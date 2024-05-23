https://ukraina.ru/20240523/1055254146.html

Атака на Татарстан, шоу из обмена пленными. Итоги 23 мая на Украине

Атака на Татарстан, шоу из обмена пленными. Итоги 23 мая на Украине - 23.05.2024 Украина.ру

Атака на Татарстан, шоу из обмена пленными. Итоги 23 мая на Украине

Украинский беспилотник сбили над Татарстаном. Украина намеренно блокирует обмен военнопленными

2024-05-23T18:30

2024-05-23T18:30

2024-05-23T18:31

эксклюзив

хроники

россия

украина

татьяна москалькова

татарстан

вооруженные силы украины

маргарита симоньян

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В 14:27 Минобороны России сообщило о сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике."Около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БплА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - указывалось в сообщении.Росавиация до этого сообщала, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днём 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 по московскому времени. Позднее временно была приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.Позже глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев рассказал подробности о произошедшем."Уважаемые жители! По информации Минобороны РФ, сегодня средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет. Оперативные службы и МЧС на месте проводят необходимые мероприятия. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет", - отметил Нуриев.В комментарии "Украинской правде" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что именно это ведомство направило "ударные беспилотники" в Татарстан.Ранее, 2 апреля, украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Под удар попало общежитие, в результате чего пострадали 14 человек. Кроме этого серьёзных разрушений не было, технологический процесс на предприятиях не нарушался.Позднее руководство Татарстана обратилось к предпринимателям. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов указал, что российские системы противовоздушной обороны сегодня решают другие задачи, а потому республика должна самостоятельно заняться вопросами безопасности."Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, – свершилось... Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. <...> Везде у нас запас должен быть, бригады помощи", – отметил он в эфире телеканала "Татарстан-24".Также уже в мае украинские беспилотники ранее достигали соседнего с Татарстаном Башкортостана."Сегодня в районе 13:00 (11:00 по Москве — Ред.) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать. Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех ещё раз с Днём Победы!" - написал 9 мая глава Башкирии Радий Хабиров в своём телеграм-канале.Позднее в местном МЧС рассказали подробности о произошедшем."Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет. На месте работают более 30 специалистов и 6 единиц техники. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для жителей города нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - указывалось в сообщении.Позднее глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов сообщил об обстановке после атаки БпЛА."В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет", - отметил Первов.Источник "Украинской правды" в Службе безопасности Украины сообщил, что атака на НПЗ производилась с территории Украины. По словам источника, украинский дрон преодолел рекордные 1,5 тыс. км. При этом источник подчеркнул, что это был БпЛА Службы безопасности Украины.Проблемный обменУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале сообщила о том, что Украина затягивает обмен пленными."На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия", - заявила Москалькова.Она отметила, что полный список таких украинских военнослужащих был опубликован в телеграм-канале главреда медиагруппы "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян."Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов", - рассказала Москалькова.По словам омбудсмена, Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников."Но Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен. Недавно я посещала католических священников в их месте содержания, убедилась, что условия соответствуют международным нормам. С их стороны была высказана только одна просьба, как можно быстрее увидеть своих родных и близких", - отметила она.Ранее, 22 мая, Симоньян в своём телеграм-канале опубликовала список украинских военнопленных, которых Россия готова обменять на своих военнослужащих, находящихся в украинском плену."У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек - "азовцев"*(членов запрещённой в РФ организации — Ред.) и Ко - и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины - Украине не нужны. В списках - ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером. Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - сообщила она перед тем, как опубликовать сам список.В тот же день, 22 мая, украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также сообщал, что по вине Украине застопорились обмены военнопленных."Многих волнует вопрос – а что с обменами? Обмены явно остановились. Объясняем. Как сообщают наши люди с украинской стороны, эту же информацию подтверждают родители пленных – Киев продолжает политику обмена "нужных". К примеру, российская сторона (и это было публично) предложила обмен 500 на 500. Как утверждают, Киев буквально "выковырял" из списка 40 человек, остальных менять отказался. 40 человек – публичных в той или иной мере и тех, на ком можно "сделать пиар". Запрашивают на обмен исключительно членов определённых распиаренных подразделений, при этом "обычные бойцы" не интересуют вообще", - рассказывал Шарий.По его словам, Россия не потакает желаниям Украины."Россияне, слыша постоянные требования, в свою очередь отвечают достаточно жестко и начинают вычеркивать из списков даже тех, кого вчера предлагали на обмен без проблем. То есть, Киев выбрал 40 человек – они могут быть вычеркнуты. Или 500 на 500 – или идите лесом. От такого подхода Киева слегка в шоке и украинская сторона, потому что, как справедливо замечают на своего рода неофициальных сборах родителей пленных – "сейчас не то время, чтобы постоянно ставить условия и требовать". Забрасывая российскую сторону требованиями, как будто нарочно ждут реакции, чтобы потом представить это отказом со стороны РФ. Может это мудрая политика, но пока что пленные по тюрьмам. В тюрьмах также хотели бы от них избавиться поскорее по обмену, потому что контингент особенный и иногда сталкивается с местным криминалитетом, что выливается в плохие вещи", - отметил Шарий.Он призвал руководство Украины не пренебрегать судьбами рядовых бойцов ВСУ."В который раз призываю Киев не считать "обычных бойцов ВСУ" мясом, которое менять не обязательно. А пиариться Нелегитимный может на чем-то другом", - подытожил он.Ранее по вине Украины уже срывались обмены пленных.

https://ukraina.ru/20240523/1055243082.html

https://ukraina.ru/20240523/1055238318.html

https://ukraina.ru/20240522/1055216271.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, татьяна москалькова, татарстан, вооруженные силы украины, маргарита симоньян