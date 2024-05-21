Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов - 21.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240521/1055196922.html
Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов
Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов - 21.05.2024 Украина.ру
Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как повлияет смерть... Украина.ру, 21.05.2024
2024-05-21T15:01
2024-05-21T15:01
видео
россия
иран
харьковская область
андрей белоусов
владимир зеленский
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/15/1055196797_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9dea589961a13588688c395b75ab3c4.jpg
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как повлияет смерть президента Ирана на военно-техническое сотрудничество с Россией, оценил ситуацию, которая сложилась на фронте после российского наступления на Харьковском направлении и рассказал о том, как новый глава Минобороны России Андрей Белоусов изменит работу военного ведомства.00:25 - о гибели президента Ирана: как это скажется на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана?02:29 - о продвижении российских военных в Харьковской области и других регионах;08:32 - сколько резервов перебросило в Харьковскую область украинское командование?11:16 - оборонительные линии ВСУ на Харьковском направлении: в каком они состоянии сейчас и как их преодолевать?13:55 - как ещё больше подорвать моральный дух ВСУ?15:18 - нелегитимный Зеленский: зачем он США, кого поставят во главе Украины вместо него и как этим воспользуется Россия?17:08 - о назначении Белоусова главой Минобороны: долгая война с Западом или быстрая победа России?
россия
иран
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/15/1055196797_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9a55df0c84b54463d86529c8207f0da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, иран, харьковская область, андрей белоусов, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Иран, Харьковская область, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов

15:01 21.05.2024
 
Читать в
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как повлияет смерть президента Ирана на военно-техническое сотрудничество с Россией, оценил ситуацию, которая сложилась на фронте после российского наступления на Харьковском направлении и рассказал о том, как новый глава Минобороны России Андрей Белоусов изменит работу военного ведомства.

00:25 - о гибели президента Ирана: как это скажется на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана?
02:29 - о продвижении российских военных в Харьковской области и других регионах;
08:32 - сколько резервов перебросило в Харьковскую область украинское командование?
11:16 - оборонительные линии ВСУ на Харьковском направлении: в каком они состоянии сейчас и как их преодолевать?
13:55 - как ещё больше подорвать моральный дух ВСУ?
15:18 - нелегитимный Зеленский: зачем он США, кого поставят во главе Украины вместо него и как этим воспользуется Россия?
17:08 - о назначении Белоусова главой Минобороны: долгая война с Западом или быстрая победа России?
 
ВидеоРоссияИранХарьковская областьАндрей БелоусовВладимир ЗеленскийМинобороныВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Запад "мочит" ядерный КСИР. США и Израиль по-прежнему опасаются атомного Ирана
15:17"Боится собственного народа": Порошенко выступил в Раде в защиту Зеленского
15:09На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область
15:01Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов
14:44"Вырастили безбашенную морскую свинку и списали". Небензя рассказал, как Запад поступил с Украиной
14:16Медведев призвал нейтральные страны отказаться от участия в бессмысленной конференции по Украине
14:14Совет ЕС одобрил конфискацию прибыли от российских активов в пользу Украины
13:34Слуцкий придумал, как наказать Зеленского
13:30Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
13:30Против Израиля и ХАМАСа. Международный уголовный суд пробует сыграть в объективность
13:29Депутата Семигина, который судится с участником СВО, уволят с должности
13:00Обстановка под Харьковом, атаки ВСУ, насильственная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 21 мая
12:25Бербок хотела посмотреть на Харьков, но дальше Киева ее не пустили
11:35Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора
10:51Зеленский не может подписать капитуляцию, это сделает уполномоченный США деляга - Константинов
10:29Зеленский процитировал Ленина и призвал Запад к участию в войне
10:09Зеленский кричит на генералов из-за того, что от него скрывают - The Economist
09:13Легитимный или легальный: у Зеленского истек президентский срок
09:00Волна репрессий, провалы ВСУ, тревожная ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 21 мая
08:12Как сохранить независимость при потере страны. Украинские эксперты с тревогой готовятся к оккупации
Лента новостейМолния