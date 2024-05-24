https://ukraina.ru/20240524/1055274227.html

Сербия надеется на своих палачей. Белград стремится в ЕС, который вешает на него клеймо геноцида

Сербия надеется на своих палачей. Белград стремится в ЕС, который вешает на него клеймо геноцида - 24.05.2024 Украина.ру

Сербия надеется на своих палачей. Белград стремится в ЕС, который вешает на него клеймо геноцида

Генеральная ассамблея ООН приняла по итогам голосования 24 мая резолюцию по "геноциду в Сребренице"

2024-05-24T19:28

2024-05-24T19:28

2024-05-24T19:28

эксклюзив

сербия

россия

белоруссия

милорад додик

оон

ес

сша

александр вучич

голосование

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За документ под названием "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице" проголосовали 84 страны, 19 высказались против, 68 воздержались. Среди стран, которые выступили против резолюции - Россия, Белоруссия, Венгрия, Китай, Сербия и Сирия.Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Также в тексте осуждается "отрицание геноцида в Сребренице".Резолюция ГА ООН – это письменный акт, в принятии которого участвуют все полноправные члены этой международной организации. В отличие от резолюций Совета безопасности, резолюции ГА ООН не имеют обязательной силы и при голосовании ни одна из стран не может наложить на них вето. Хотя их характер рекомендательный, считается, что резолюции Генеральной Ассамблеи имеют большое морально-политическое значение.Комментируя результаты голосования, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что она "провалилась", так как ее инициаторы не смогли обеспечить ей поддержку со стороны больше половины стран членов ООН.Если бы этот документ поддержало более 130 стран, его можно было бы воспринимать как международно-правовой обычай, являющийся одним из источников международного права. Это те правила и порядки, которые устанавливаются в международных отношениях на основании постоянного и одностороннего применения их к одинаковым по своему существу случаям.По всей видимости, инициаторы резолюции неоднократно откладывали голосование по документу из-за попыток обеспечить более двух третей голосов в Генеральной Ассамблее ООН. В итоге это у них не получилось, но документ все-таки был принят из-за большого количества воздержавшихся стран.После голосования к ГА ООН обратился президент Сербии Александр Вучич. Он числе прочего задал вопрос, какова цель принятого документа в свете того, что одна попытка провести резолюцию по Сребренице через СБ ООН уже провалилась в 2015 году. Напомним, что Россия тогда наложила на неё вето.По словам Вучича, инициаторы резолюции преследовали единственную цель – заклеймить сербский народ клеймом геноцида и переложить вину за события в Сребренице на одну сторону – на народ Сербии и Республики Сербской. Если смотреть на вещи с точки зрения международно-правовой легитимности, эта попытка не удалась, сказал Вучич.Заклеймить сербский народ клеймом геноцида, скорее всего, было основной целью того документа, который в СБ ООН в 2015 году ветировал бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин, за что он получил от благодарного сербского народа памятник в Восточном Сараево. Основная цель нынешней резолюции, по всей видимости, более прикладная.Понимая, что в СБ ООН подобный документ не пройдет из-за права России наложить на него вето, страны Запада в лице Германии, которая значится среди инициаторов резолюции, решили организовать голосование в ГА ООН, где Москва не обладает таким влиянием, как в Совете безопасности.Для чего это им нужно? Прежде всего для того, чтобы создать политическую платформу для передачи полномочий Республики Сербской (сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины) центральным властям в Сараево с последующей централизации страны и упразднением РС.Также не исключено, что резолюция будет интегрирована в главу 35 переговорного процесса о вступлении Сербии в Евросоюз. Брюссель запросто может потребовать от Сербии привести свое внутреннее законодательство в соответствие с содержанием резолюции и включить, например, в школьную программу лекции о "геноциде в Сребренице". Также от Сербии могут потребовать установить штраф за отрицание "геноцида" в качестве обязательного условия продвижения по пути евроинтеграции.Если смотреть на результаты голосования в ГА ООН 23 апреля, коллективному Западу действительно не удалось заручиться поддержкой большинства стран-членов этой международной организации. Большинство из них предпочли остаться нейтральными по вопросу "геноцида в Сребренице". Это частично является заслугой сербской дипломатии, которая, вне всякого сомнения, прилагала большие усилия для того, чтобы результат голосования не оказался разгромным для Сербии.