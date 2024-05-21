https://ukraina.ru/20240521/1055198397.html

Каринэ Геворгян: Британия вновь подставила ножку США, но уже не на Украине, а в Иране

Каринэ Геворгян: Британия вновь подставила ножку США, но уже не на Украине, а в Иране - 21.05.2024 Украина.ру

Каринэ Геворгян: Британия вновь подставила ножку США, но уже не на Украине, а в Иране

Сейчас, говоря о причинах гибели Ибрахима Раиси, многие силы пытаются перевести стрелки на внутренние проблемы Ирана — чтобы опровергнуть внешнее вмешательство.

2024-05-21T16:59

2024-05-21T16:59

2024-05-21T16:59

интервью

иран

украина

глобализм

россия

израиль

ближний восток

британия

сша

эбрахим (ибрахим) раиси

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Об этом, а также о том, кто заинтересован в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил 20 мая, что следствие разберётся в причинах произошедшего с президентом Ирана, и нельзя исключать ни одну из версий.— Каринэ Александровна, есть ли в гибели Раиси политический след?— На этот вопрос может ответить только следствие или, как минимум, сотрудник спецслужб. Я же могу лишь предполагать, опираясь на теорему Томаса, которая говорит: если люди мыслят что-то как реальное, то оно реально по своим последствиям.[У. А. Томас и Д. Томас в 1928 году сформулировали свой тезис так: "Если ситуации определяются людьми как реальные, они реальны по своим последствиям"]Учитывая майский сериал покушений, гибель Раиси вписалась в эту цепочку. Поэтому вне зависимости от того, что привело к смерти президента Ирана: погодные условия, случайность — эта версия все равно будет преобладающей в сознании. Даже у людей, которые будут произносить иные версии.То есть это будет работать само по себе.В данном случае наблюдается много различных моментов в странах и слишком много совпадений [вокруг гибели Раиси], на мой взгляд. Это тоже настраивает в сторону диверсионной версии.— О каких моментах и совпадениях вы говорите?— Взять хотя бы мелочи.Президент Ирана Ибрахим Раиси планировал посетить Армению 19 мая, чтобы участвовать в открытии дороги "Север – Юг". Именно по настоянии президента Азербайджана, которому показалось, что для церемоний министра иностранных дел Ирана будет маловато.Но визит в Армению был отложен в последний момент. Причем накануне. Хотя в Армении его готовились принять.Потому что изначально планировалось следующее. Одновременно Раиси в Армении открывает дорогу, а Абдоллахиан (глава МИД Ирана, также погибший в авиакатастрофе под Тебризом - ред.) вместе с президентом Азербайджана — плотину.Но все переигралось. В Баку выразили сомнение, что это будет не статусно. То есть, если со стороны Азербайджана приедет его глава, значит, со стороны Ирана тоже должен быть президент. Это тоже наводит на определенные мысли.Плюс в произраильских пабликах пишут "Азербайджан" и ставят сердечки — в благодарность якобы за то, что страна сыграла важную роль в уничтожении лидеров и политиков враждебного Израилю государства. Это, конечно, бросает тень на Азербайджан и вряд ли радует администрацию в Баку.— Что вы думаете о внутренних "разборках" в Иране? Например, в Politico пишут, что смерть президента Ирана делает сына верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником отца, и так далее.— Это достаточно спекулятивная тема. Было очевидно, что будут подбрасываться версии о том, что это [смерть Раиси] внутренние разборки в самом Иране. Эта версия сразу пошла в публичное поле. Это видно.Однако, отмечу, что многие интерпретации внутренних раскладов в иранских политических кругах подаются как под копирку и не соответствуют действительности.Да, в Иране перед выборами идет ожесточенная политическая борьба. Но она носит публичный характер: все все знают — народ в этом смысле не обманешь. Это не схватка бульдогов под ковром.Правда, иранцы — люди вежливые, у них до драки дело не доходит.