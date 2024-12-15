Украинская кухня: рецепт сала - 15.12.2024 Украина.ру
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Украинская кухня: рецепт сала
Украинская кухня: рецепт сала - 15.12.2024 Украина.ру
Украинская кухня: рецепт сала
У сала на Украине — поистине культовый статус: ему посвящают песни, возводят памятники. А еще его кладут в большую часть блюд и едят на большинстве застолий
2024-12-15T07:44
2024-12-15T07:44
эксклюзив
еда
украинская кухня
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Слово "сало" произошло от праславянского sadlo — слова, однокоренного русскому слову "садиться". То есть сало — это то, что буквально "садится на мясо".Несмотря на то что сейчас оно считается символом украинской кухни, первые упоминания об употреблении сала были зафиксированы в Италии — им питались работники каменоломен. Сало итальянцы если вместе с хлебом, помидорами и оливками, а готовили в специальных корытах, где натирали его солью, чесноком и пряностями.Считается, что на Украине сало получило популярность в XVI веке, когда на славянские территории участились набеги турок. Чтобы сберечь скот, украинцы стали разводить поросят, которые совсем не интересовали нападавших мусульман. Так украинцы полюбили как свинину, так и сало, которое со временем стало практически "объектом поклонения".На Украине существует целая "саломания": в 2008 году энтузиасты попытались организовать "Партию любителей сала", а в 2011 году во Львове появился музей "Сало", в котором из него изготовлены картины, свечи и скульптуры. В разных городах страны есть памятники салу, проводятся специализированные фестивали, а одной из самых известных композиций "поющего ректора", народного артиста Украины Михаила Поплавского остается песня "Сало".Для приготовления украинского сала вам понадобится:- сало — 1 кг;- соль — 450 грамм;- лавровый лист — 2-4 штуки;- перец-горошек — 1 чайная ложка;- чеснок — 1 головка.Примерно половину соли выложите в форму или контейнер. Добавьте часть нарезанного чеснока и горсть перца. Сало вымойте и хорошо обсушите.Выложите сало на соль. Добавьте оставшиеся специи, лавровый лист, чеснок. Засыпьте оставшейся солью. Оставьте сало в холодильнике на 3-4 дня.Подавайте сало к столу, нарезав тонкими ломтиками. К нему также можно подать черный хлеб, а также хрен или горчицу.Приятного аппетита!
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Кристина Жалова
Кристина Жалова
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, еда, украинская кухня
Эксклюзив, еда, украинская кухня

Украинская кухня: рецепт сала

07:44 15.12.2024
 
сало
сало
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Кристина Жалова
автор Украина.ру
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У сала на Украине — поистине культовый статус: ему посвящают песни, возводят памятники. А еще его кладут в большую часть блюд и едят на большинстве застолий
Слово "сало" произошло от праславянского sadlo — слова, однокоренного русскому слову "садиться". То есть сало — это то, что буквально "садится на мясо".
Несмотря на то что сейчас оно считается символом украинской кухни, первые упоминания об употреблении сала были зафиксированы в Италии — им питались работники каменоломен. Сало итальянцы если вместе с хлебом, помидорами и оливками, а готовили в специальных корытах, где натирали его солью, чесноком и пряностями.
Считается, что на Украине сало получило популярность в XVI веке, когда на славянские территории участились набеги турок. Чтобы сберечь скот, украинцы стали разводить поросят, которые совсем не интересовали нападавших мусульман. Так украинцы полюбили как свинину, так и сало, которое со временем стало практически "объектом поклонения".
На Украине существует целая "саломания": в 2008 году энтузиасты попытались организовать "Партию любителей сала", а в 2011 году во Львове появился музей "Сало", в котором из него изготовлены картины, свечи и скульптуры. В разных городах страны есть памятники салу, проводятся специализированные фестивали, а одной из самых известных композиций "поющего ректора", народного артиста Украины Михаила Поплавского остается песня "Сало".
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Для приготовления украинского сала вам понадобится:
- сало — 1 кг;
- соль — 450 грамм;
- лавровый лист — 2-4 штуки;
- перец-горошек — 1 чайная ложка;
- чеснок — 1 головка.
Примерно половину соли выложите в форму или контейнер. Добавьте часть нарезанного чеснока и горсть перца. Сало вымойте и хорошо обсушите.
Выложите сало на соль. Добавьте оставшиеся специи, лавровый лист, чеснок. Засыпьте оставшейся солью. Оставьте сало в холодильнике на 3-4 дня.
Подавайте сало к столу, нарезав тонкими ломтиками. К нему также можно подать черный хлеб, а также хрен или горчицу.
Приятного аппетита!
 
Эксклюзиведаукраинская кухня
 
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