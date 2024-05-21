https://ukraina.ru/20240521/1055196922.html

Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов

Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов - 21.05.2024 Украина.ру

Что сделает Россия после гибели главы Ирана и чего ждать от министра обороны через месяц – Насонов

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как повлияет смерть... Украина.ру, 21.05.2024

2024-05-21T15:01

2024-05-21T15:01

2024-05-21T15:01

видео

россия

иран

харьковская область

андрей белоусов

владимир зеленский

минобороны

вооруженные силы украины

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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру объяснил, как повлияет смерть президента Ирана на военно-техническое сотрудничество с Россией, оценил ситуацию, которая сложилась на фронте после российского наступления на Харьковском направлении и рассказал о том, как новый глава Минобороны России Андрей Белоусов изменит работу военного ведомства.00:25 - о гибели президента Ирана: как это скажется на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана?02:29 - о продвижении российских военных в Харьковской области и других регионах;08:32 - сколько резервов перебросило в Харьковскую область украинское командование?11:16 - оборонительные линии ВСУ на Харьковском направлении: в каком они состоянии сейчас и как их преодолевать?13:55 - как ещё больше подорвать моральный дух ВСУ?15:18 - нелегитимный Зеленский: зачем он США, кого поставят во главе Украины вместо него и как этим воспользуется Россия?17:08 - о назначении Белоусова главой Минобороны: долгая война с Западом или быстрая победа России?

россия

иран

харьковская область

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видео, россия, иран, харьковская область, андрей белоусов, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, видео