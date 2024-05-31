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Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии

Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии - 31.05.2024 Украина.ру

Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии

Блок НАТО и Соединенные Штаты последовательно идут к эскалации конфликта с Россией. Очередным таким шагом стало разрешение Украине со стороны Джо Байдена применять американское оружие по целям на территории РФ

2024-05-31T12:55

2024-05-31T12:55

2024-05-31T12:55

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Запрет на ударыРазговоры о том, что Запад рано или поздно позволит ВСУ применять поставляемое вооружение для атак вглубь России, идут уже давно. До недавнего времени западные лидеры публично заявляли, что Киев должен ограничиваться защитой своих границ и не переносить конфликт дальше.Формально, такой запрет касался лишь западного вооружения, удары прочим оружием по объектам в России наносятся ВСУ уже давно: будь то атаки беспилотниками нефтебаз или же артиллерийские обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей.На словах на Западе опасаются, что применение их оружия для ударов по РФ приведет к ненужной эскалации, однако на деле все идет к открытому участию НАТО в конфликте на Украине.Штаты не противО решении Байдена разрешить применять американское оружие по России на днях сообщило издание Politico. Отмечалось, что такое решение было принято тайно.Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель Госдепартамента. По его словам, речь идет о территориях, граничащих с Харьковской областью.В Госдепе добавили, что сохраняется запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России.Франция и Германия тоже заНа сегодняшний день на Западе нет консенсуса по тому, стоит ли давать разрешение на удары по России.Недавно эту идею поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Решать за всех при этом он не может, так как такие вопросы находятся в компетенции властей государств-членов военного блока.Еще одним антироссийским "ястребом" активно выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Недавно он допустил отправку французских военных на Украину, а теперь поддерживает атаки РФ западным оружием."Мы считаем, что должны позволить им (украинской армии – ред.) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты", - заявлял он.Германия, еще один ключевой член ЕС и НАТО, пока такого разрешения не дает, но, по информации СМИ, начинает колебаться.Еще 28 мая канцлер этой страны Олаф Шольц говорил, что не видит оснований для более широкого применения немецкого оружия на Украине, однако на следующий день пресс-секретарь канцлера Штефан Хебештрайт сказал, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются ее собственной территорией, но [могут] также распространяться на территорию" РФ.Группа поддержкиВсего в настоящий момент 13 стран Евросоюза и НАТО в той или иной степени одобрили удары по России.Помимо США, Франции и Германии это:Британия (удары по РФ – дело Украины; Лондон гордится, что первым предоставил Киеву оружие большей дальности)Польша (у Украины нет ограничений для ударов по РФ) Канада (не ставили Киеву никаких условий применения оружия)Швеция (Украина имеет право на самооборону, которая направлена на "территорию противника")Нидерланды (никогда не исключали такой возможности)Дания (запланированные этой страной к передаче Украине истребители F-16 будут иметь право наносить удары по целям в РФ).ФинляндияЛатвияЛитваЭстонияЧехияПротивники и хранящие молчаниеЕсть страны, которые пока выступают против такого решения. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны ЕС быть осторожными после высказываний Столтенберга, а вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что о снятии запрета на нанесение ударов по РФ "не может идти и речи".Кроме Италии за запрет выступают или же публично пока не поддержали эту идею следующие члены Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Ирландия, Испания, Кипр, Люксембург, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия.Еще ряд стран, которые не входят в ЕС, но являются членами Североатлантического альянса никаких заявлений на эту тему не делали: Албания, Северная Македония, Турция и Черногория.Реакция РоссииВ ходе недавней поездки в Узбекистан президент РФ Владимир Путин прокомментировал призыв Столтенберга разрешить киевскому режиму атаковать Россию западным оружием.Глава российского государства отметил, что технические особенности высокоточного дальнобойного оружия таковы, что его использование предполагает минимальное участие в процессе определения цели, подготовки, наведения и запуска таких ракет украинских военных. То есть такие удары, если они произойдут, подчеркнул Путин, будут де-факто наноситься не ВСУ, а НАТО."Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны, вообще, отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", - сказал он.Тему прямого управления военнослужащих Альянса своим вооружением на Украине развил у себя в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli", - написал он.Медведев заявил, что Украина и НАТО могут получить ответ "такой разрушительной силы", что западный военный блок не сможет удержаться от прямого вовлечения в конфликт.По его словам, речь не идет о запугивании или ядерном блефе со стороны России, конфликт с Западом развивается "по самому плохому сценарию". Исключить переход конфликта в "последнюю стадию" не может никто, подытожил Медведев.Тем временем, газета The New York Times пишет, что первые атаки американским оружием по территории России произойдут в течение нескольких часов или дней.Мнение политолога Ростислава Ищенко о том, к чему может привести снятие запрета на удары оружием НАТО по территории России читайте в его статье "Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО" на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, россия, украина, запад, йенс столтенберг, джо байден, нато, удары