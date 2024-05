https://ukraina.ru/20240513/1055040005.html

Лучи ПВО, скандальная израильтянка и мятый флаг "небинарности": итоги Евровидения-2024

В ночь с 11 на 12 мая 2024 года в шведском городе Мальмё прошел финал ежегодного песенного шоу "Евровидение". Победил участник от Швейцарии

Стоит сразу же оговориться: нет смысла повторять и без того всем очевидную информацию о том, что Евровидение – давно уже не является музыкальным конкурсом как таковым, а добрая часть информационного освещения и внимания зрителей прикована не к музыке, а к бесконечным скандалам. Кто-то скажет, что начало этому положила победа крымской татарки Джамалы (Сусаны Джамаладиновой) в 2016 году. В Северной Европе более популярно мнение, что точка отчета – выступление группы Abba с песней Waterloo на Евровидении-1974.Так или иначе то, что среди победителей непременно окажутся артисты: 1) от Украины; 2) представители сексуальных меньшинств или "небинарные персоны"; 3) угодившие в громкие политические скандалы – аксиома. Зная об этом, можно присмотреться и к музыкальным тенденциям шоу.В пятерке победителей в этом году оказались представители Швейцарии, Хорватии, Украины, Франции и Израиля.Победители конкурсаВ музыкальном, жанровом смысле номер победителя, швейцарца Nemo (Немо Меттлер) – песня The Code – оказался действительно нехарактерным для европейской эстрады последних десятилетий.Немо – не только певец, но и мультиинструменталист, играет на фортепиано, скрипке и ударных, но в The Code – песне, напоминающей номер из классического кабаре-мюзикла, а чем-то даже из оперетты – артист максимально использовал возможности своего пластичного голоса, широкой тесситуры, академической постановки.Визуально номер можно назвать почти что скупым – на сцене только сам Немо на крутящейся платформе, на которую он взбирается, как на гору, "преодолевая препятствия". Об этом, собственно, и текст песни – о достижениях и поиске себя, с отсылкой к мифу об Орфее, спустившемся в ад.Едва ли на Евровидении кого-нибудь еще можно удивить парнем в женственном образе – розовой юбке, босоножках и меховом жакете, но флаг "небинарности", который он с гордостью вынес в финале, можно было хотя бы погладить.Очевидно, что акцент был сделан именно на этом смысловом посыле, а жаль. Музыкально номер мог быть интересен и в любом другом оформлении.Второе место занял артист из Хорватии – певец и композитор Baby Lasagna (Марко Пуришич), с традиционной для этой страны эклектичностью и неочевидностью посылов.Песня (скорее – рэп-начитка, речитатив) Rim Tim Tagi Dim, по заявлению автора, рассказывает о молодых хорватских эмигрантах. По тексту это более-менее понятно ("Мама, я уезжаю, я продал свою корову, назад дороги нет…"), но что транслируют визуальные образы – масштабное световое шоу и иллюминация с изображением лошадей, слонов, буйволов и каких-то других животных, а также крайне замысловатые костюмы подтанцовки – разобрать непросто.Об участницах от Украины – дуэте певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) и хип-хоп-исполнительницы Alyona Alyona (Алёна Савраненко) сказано уже много, а их участие предсказуемо утонуло в потоке скандалов и провокаций.Наиболее спорным моментом в их песне Teresa & Maria стало обращение к католической монахине матери Терезе Калькуттской (Агнес Бояджиу) как к святой. По многим историческим свидетельствам, "дома милосердия", организованные ею по всему миру, оказались антисанитарными хосписами, в которых мученической смертью умерло множество людей.Фигура сама по себе крайне неоднозначная, а главное – не ясно, зачем украинским артисткам понадобилось прибегнуть к такому экзотическому обращению, если они искали просто сильный женский образ? Почему не обратиться к образам отечественной истории: действительно святой княгине Ольге, Анне Ярославне, воспетой всей украинской культурой Роксолане?Визуальные образы артистки подобрали воинственные: на плече у Jerry Heil – гладиаторский наплечник, Alyona в кольчуге и с намеком на самурайский костюм. А на фоне – ПВО, напоминающее больше "железный купол" Израиля, чем украинскую противовоздушную оборону.Номера участников от Франции из года в год остаются стилистически стабильными: Slimane (Слиман Небчи) исполнил романтическую балладу Mon Amour, такую традиционную для французов на Евровидении. Никаких сенсаций, никакого сверх-шоу, красивый эстрадный голос, главный инструмент аккомпанемента: фортепиано, на сцене – артист, микрофон и признания в любви. Номер очень близкий к занявшей второе место в 2021 году Барбаре Прави с песней Voilà.Небчи и закончил свое выступление в финале с невероятной для конкурса простотой и миролюбием:Песня израильтянки Эден Голан с первого взгляда – тоже баллада о любви. Ничего шокирующего Голан не продемонстрировала: изящный модерн-балет, лаконичная декорация – меняющее расцветку гримерное зеркало, элегантно и просто.