https://ukraina.ru/20241215/1059662604.html
Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря - 15.12.2024 Украина.ру
Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
Украина специально отложила подписание с США соглашения о недрах до президентства Дональда Трампа, сообщили американские СМИ
2024-12-15T09:21
2024-12-15T09:21
2024-12-15T09:21
эксклюзив
хроники
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
киев
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cnn
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Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых, чтобы дать возможность избранному президенту Дональду Трампу впоследствии представить это соглашение как свою заслугу."Украина планировала подписать с администрацией Байдена соглашение о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Но, по словам официальных лиц с обеих сторон, украинская власть дважды откладывала подписание соглашения, что свидетельствует о том, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить соглашение как раннюю победу его администрации", — писало издание.Газета сослалось на данные украинской частной инвестиционной компании Horizon Capital о том, что Украина имеет месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы которых оцениваются в $11,5 трлн. Так, на Украине Украине расположено около трети разведанных запасов лития в Европе.Литий — ключевой материал для аккумуляторных батарей, который может быть интересным для электромобильного бизнеса Илона Маска, которого Трамп планирует назначить сопредседателем Департамента государственной эффективности.Также издание вспомнило о словах республиканца Линдси Грэма. В прошлом месяце в интервью Fox News комментируя конфликт на Украине он прямо заявил: "Эта война идёт за деньги"."Трамп собирается заключить сделку, чтобы вернуть наши деньги, обогатить себя редкоземельными минералами", — указал Грэм.По его словам, это "хорошие аргументы" для противостояния с Россией. При этом сенатор указал, что продажа месторождений будет выгодна и Украине.По информации The New York Times "от отчаянных дипломатических попыток до причудливых проявлений лести – украинские чиновники делают всё возможное, чтобы привлечь новоизбранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в войне против России".При этом, по оценке издания, "самые смелые усилия" для налаживания контакта с Трампом Украиной были предприняты после того, как украинские чиновники узнали, что Трамп планировал приехать на открытие собора Парижской Богоматери в Париже."Сначала они (украинские чиновники – Ред.) обратились за помощью в офис президента Франции, чтобы организовать встречу между Зеленским и Трампом, по словам французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, чтобы обсудить подготовку. Затем, не имея никаких гарантий встречи, команда Зеленского совершила многочасовое путешествие в Париж из Киева поездом и самолётом. Встреча была подтверждена непосредственно перед тем, как Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился Зеленский. Дискуссия между тремя мужчинами, которая должна была длиться 15 минут, растянулась до 45", — писало издание.При этом администрация Байдена продолжает спешно накачивать Украину оружием. Так, 12 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $500 млн."В неё войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные", — говорилось в заявлении Блинкена.За несколько часов до этого телеканал CNN сообщил, что в последние дни пребывания у власти администрация Байдена срочно наращивает темп поставок оружия Украине. Пентагон осуществляет дополнительные морские и воздушные перевозки, чтобы успеть передать Украине всё обещанное оружие до прихода к власти Трампа."Администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить ранее объявленное оружие в Украину до того, как Байден покинет свой пост. Министерство обороны сейчас предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.По словам источников канала в Белом доме, доставку оружия в Украину ускоренными темпами координирует лично советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Действует он по поручению Байдена.В накачивании Украины оружием некоторые рассмотрели также желание США обогатиться на Украине."Читаю о том, что администрация Байдена спешит передать Украине "огромное количество оружия до инаугурации Трампа". Это ведь новость не про желание помочь и не про доброго старика Джо, как нам ее тут пытаются представить. Речь идет об освоении бюджета, который старик Джо выделил на Украину, и который может обрезать Трамп. Чтобы списать деньги со счета, надо подписать акт приема-передачи вооружений. Таким образом, американский ВПК зафиксирует прибыль, а на Украину будет повешен ещё один долг", — заявил 14 декабря находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.По его словам, именно в этом "может крыться одна из ключевых причин, по которой Зеленский не соглашается на перемирие до 21 января"."Пока Байден в офисе, у американских лоббистов ВПК есть возможность "доедать" остатки выделенного Украине бюджета. Если будет объявлено перемирие, то все поставки оружия автоматически будут остановлены. Напомню, речь идет о $6,5 млрд, которые надо освоить от победы Трампа до его инаугурации. Зеленский продолжает войну, теряет территорию и ложит тысячи пацанов - в интересах получения прибыли своими американскими спонсорами в полном объёме. И это ещё даже более цинично, чем если бы он просто свихнулся на войне", — отметил Дубинский.Он также обратил внимание на то, что входит в последний пакет американской военной помощи Украине."В последнем пакете помощи США мне очень не понравился пункт "химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование". Очень не понравился", — указал Дубинский.Ранее ряд военных и экспертов предупреждал, что Украина может для поднятия ставок в противостоянии и чтобы привлечь помощь США, а также добиться необходимых разрешений американцев для расширения зоны ударов американских ракет по России, прибегнуть к провокации с химическим или ядерным оружием. В последнем случае речь шла о так называемой "грязной бомбе".Об оценке происходящего украинскими экспертами - в статье Дмитрия Ковалевича "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241214/1059658379.html
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, киев, сша, украина, cnn, впк, fox news
Киев пытается подкупить Трампа. Главное на Украине на утро 15 декабря
Украина специально отложила подписание с США соглашения о недрах до президентства Дональда Трампа, сообщили американские СМИ
Издание The New York Times
со ссылкой на источники сообщило, что украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых, чтобы дать возможность избранному президенту Дональду Трампу
впоследствии представить это соглашение как свою заслугу.
