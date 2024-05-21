Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как повлияет смерть президента Ирана на военно-техническое сотрудничество с Россией, оценил ситуацию, которая сложилась на фронте после российского наступления на Харьковском направлении и рассказал о том, как новый глава Минобороны России Андрей Белоусов изменит работу военного ведомства.
00:25 - о гибели президента Ирана: как это скажется на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана?
02:29 - о продвижении российских военных в Харьковской области и других регионах;
08:32 - сколько резервов перебросило в Харьковскую область украинское командование?
11:16 - оборонительные линии ВСУ на Харьковском направлении: в каком они состоянии сейчас и как их преодолевать?
13:55 - как ещё больше подорвать моральный дух ВСУ?
15:18 - нелегитимный Зеленский: зачем он США, кого поставят во главе Украины вместо него и как этим воспользуется Россия?
17:08 - о назначении Белоусова главой Минобороны: долгая война с Западом или быстрая победа России?
00:25 - о гибели президента Ирана: как это скажется на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана?
02:29 - о продвижении российских военных в Харьковской области и других регионах;
08:32 - сколько резервов перебросило в Харьковскую область украинское командование?
11:16 - оборонительные линии ВСУ на Харьковском направлении: в каком они состоянии сейчас и как их преодолевать?
13:55 - как ещё больше подорвать моральный дух ВСУ?
15:18 - нелегитимный Зеленский: зачем он США, кого поставят во главе Украины вместо него и как этим воспользуется Россия?
17:08 - о назначении Белоусова главой Минобороны: долгая война с Западом или быстрая победа России?