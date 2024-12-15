Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу - 15.12.2024 Украина.ру
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Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу
Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу - 15.12.2024 Украина.ру
Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу
Лучшим ответом на удар по Таганрогу западными ракетами ATACMS было бы окончательное выключение света. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-12-15T07:50
2024-12-15T07:50
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В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Полный текст интервью — Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
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новости, россия, таганрог, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Таганрог, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, детали

Суздальцев рассказал, чем России нужно ответить на удар по Таганрогу

07:50 15.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Система ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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Лучшим ответом на удар по Таганрогу западными ракетами ATACMS было бы окончательное выключение света. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

“Если на Украине не будет электроэнергии, если там не будет ходить жд-транспорт, не будет интернета и топлива на заправках, тогда мы победим. Это будет стопроцентная победа с минимальными потерями. Мы к этому постепенно подходим”, — заявил политолог.

В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
Орешник
11 декабря, 10:24
В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.
Полный текст интервью — Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
 
НовостиРоссияТаганрогУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныдетали
 
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