Милые бранятся… Кризис в отношениях США и Украины

Отношения между США и Украиной сейчас находится в самом худшем состоянии с февраля 2022 года. Во всяком случае, так представляется в Киеве. Факты, свидетельствующие об этом, привела Financial Times. Её киевский источник так и говорит: "Мы находимся дальше друг от друга, чем когда-либо с начала войны. Это очень, очень напряжённо"

В последнее время Киев действительно "выкатил" Вашингтону целый ворох претензий. Разумеется, произошло это не с бухты-барахты, а явилось следствием развития недовольства, связанного с задержкой военной помощи. Уже тогда представители Украины говорили, что сложная ситуация на фронте – вина США.Ну а самым болезненным моментом, вызвавшим настоящую ярость Зеленского, стал отказ Байдена от участия в "мирном саммите". Зеленский высказался относительно этого инцидента необычайно резко, а Офис президента распространил темник, в соответствии с которым в СМИ предлагается критиковать Байдена за это решение и сравнивать его с Си Цзиньпином (наши источники наличие такого темника подтверждают): "Вряд ли мир поймет президента Байдена и президента Си, если они не объединятся в реализации таких, несомненно, справедливых целей и приближении мира".(Забавная оговорка в тексте: "Zelenskyy has deep anxiety about the military situation but especially about the peace summit in June" – "Зеленский глубоко обеспокоен военной ситуацией, но особенно мирным саммитом в июне". Мы обеспокоены войной, но особенно – миром… Интуитивно понятно, что имелось в виду, по получилось так, как будто Зеленский рассматривает мирный саммит как способ ведения боевых действий, что, в общем-то, полностью соответствует реальности).Кстати, у Байдена причина неявки на швейцарский форум более чем убедительная – он принимает участие в конференции по сбору средств для своей избирательной кампании, что является важным элементом американского политического ритуала. Зеленский же вроде бы должен понимать, что любое нарушение тут может привести к поражению Байдена и победе Трампа, которая обнулит все его дипломатические хитрости, но скидки на это не делает.К числу других претензий относятся:- Шестимесячная задержка Конгрессом одобрения военной помощи США.Тут вообще интересно – обе стороны не только отдают себе отчёт, но и прямо декларируют, что Украина не в состоянии самостоятельно воевать против России, а, следовательно, программа помощи представляет собой кампанию по истреблению населения Украины.- Ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на Вашингтонском саммите в июле.Тут дело скорее даже не в отсутствии прогресса (трудно сказать, какого прогресса ожидали в Киеве между вариантами "да", "нет", "позже"), а в проникшей в СМИ хамской рекомендации Зеленскому поменьше трепать языком о будущем членстве в НАТО.Насколько мы можем понять, несмотря на заявления Столтенберга (а он человек в состоянии полуотставки, который может не делать вид, что является серьёзным и ответственным политиком) соответствующие инстанции на Западе окончательного решения относительно членства Украины в НАТО не приняли. И это в общем-то рационально – любые гарантии членства приведут к эскалации конфликта и затруднят возможные переговоры. Вообще же может возникнуть нехороший прецедент, когда стране пообещали членство, а страна исчезла. Вот что делать в таком случае?- Запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия внутри России.В США в принципе очень осторожно относятся к эскалации конфликта, подбрасывая новые вооружения постепенно. Дело скорее не в том, что в Вашингтоне боятся излишне резкой реакции со стороны России (российское руководство ведёт себя не в пример более ответственно, чем американское), а в том, чтобы затянуть конфликт как можно дольше и нанести, соответственно, большие потери обеим его сторонам.Кстати, а вот откуда бы США знали, что удары наносятся их оружием? Вот, например, когда РДК*, вооружённые им, совершали рейды на приграничные территории России, публичной реакции не было… И слухов о непубличной реакции не было тоже. Т.е., речь идёт только о дальнобойном высокоточном оружии, об использовании которого США знают всё, даже если почему-то используют его не они.Впрочем, так или иначе 31 мая было сообщено о снятии ограничений на применение немецкого (полностью), американского и британского (частично) оружия (по поводу британского не всё понятно – в Лондоне говорят, что никакими ограничениями Киев не сдерживали, а у Зеленского другое мнение). Информация эта поступила на фоне сообщений об украинском недовольстве, но трудно сказать – вследствие ли.- Недовольство американской администрации ударами украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.Это недовольство вообще никак не связано с ходом боевых действий – речь идёт исключительно о росте цен на нефтепродукты, что, конечно же, нежелательно накануне выборов.- Недовольство администрации США атаками Украины на две радиолокационные станции, которые являются частью системы предупреждения о ядерном ударе (СПРН)Никакой реакции со стороны Москвы не последовало, так же как не было реакции на удары по стоянкам стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия. Но в США вполне осознают, что эти удары выводят конфликт за рамки регионального. Кстати, российские эксперты убеждены, что эти удары (нанесённые, судя по всему, техникой не украинского производства) координировались и направлялись США и представляют собой то ли "учения" по выводу из строя обычными высокоточными средствами радаров СПРН, то ли ответ на учения ВС РФ по использованию тактического ядерного оружия.- США также были недовольны увольнением главнокомандующего Валерия Залужного и министра инфраструктуры Александра Кубракова. По информации FT, "послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и необъяснимыми шагами".Кстати, у нас принято считать, что одной из причины этих увольнений был конфликт "вашингтонских" и "лондонских" в окружении Зеленского. Участие в демарше посла Соединённого Королевства в эту схему не очень вписывается (разве что у британцев левая рука не знает, что делает правая, а это тоже может быть).- Наконец, Зеленский обеспокоен тем, что США могут пойти на переговоры с Россией, что для него совершенно неприемлемо – он-то обирается воевать до последнего украинца…Опрошенные FT американские чиновники какие-либо проблемы отрицали, украинские же высказывали осторожное недоумение относительно целесообразности кусать руку дающую…В целом из этой публикации можно сделать несколько выводов, вроде бы самоочевидных, но не всегда учитываемых отечественной публицистикой.1. Отношения Киев-Вашингтон далеки от отношений раба и хозяина. У киевского режима есть свои интересы, он их готов отстаивать перед лицом старшего партнёра. Если не удаётся договориться, то дискуссия либо переносится в публичную плоскость (тут можно вдоволь поэксплуатировать русофобские настроения, самой же американской администрацией и раздутые) или же старшего партнёра вообще ставят перед неприятным фактом (как это, возможно, было в случае с РЛС СПРН).2. Многие проблемные моменты в украинско-американских отношениях связаны с особенностями работы американской политической системы вообще и процессом выборов в частности.Если Порошенко пытался вписаться в американские политические реалии и оказывать на них влияние, то Зеленский их показательно игнорирует. Он, кажется, не верит в американскую демократию (мы тоже, но ритуал тут важнее содержания), но пользуется при этом не очень умным противопоставлением, полагая, что война важнее выборов. Он ошибается – на войну на Украине подавляющему большинству американцев просто наплевать.3. У США и Украины действительно разные цели в войне.Украинское руководство настаивает на полной победе, думая таким образом обеспечить себе безопасность (на самом деле они тем самым ухудшат своё положение катастрофически, но их интеллектуальными гигантами никто и не считает). Вообще тут проявляется характерное для русских и евреев эсхатологическое мышление – склонность видеть в каждом холме Мегиддо, а в каждой стычке – Армагеддон.США же знают, что история никогда не кончается и хотят лишь ослабить Россию, не доводя дело до греха. Причём под грехом скорее даже имеется в виду не ядерная война, а распад России. Судя по всему, они ещё не отошли от шока из-за распада СССР, каким бы благотворным не было его влияние на американскую экономику.4. Казалось бы, при полной зависимости Украины от США достаточно было бы прикрикнуть на младшего партнёра и пригрозить ему прекратить снабжение. Но нет – американцы соблюдают правила игры и старательно делают вид, что сотрудничают с равноправным партнёром.Отчасти это связано с господствующей идеологией, которая требует борьбы за демократию (где демократия и где Украина?), а отчасти с банальным расчётом – если молоток плохой, надо только приспособиться к его специфике. Новый-то найти не так просто, и не факт, что он будет лучше.Читайте также: Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии* - Террористическая организация, запрещённая в России

