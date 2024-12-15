https://ukraina.ru/20241215/1059626536.html

Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу

Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу - 15.12.2024 Украина.ру

Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу

Лучшим ответом на удар по Таганрогу западными ракетами ATACMS было бы окончательное выключение света. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-12-15T07:50

2024-12-15T07:50

2024-12-15T07:50

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В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Полный текст интервью — Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров

https://ukraina.ru/20241211/1059566626.html

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новости, россия, таганрог, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали