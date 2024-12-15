Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер
Избранный президент США Дональд Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января. А тем временем кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц широкими мазками поддерживает Киев и готов поставить ему Taurus хоть сегодня
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
По его словам, кроме заявления о том, что Трамп хочет заморозить военные действия на Украине и предотвратить братоубийственную войну, он “ничего толкового по этому вопросу не сказал”. Политолог отметил, что Трамп лишь “похлопал [Владимира] Зеленского по плечу, и на этом они расстались”.
Американист также добавил, что вероятно Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января, потому что пока еще правит действующий президент США Джо Байден, “который может его одернуть и все испортить”.
“А вот позиция Мерца понятна. Он широкими мазками поддерживает Киев и готов ему поставить Taurus хоть сегодня. <...> Если Мерц 20 февраля придет в качестве канцлера к власти в Германии, то, несомненно, поддержка Украины резко увеличится и она получит ракеты Taurus”, — заявил Вайнер.
9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.
9 декабря, 14:03Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild