России, а, следовательно, программа помощи представляет собой кампанию по истреблению населения Украины.
- Ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на Вашингтонском саммите в июле.
Тут дело скорее даже не в отсутствии прогресса (трудно сказать, какого прогресса ожидали в Киеве между вариантами "да", "нет", "позже"), а в проникшей в СМИ хамской рекомендации Зеленскому поменьше трепать языком о будущем членстве в НАТО.
Насколько мы можем понять, несмотря на заявления Столтенберга (а он человек в состоянии полуотставки, который может не делать вид, что является серьёзным и ответственным политиком) соответствующие инстанции на Западе окончательного решения относительно членства Украины в НАТО не приняли. И это в общем-то рационально – любые гарантии членства приведут к эскалации конфликта и затруднят возможные переговоры.
Вообще же может возникнуть нехороший прецедент, когда стране пообещали членство, а страна исчезла. Вот что делать в таком случае?
- Запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия внутри России.
15 мая, 15:59Так говорил Блинкен: киевские анекдоты главы ГосдепаВнезапный визит главы Госдепа на Украину 14 мая запомнился отключением света по всей Украине (якобы из-за похолодания, но на самом деле, чтобы произвести впечатление на высокого гостя) и игрой этого же высокого гостя на гитаре в каком-то кабаке. Получилось красиво, но легко догадаться, что сыграть на гитаре Блинкен мог и в Вашингтоне
В США в принципе очень осторожно относятся к эскалации конфликта, подбрасывая новые вооружения постепенно. Дело скорее не в том, что в Вашингтоне боятся излишне резкой реакции со стороны России (российское руководство ведёт себя не в пример более ответственно, чем американское), а в том, чтобы затянуть конфликт как можно дольше и нанести, соответственно, большие потери обеим его сторонам.
Кстати, а вот откуда бы США знали, что удары наносятся их оружием? Вот, например, когда РДК*, вооружённые им, совершали рейды на приграничные территории России, публичной реакции не было… И слухов о непубличной реакции не было тоже. Т.е., речь идёт только о дальнобойном высокоточном оружии, об использовании которого США знают всё, даже если почему-то используют его не они.
Впрочем, так или иначе 31 мая было сообщено о снятии ограничений на применение немецкого (полностью), американского и британского (частично) оружия (по поводу британского не всё понятно – в Лондоне говорят, что никакими ограничениями Киев не сдерживали, а у Зеленского другое мнение). Информация эта поступила на фоне сообщений об украинском недовольстве, но трудно сказать – вследствие ли.
- Недовольство американской администрации ударами украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Это недовольство вообще никак не связано с ходом боевых действий – речь идёт исключительно о росте цен на нефтепродукты, что, конечно же, нежелательно накануне выборов.
- Недовольство администрации США атаками Украины на две радиолокационные станции, которые являются частью системы предупреждения о ядерном ударе (СПРН)
Никакой реакции со стороны Москвы не последовало, так же как не было реакции на удары по стоянкам стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия. Но в США вполне осознают, что эти удары выводят конфликт за рамки регионального.
Кстати, российские эксперты убеждены, что эти удары (нанесённые, судя по всему, техникой не украинского производства) координировались и направлялись США и представляют собой то ли "учения" по выводу из строя обычными высокоточными средствами радаров СПРН, то ли ответ на учения ВС РФ по использованию тактического ядерного оружия.
- США также были недовольны увольнением главнокомандующего Валерия Залужного и министра инфраструктуры Александра Кубракова. По информации FT, "послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и необъяснимыми шагами".
Кстати, у нас принято считать, что одной из причины этих увольнений был конфликт "вашингтонских" и "лондонских" в окружении Зеленского. Участие в демарше посла Соединённого Королевства в эту схему не очень вписывается (разве что у британцев левая рука не знает, что делает правая, а это тоже может быть).
- Наконец, Зеленский обеспокоен тем, что США могут пойти на переговоры с Россией, что для него совершенно неприемлемо – он-то обирается воевать до последнего украинца…
Опрошенные FT американские чиновники какие-либо проблемы отрицали, украинские же высказывали осторожное недоумение относительно целесообразности кусать руку дающую…
В целом из этой публикации можно сделать несколько выводов, вроде бы самоочевидных, но не всегда учитываемых отечественной публицистикой.
1. Отношения Киев-Вашингтон далеки от отношений раба и хозяина. У киевского режима есть свои интересы, он их готов отстаивать перед лицом старшего партнёра. Если не удаётся договориться, то дискуссия либо переносится в публичную плоскость (тут можно вдоволь поэксплуатировать русофобские настроения, самой же американской администрацией и раздутые) или же старшего партнёра вообще ставят перед неприятным фактом (как это, возможно, было в случае с РЛС СПРН).
2. Многие проблемные моменты в украинско-американских отношениях связаны с особенностями работы американской политической системы вообще и процессом выборов в частности.
Если Порошенко пытался вписаться в американские политические реалии и оказывать на них влияние, то Зеленский их показательно игнорирует. Он, кажется, не верит в американскую демократию (мы тоже, но ритуал тут важнее содержания), но пользуется при этом не очень умным противопоставлением, полагая, что война важнее выборов. Он ошибается – на войну на Украине подавляющему большинству американцев просто наплевать.
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3. У США и Украины действительно разные цели в войне.
Украинское руководство настаивает на полной победе, думая таким образом обеспечить себе безопасность (на самом деле они тем самым ухудшат своё положение катастрофически, но их интеллектуальными гигантами никто и не считает). Вообще тут проявляется характерное для русских и евреев эсхатологическое мышление – склонность видеть в каждом холме Мегиддо, а в каждой стычке – Армагеддон.
США же знают, что история никогда не кончается и хотят лишь ослабить Россию, не доводя дело до греха. Причём под грехом скорее даже имеется в виду не ядерная война, а распад России. Судя по всему, они ещё не отошли от шока из-за распада СССР, каким бы благотворным не было его влияние на американскую экономику.
4. Казалось бы, при полной зависимости Украины от США достаточно было бы прикрикнуть на младшего партнёра и пригрозить ему прекратить снабжение. Но нет – американцы соблюдают правила игры и старательно делают вид, что сотрудничают с равноправным партнёром.
Отчасти это связано с господствующей идеологией, которая требует борьбы за демократию (где демократия и где Украина?), а отчасти с банальным расчётом – если молоток плохой, надо только приспособиться к его специфике. Новый-то найти не так просто, и не факт, что он будет лучше.
* - Террористическая организация, запрещённая в России