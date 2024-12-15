Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Лучшим ответом на удар по Таганрогу западными ракетами ATACMS было бы окончательное выключение света. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
“Если на Украине не будет электроэнергии, если там не будет ходить жд-транспорт, не будет интернета и топлива на заправках, тогда мы победим. Это будет стопроцентная победа с минимальными потерями. Мы к этому постепенно подходим”, — заявил политолог.
В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
11 декабря, 10:24В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.