Поэтому попытки интерпретировать гибель Раиси как некие тайные пружины в иранском политическом истеблишменте (например, та же история о якобы конкуренции Раиси и сына Хаменеи за место последнего) — этих версий сейчас будет много.Потому что нужно стрелки перевести на сам Иран — чтобы опровергнуть внешнее вмешательство. И делается это с остервенением.— Россия должна быть готова к любому развитию сюжета в Иране и действовать нужно сейчас, пока не начался внутренний конфликт, пишет Николай Вавилов. Вы говорили в свое телеграм-канале, что возможна активизация террористов внутри Ирана и по его границам. Расскажите пожалуйста, подробнее об этом.— Да, конечно, такого можно ожидать не только на границах, но и на территории самого Ирана. У нас, в России, спецслужбы работают, но, извините, "Крокус" же состоялся. Есть спящие ячейки и через них [террористы] могут действовать.Вы знаете, многие не понимают, что Иран — не закрытая страна. Там нет тоталитарного, в западном понимании, строя. Туда приехать можно, нет никакой слежки. Иранцы не пуганные, спокойно критикуют свое правительство. Ведут себя иногда вызывающе — такой гордый народ. И правительство все время выпускает пар.Кстати, многие говорят о консерватизме Раиси, но забывают, что именно при его президентстве и в том числе с его согласия была отменена полиция нравов. Ничего себе радикальный консерватор!— Вы упомянули в соцсетях, что на стратегическом уровне внешняя политика Ирана, в том числе курс на сближение с Россией, не изменится. При этом на оперативном уровне произошли корректировки. В чем именно это выражается?— Я полагаю, что первое — чисто технически — подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном, который, как говорится, уже лежал на столе. Об этом сказал Замир Кабулов (директор Второго департамента Азии МИД РФ - ред).Теперь, из-за того, что соглашение должен подписать президент Ирана, а не исполняющий обязанности, подписание переносится. То есть это будет теперь уже только после выборов, которые назначены на 28 июня, и инаугурации.В итоге подписание состоится не ранее 20-х чисел июля. Но в чем может быть корректировка?Я считаю, что сотрудничество [между Ираном и Россией] в плане более системного подхода и взаимодействия, например, на уровне спецслужб в плане предотвращения террористических угроз — оно расширится. Это очень деликатная сфера.— Вы отметили, что Запад попытается обострить обстановку в Иране и регионе в связи с гибелью президента страны Раиси. Как именно переключение на Иран скажется на активности Запада на Украине?— В этом заинтересован скорее Нетаньяху, у которого достаточно агентуры в регионе. У Соединенных Штатов таковой там нет.Американцы в этом не очень заинтересованы — это мое личное мнение. США вели непрямые переговоры с иранцами в Омане по безопасности на Ближнем Востоке. Они хотели договариваться, потому что им как раз эта головная боль сейчас ни к чему. На фоне этих переговоров произошла трагедия с иранскими лидерами.Я считаю, что тут роль сыграли израильтяне и британцы.Нужно понимать, что в мире существует условно два глобалистских центра, которые между собой стали не по-детски драться. "Вашингтон" и "Лондон" — в кавычках. Я не говорю обо всем правительстве Британии и ее политической элите, потому что это тоже огульно.Так вот, лондонские глобалисты давно уже понимают, что Вашингтон не удерживает ситуацию: конец глобализации, заявления Трампа и прочее, прочее. Поэтому они решили осуществить некий перехват в Старом Свете. А главным их инструментом является именно агентура, а не деньги и ресурсы.То есть глобалисты "Лондона" очень умело, тонко в этом смысле действуют. Они представляют ножку американцам в том числе.Естественно, это все проецируется и на ситуацию на Украине. Там то же самое происходит. Британцы все время системно выступают как провокаторы. А расхлебывать приходится американцам.Также о том, почему политэмигранты Европы создают в России союз, читайте в интервью с экспертом Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, украина, глобализм, россия, израиль, ближний восток, британия, сша, эбрахим (ибрахим) раиси, президент, гибель, азербайджан, геополитика, терроризм