"Украина планировала подписать с администрацией Байдена соглашение о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Но, по словам официальных лиц с обеих сторон, украинская власть дважды откладывала подписание соглашения, что свидетельствует о том, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить соглашение как раннюю победу его администрации
", — писало издание.
Газета сослалось на данные украинской частной инвестиционной компании Horizon Capital о том, что Украина имеет месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы которых оцениваются в $11,5 трлн. Так, на Украине Украине расположено около трети разведанных запасов лития в Европе.
Литий — ключевой материал для аккумуляторных батарей, который может быть интересным для электромобильного бизнеса Илона Маска, которого Трамп планирует назначить сопредседателем Департамента государственной эффективности.
Также издание вспомнило о словах республиканца Линдси Грэма. В прошлом месяце в интервью Fox News комментируя конфликт на Украине он прямо заявил: "Эта война идёт за деньги".
"Трамп собирается заключить сделку, чтобы вернуть наши деньги, обогатить себя редкоземельными минералами", — указал Грэм.
По его словам, это "хорошие аргументы" для противостояния с Россией. При этом сенатор указал, что продажа месторождений будет выгодна и Украине.
По информации The New York Times "от отчаянных дипломатических попыток до причудливых проявлений лести – украинские чиновники делают всё возможное, чтобы привлечь новоизбранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в войне против России".
При этом, по оценке издания, "самые смелые усилия" для налаживания контакта с Трампом Украиной были предприняты после того, как украинские чиновники узнали, что Трамп планировал приехать на открытие собора Парижской Богоматери в Париже.
"Сначала они (украинские чиновники – Ред.) обратились за помощью в офис президента Франции, чтобы организовать встречу между Зеленским и Трампом, по словам французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, чтобы обсудить подготовку. Затем, не имея никаких гарантий встречи, команда Зеленского совершила многочасовое путешествие в Париж из Киева поездом и самолётом. Встреча была подтверждена непосредственно перед тем, как Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился Зеленский. Дискуссия между тремя мужчинами, которая должна была длиться 15 минут, растянулась до 45
", — писало издание.
При этом администрация Байдена продолжает спешно накачивать Украину оружием. Так, 12 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $500 млн.
"В неё войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные", — говорилось в заявлении Блинкена.
За несколько часов до этого телеканал CNN
сообщил, что в последние дни пребывания у власти администрация Байдена срочно наращивает темп поставок оружия Украине. Пентагон осуществляет дополнительные морские и воздушные перевозки, чтобы успеть передать Украине всё обещанное оружие до прихода к власти Трампа.
"Администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить ранее объявленное оружие в Украину до того, как Байден покинет свой пост. Министерство обороны сейчас предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.
По словам источников канала в Белом доме, доставку оружия в Украину ускоренными темпами координирует лично советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Действует он по поручению Байдена.
В накачивании Украины оружием некоторые рассмотрели также желание США обогатиться на Украине.
"Читаю о том, что администрация Байдена спешит передать Украине "огромное количество оружия до инаугурации Трампа". Это ведь новость не про желание помочь и не про доброго старика Джо, как нам ее тут пытаются представить. Речь идет об освоении бюджета, который старик Джо выделил на Украину, и который может обрезать Трамп. Чтобы списать деньги со счета, надо подписать акт приема-передачи вооружений. Таким образом, американский ВПК зафиксирует прибыль, а на Украину будет повешен ещё один долг
", — заявил
14 декабря находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский
.
По его словам, именно в этом "может крыться одна из ключевых причин, по которой Зеленский не соглашается на перемирие до 21 января".
"Пока Байден в офисе, у американских лоббистов ВПК есть возможность "доедать" остатки выделенного Украине бюджета. Если будет объявлено перемирие, то все поставки оружия автоматически будут остановлены. Напомню, речь идет о $6,5 млрд, которые надо освоить от победы Трампа до его инаугурации. Зеленский продолжает войну, теряет территорию и ложит тысячи пацанов - в интересах получения прибыли своими американскими спонсорами в полном объёме. И это ещё даже более цинично, чем если бы он просто свихнулся на войне", — отметил Дубинский.
Он также обратил внимание на то, что входит в последний пакет американской военной помощи Украине.
"В последнем пакете помощи США мне очень не понравился пункт "химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование". Очень не понравился
", — указал
Дубинский.
Ранее ряд военных и экспертов предупреждал, что Украина может для поднятия ставок в противостоянии и чтобы привлечь помощь США, а также добиться необходимых разрешений американцев для расширения зоны ударов американских ракет по России, прибегнуть к провокации с химическим или ядерным оружием. В последнем случае речь шла о так называемой "грязной бомбе".