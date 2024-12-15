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Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке

Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке - 15.12.2024 Украина.ру

Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке

Правоохранительными органами России задержан причастный к убийству российского офицера в столице ДНР. Об этом сообщило УФСБ по ДНР.

2024-12-15T09:33

2024-12-15T09:33

2024-12-15T09:33

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"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР, ГУ Росгвардии по ДНР и СУ СК России по ДНР задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в г. Донецке", - сказано в официальном сообщении.Задержанным оказался местный житель. Его считают причастным к подрыву внедорожника в столице ДНР 9 декабря. Тогда был взорван автомобиль начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова, который погиб, а его жена была ранена.Как установили следователи, злоумышленник установил контакт со спецслужбами Украины. После этого заминировал автомобиль и дистанционно взорвал его. За это украинские кураторы обещали исполнителю теракта вознаграждение в размере $10 тыс.СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента в Донецке 9 декабря, вызвавшего широкий общественный резонанс. В Еленовской колонии содержались украинские военнопленные. Украинские силовика обвиняли начальника колонии причастности к инциденту двухлетней давности, когда погибли и получили ранения около полутора сотен украинских военнопленных. По данным Минобороны РФ, гибель спецконтингента колонии стала результатом ночного удара по колонии американскими ракетами Himars с подконтрольной ВСУ территории.Ранее в новостях: Теракт в центре Донецка: погиб начальник Еленовской колонии — СМИТакже на эту тему: СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных

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