Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер - 15.12.2024 Украина.ру
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Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер
Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер - 15.12.2024 Украина.ру
Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер
Избранный президент США Дональд Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января. А тем временем кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц широкими мазками поддерживает Киев и готов поставить ему Taurus хоть сегодня
2024-12-15T07:35
2024-12-15T07:35
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, кроме заявления о том, что Трамп хочет заморозить военные действия на Украине и предотвратить братоубийственную войну, он “ничего толкового по этому вопросу не сказал”. Политолог отметил, что Трамп лишь “похлопал [Владимира] Зеленского по плечу, и на этом они расстались”.Американист также добавил, что вероятно Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января, потому что пока еще правит действующий президент США Джо Байден, “который может его одернуть и все испортить”.9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.Ранее Зеленский выдвинул новые условия мира. В частности, он готов согласиться на размещение войск НАТО на Украине, страна должна получить официальное приглашение вступить в альянс и приглашение вступить в ЕС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, детали
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, детали

Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер

07:35 15.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / Philipp Hayer
- РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© commons.wikimedia.org / Philipp Hayer
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Избранный президент США Дональд Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января. А тем временем кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц широкими мазками поддерживает Киев и готов поставить ему Taurus хоть сегодня
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
По его словам, кроме заявления о том, что Трамп хочет заморозить военные действия на Украине и предотвратить братоубийственную войну, он “ничего толкового по этому вопросу не сказал”. Политолог отметил, что Трамп лишь “похлопал [Владимира] Зеленского по плечу, и на этом они расстались”.
Американист также добавил, что вероятно Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января, потому что пока еще правит действующий президент США Джо Байден, “который может его одернуть и все испортить”.
“А вот позиция Мерца понятна. Он широкими мазками поддерживает Киев и готов ему поставить Taurus хоть сегодня. <...> Если Мерц 20 февраля придет в качестве канцлера к власти в Германии, то, несомненно, поддержка Украины резко увеличится и она получит ракеты Taurus”, — заявил Вайнер.
9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
9 декабря, 14:03
Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild
Ранее Зеленский выдвинул новые условия мира. В частности, он готов согласиться на размещение войск НАТО на Украине, страна должна получить официальное приглашение вступить в альянс и приглашение вступить в ЕС.
 
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