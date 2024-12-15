https://ukraina.ru/20241215/1059626859.html

Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер

Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер - 15.12.2024 Украина.ру

Пока Мерц готовит Taurus для Киева, Трамп лишь хлопает Зеленского по плечу — Вайнер

Избранный президент США Дональд Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января. А тем временем кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц широкими мазками поддерживает Киев и готов поставить ему Taurus хоть сегодня

2024-12-15T07:35

2024-12-15T07:35

2024-12-15T07:35

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, кроме заявления о том, что Трамп хочет заморозить военные действия на Украине и предотвратить братоубийственную войну, он “ничего толкового по этому вопросу не сказал”. Политолог отметил, что Трамп лишь “похлопал [Владимира] Зеленского по плечу, и на этом они расстались”.Американист также добавил, что вероятно Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января, потому что пока еще правит действующий президент США Джо Байден, “который может его одернуть и все испортить”.9 декабря, Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Зеленским.Ранее Зеленский выдвинул новые условия мира. В частности, он готов согласиться на размещение войск НАТО на Украине, страна должна получить официальное приглашение вступить в альянс и приглашение вступить в ЕС.

https://ukraina.ru/20241209/1059509074.html

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, детали