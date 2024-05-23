https://ukraina.ru/20240523/1055234459.html

Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху

Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху - 23.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху

Когда Блинкен складно дергался под музыку с гитарой на сцене киевского ночного клуба, в очередной раз вспомнилась загадочная пословица самураев: "Если пожилой человек хорошо танцует, значит он подлец"

2024-05-23T05:25

2024-05-23T05:25

2024-05-23T05:25

интервью

турция

россия

румыния

эрдоган

эбрахим (ибрахим) раиси

дмитрий выдрин

украина

владимир зеленский

президент

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Известный политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал майские покушения на политиков, гибель иранского президента Раиси и последствия этих событий для мира.— Дмитрий Игнатьевич, в Румынии был ярый антикоммунист и антисемит, лидер фашистского движения "Легион Архангела Михаила" Корнелиу Зеля (урождённый Корнелиу Зелинский). В какой степени Украина копирует фашистский режим Румынии и может ли Зеленский повторить судьбу однофамильца Зели?— Я, конечно, склонен к мистицизму, но не настолько, чтобы искать параллели в политических судьбах на основе созвучия имен.Да, считаю великой книгу отца Сергия (Флоренского) "Имена". В ней этот замечательный мыслитель обосновывает связь судьбы и имени человека. Но в данной ситуации, это был бы слишком механистический подход, так как в переводе на национальные языки, схожие по звуку имена, имеют разное содержание.Кстати говоря, вчера в том же румынском парламенте, один депутат откусил своему оппоненту нос. А в английском переводе, знаменитая повесть Гоголя называется вместе с артиклем "Зе нос".Играя в аналогии, можно дойти до химерного вывода, что завтра Зе [Зеленского] "откусят" от большой политики. А его откусят только послезавтра.Короче, будущее политика, все же больше закодированно в его идеологической позиции, чем в фамилии имени м отчестве. А лидеры с фашистской позицией, всегда заканчивают одинаково плохо. Как бы они не именовались.— Президент страны Реджеп Эрдоган в ночь на 15 мая провел экстренное заседание с руководством силовых структур, разведки и Минюста после информации об угрозе заговора в рядах полиции, пишут турецкие СМИ. Что происходит в Турции? Действительно ли есть такие тревожные настроения против Эрдогана?— Любимая мною Турция находится на двух разломах: геологическом и геополитическом. Поэтому ее, к сожалению, неизбежно будет трясти в обоих смыслах. И руководству страны надо готовиться к обоим сценариям.Знаю, что в Турции существенно усилены требования к сейсмостойкости сооружений. Того же требует и политическая архитектура государства. Готовящаяся смена турецкой Конституции — об этом. Главное успеть усилить несущие конструкции, в частности президентскую вертикаль и цивилизационный фундамент.Впрочем, я об этом много писал и публиковал материалы, в том числе и на турецком языке. Надеюсь, это было услышано.Здесь очень многое будет зависеть и от связей Турции с Россией. Сегодня товарооборот между нашими странами достиг беспрецедентных 100 миллиардов долларов. Число наших туристов зашкаливает за 6 миллионов.Но необходимо не только экономическое, но политическое и, особенно, культурное сотрудничество. Мы плохо знаем культуры, традиции, мировоззренческие нарративы друг друга. Нужны совместные медиапроекты: киностудии, телеканалы, издательства…Я проводил тренинги русскоязычных блогеров в Анталии и могу констатировать, что их понимание России остановилось на эпохе "красных пиджаков". Хотя, возможно, мы сами виноваты — неповоротливы и ленивы в этом плане. В той же Анталии десятки FM-станций вещают на различных языках, но нет ни одной на русском…В общем — трясти Турцию будет. Страна политически расколота почти пополам, там остры межэтнические противоречия. Этим, конечно, воспользуются те, кто хочет почти стомиллионную державу сделать ярым врагом России со всеми вытекающими и подтекающими санкциями.Получится ли это — во многом зависит от наших многоплановых отношений, а не только от конкретной персоны Эрдогана. Хотя многое, конечно, в плане стабильности держится именно на нем.— Как гибель президента Ирана Ибрахима Раиси может повлиять на геополитическую ситуацию в мире?— Думаю, жизнь после этой смерти изменится сильно.Когда-то в Дамаске террористы смертельно ранили трехлетнего малыша. Он перед самой кончиной успел сказать: "Я на вас всех пожалуюсь Аллаху!". Боюсь, что и у президента Раиси есть повод пожаловаться Всевышнему… Как оказалось, погода по трассе полета не была плохой. Пилот имел достойный опыт. Вертолет исправен. Так, что высока вероятность вмешательства в трагедию внешних сил.Если они будут обозначены, персы при всей их компромиссности, не смогут не ответить масштабным ударом. А это большая война, которая затронет практически все страны континента.— В Сети и экспертном сообществе идет много рассуждений на тему майского сериала покушений (сообщения в аккаунте хуситов 7 мая о покушении на наследного принца Саудовской Аравии, которые опровергли; через 2 недели совещание Эрдогана по госперевороту; 15 мая стрельба в Фицо; на следующий день угрозы сербскому лидеру Вучичу; 19 мая гибель Раиси). Это трагические совпадения или диверсии каких-то сил?— Использую уже обкатанную формулу: Трагические совпадения? Не думаю!Я давно подметил, что чем меньше масштаб личности, тем она более склонна к агрессивным поступкам. Самые драчливые в уличной банде — это мелкие негодяи.Сегодня во многих странах, особенно "золотого миллиарда", правят, как сказал бы Паниковский, "мелкие, ничтожные личности". Эти макроны или микроны пытаются компенсировать свою мелкомасштабность именно нарочитой резкостью, или даже жестокостью, своей политики.Когда Блинкен довольно-таки складно дергался под музыку с гитарой на сцене киевского ночного клуба, я в очередной раз вспомнил загадочную пословицу самураев: "Если пожилой человек хорошо танцует, значит он подлец".То есть надо бы поступать в соответствии со своим возрастом, статусом, социальным весом. А если этот баланс нарушают — значит просто подлецы.А у подлецов нет нравственных, религиозных запретов. Вон с каким упоением лидеры западных стран раскрадывают наши зарубежные активы. Для них не существует заповеди "не укради". Нет для них и заповеди "не убий"…Такова суть нынешней эпохи. Короче: будь готов!— Вслед за Киргизией и Грузией, в Анкаре также готовят варианты закона об иностранных агентах. Сегодня, по мнению отдельных экспертов, это обязательное условие для того, чтобы иметь возможность проводить хоть сколь-нибудь суверенную политику, не отдавая свое общество под влияние западных НКО. Как турки встретят закон? Будет ли давление на Эрдогана на этапе выдвижения закона об иностранных агентах в турецкий парламент?— Конечно, давление будет. Это ведь не столько закон для страны, сколько повод для внешних игроков раскачать в ней ситуацию. И "дядюшка Гюлен", наверное, не смирится с падением в стране влияния своих структур и лоббистов.Правда, Эрдоган, будет покрепче своих грузинских коллег. Поэтому грузинского сценария и масштаба в Турции скорее всего не будет. Хотя курды…Также о том, кто заинтересован в дестабилизации обстановки на Ближнем Восток, читайте в интервью с экспертом Каринэ Геворгян: Британия вновь подставила ножку США, но уже не на Украине, а в Иране.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, турция, россия, румыния, эрдоган, эбрахим (ибрахим) раиси, дмитрий выдрин, украина, владимир зеленский, президент, иноагент, иран