Но как бы абсурдно это ни звучало, перечень стран, проголосовавших за резолюцию, одновременно раскрывает и полный провал этой же сербской дипломатии в долгосрочной перспективе, и сербского внешнеполитического курса в целом.Напомним, что незадолго до голосования в ООН в Сербию с официальным визитом приезжал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с супругой Владимира Зеленского Еленой. Тогда президент Вучич заявил, что для него чрезвычайно важно донести до украинских партнеров позицию Сербии в преддверии голосования по резолюции по Сребренице в ГА ООН. Не донес. Украина высказалась в пользу резолюции. То, что Сербия всё время поддерживала ее "территориальную целостность" после воссоединения Крыма с Россией и неоднократно голосовала в ГА ООН за документы, осуждающие СВО, не помогло. Все-таки американский и немецкий партнер ближе сербского. Но это лишь один из штрихов.Намного важнее тот факт, что инициатором проекта резолюции стала Германия, которая является одним из главных политических и экономических партнеров Сербии и к тому же соавтором так называемого франко-германского плана по урегулированию главного сербского внутриполитического вопроса – косовского. За резолюцию проголосовали все страны Евросоюза, кроме Венгрии, которая и на этот раз не побоялась проявить позицию, отличающуюся от политики брюссельской бюрократии.При этом интеграция страны в Евросоюз уже годами является неизменным внешнеполитическим приоритетом Сербии, несмотря то, что условия вступления в эту организацию прямо противоречат сербским национальным интересам. Брюссельские чиновники особо и не скрывают этот факт и открыто заявляют, что Сербия не сможет стать частью сообщества, если предварительно не откажется от суверенитета над своим южным краем Косово и Метохия и не признает его независимость.Уже 24 мая, на следующий день после принятия ГА ООН резолюции по Сребренице, премьер-министр Сербии Милош Вучевич на форуме "Италия – Сербия" в Триесте заявил, что целью его страны является полноценное членство в Евросоюзе, и что эта организация никогда не станет полной, если не интегрирует в себя страны так называемых Западных Балкан.К сожалению, последнее заседание Генассамблеи ООН показало, что Сербия, наоборот, не сможет остаться полноценным и независимым государством, если она продолжит выполнять условия соглашения о вступлении в ЕС. Как оказалось, западные страны последовательно выступают с антисербских позиций и не готовы воспринимать никакие аргументы в пользу сербских национальных интересов. Напрашивается вопрос, каково в таком случае будет положение Сербии в рамках этого европейского семейства, в которое так стремится ее руководство .С другой стороны, если мы посмотрим на небольшой список тех стран, которые голосовали в пользу Сербии, то заметим, что в нем значится традиционный ее партнер – Россия, а также Китай и другие страны, большинство из которых поддерживают хорошие отношения с Москвой. Против резолюции проголосовали в том числе КНДР, Куба, Сирия, Белоруссия. При этом Сербия даже умудрилась присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии после инцидента с посадкой самолета с белорусским оппозиционным деятелем Романом Протасевичем на борту.Во время трансляции заседания ГА ООН 23 мая в Нью-Йорке камеры засняли президента Сербии Александра Вучича, закрывающего лицо скомканным в руке сербским флагом. Казалось, что президент плачет. Его эмоции можно понять – для его политики голосование по резолюции в Сребренице стало своеобразной лакмусовой бумажкой, если не поворотным моментом.Как оказалось, очень сложно основывать внешнюю политику страны на бесконечном лавировании между интересами своих союзников, рассчитывая на их понимание и благосклонность. Без четко очерченных красных линий, без ясно формулированных национальных приоритетов чрезвычайно сложно вести переговоры о таких важных вопросах, как национальный суверенитет или защита интересов соотечественников в соседних странах.Западные союзники Сербии, по всей видимости, не такие уж и союзники, а другие союзники далеко. Можно бесконечно долго ссылаться на ошибки предыдущих властей Сербии, но внешнеполитические вызовы никуда от этого не денутся и с ними придется что-то делать.

https://ukraina.ru/20240419/1054614192.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, белоруссия, милорад додик, оон, ес, сша, александр вучич, голосование, резолюция, геноцид