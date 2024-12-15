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Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке
Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке - 15.12.2024 Украина.ру
Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке
Правоохранительными органами России задержан причастный к убийству российского офицера в столице ДНР. Об этом сообщило УФСБ по ДНР.
2024-12-15T09:33
2024-12-15T09:33
2024-12-15T09:33
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"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР, ГУ Росгвардии по ДНР и СУ СК России по ДНР задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в г. Донецке", - сказано в официальном сообщении.Задержанным оказался местный житель. Его считают причастным к подрыву внедорожника в столице ДНР 9 декабря. Тогда был взорван автомобиль начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова, который погиб, а его жена была ранена.Как установили следователи, злоумышленник установил контакт со спецслужбами Украины. После этого заминировал автомобиль и дистанционно взорвал его. За это украинские кураторы обещали исполнителю теракта вознаграждение в размере $10 тыс.СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента в Донецке 9 декабря, вызвавшего широкий общественный резонанс. В Еленовской колонии содержались украинские военнопленные. Украинские силовика обвиняли начальника колонии причастности к инциденту двухлетней давности, когда погибли и получили ранения около полутора сотен украинских военнопленных. По данным Минобороны РФ, гибель спецконтингента колонии стала результатом ночного удара по колонии американскими ракетами Himars с подконтрольной ВСУ территории.Ранее в новостях: Теракт в центре Донецка: погиб начальник Еленовской колонии — СМИТакже на эту тему: СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных
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новости, донецкая народная республика, россия, донецк, ск рф, мвд, росгвардия, уголовное дело, теракт, спецслужба, денис евсюков, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, СК РФ, МВД, Росгвардия, уголовное дело, теракт, спецслужба, Денис Евсюков, ДНР
Задержан причастный к подрыву автомобиля российского офицера в Донецке
Правоохранительными органами России задержан причастный к убийству российского офицера в столице ДНР. Об этом сообщило УФСБ по ДНР.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР, ГУ Росгвардии по ДНР и СУ СК России по ДНР задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в г. Донецке", - сказано в официальном сообщении.
Задержанным оказался местный житель. Его считают причастным к подрыву внедорожника в столице ДНР 9 декабря. Тогда был взорван автомобиль начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова, который погиб, а его жена была ранена.
Как установили следователи, злоумышленник установил контакт со спецслужбами Украины
. После этого заминировал автомобиль и дистанционно взорвал его. За это украинские кураторы обещали исполнителю теракта вознаграждение в размере $10 тыс.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента в Донецке 9 декабря, вызвавшего широкий общественный резонанс.
В Еленовской колонии содержались украинские военнопленные. Украинские силовика обвиняли начальника колонии причастности к инциденту двухлетней давности, когда погибли и получили ранения около полутора сотен украинских военнопленных. По данным Минобороны РФ, гибель спецконтингента колонии стала результатом ночного удара по колонии американскими ракетами Himars с подконтрольной ВСУ
территории.