Но она даже больше, чем украинские участницы, оказалась в этом году в центре скандалов. Песню, которую Голан изначально хотела петь на конкурсе, ей запретили.В тексте "Октябрьского дождя", в частности, увидели отсылки к атаке ХАМАС на Израиль в октябре 2022 года в строках "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них".Стороны вступили в переговоры, в результате чего на суд Европейского вещательного союза представили новую композицию для конкурса – Dance forever ("Танцуй навсегда"), однако, как пишут израильские СМИ, и эта песня была признана политической.В итоге девушка исполнила песню Hurricane – действительно аполитичную и о любви, но скандалы вокруг нее не утихли…Главные скандалистыДля нас, конечно же, не секрет, что Евровидение конкурс – целиком и полностью о политике, а вот член нацжюри Норвегии, певец Даниэль Овен (Даниэль Элмхари) отреагировал на все происходящее удивительно непосредственно.Он рассказал, что перед эфиром членам жюри показывали видео, в котором были подчеркнуты основные принципы Евровидения, а главное – "члены жюри не должны отдавать предпочтение или дискриминировать какого-либо участника из-за национальности, пола, политических взглядов и из-за каких-либо других причин".Но Элмхари признался: он так не смог и сознательно не голосовал за израильтянку Голан."То, что происходит в Палестине, разбивает сердце и я никаким образом не могу поддержать действия Израиля. С моей точки зрения, Израиль не стоило допускать к участию в Евровидении вообще. Евровидение пропагандирует лозунг "Объединённые музыкой". Но когда праздник закончился и музыка остановилась, ситуация остается неизменной. Это то, что мы не можем игнорировать. И хотя я не был привлечен к начислению баллов Израилю, я все равно хочу извиниться за норвежское жюри. Мое сердце и вся моя поддержка идет Палестине. Free Palestine", – написал он в Instagram*.Это мнение разделили многие: в то время как Россия отстранена от участия в конкурсе за "развязывание агрессивной войны", в аналогичном преступлении значительная часть мира обвиняет и Израиль – от политиков до известных артистов и арестованных за свою позицию американских студентов. Однако Голан приехала, выступила и попала в пятерку победителей.И… на сайт "Миротворец".Возможно, о ней на Украине никто бы не вспомнил, но в преддверии Евровидения украинские журналисты, изучая биографии участников, нашли ужасное: в 2016 году Голан посещала Крым и выступала там. Так, девушке добавили еще и обвинение в "оправдании российской агрессии".Украинским артистам, впрочем, не нужно ни перед кем извиняться, они политические призывы на Евровидении транслируют совершенно вольготно. После финала в Instagram* Alyona Alyona появилось на фото всей украинской делегации в футболках с надписью "свободу защитникам "Азовстали" на английском языке.А в описании к фото артистка написала: "требуем от мировой общественности обмена военнопленных, всех на всех".Певец от Нидерландов Йост Кляйн в финал конкурса и вовсе не попал. Он был дисквалифицирован из-за того, что накануне финала шведская полиция получила заявление от сотрудницы съемочной группы "Евровидения", "которая обвинила его в "насильственном поведении" и "незаконных угрозах"."Шведская полиция расследует жалобу женщины-участницы съемочной группы по поводу инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", - заявили организаторы "Евровидения".У Кляйна, как и у израильтянки Голан, и без того имелся в биографии скандальный "российский след": в 2022 году, как пишут СМИ, он выступал в Санкт-Петербурге и посвятил России песню Jackass.В комментариях под видео с выступлением Кляйна во втором полуфинале многие отметили, что дисквалифицирована была "самая европейская песня": его номер Europapa действительно о единстве Евросоюза."Сатанинский шабаш" и коренные народыПосле подведения итогов конкурса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале опубликовала видео-нарезку из выступлений артистов от Ирландии, Финляндии, Украины, Сан-Марино, Нидерландов, Великобритании, Словении, Испании, Швейцарии и Хорватии."Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", – подписала она видео, музыкальным фоном для которого была выбрана музыка композитора Игоря Корнелюка к балу Сатаны в сериале "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко.Некоторые участники в погоне за эпатажем действительно были безудержны: представительница Ирландии Bambie Thug назвала себя "квир-ведьмой" и выступала в центре пентаграммы, Таэму Кейстери от Финляндии с песней No Rules! спел практически обнаженным, песня испанской исполнительницы Nebulossa Zorra переводится на русский язык не слишком цензурно и имеет, мягко говоря, спорный посыл.Но были и номера, вызвавшие в основном положительную реакцию – сказочная песня Grito португальской певицы iolanda, номера участников от Греции, Литвы, Армении, Италии – те, кто получил высокие баллы не от жюри, а от зрителей.Чем-то действительно необычным стало выступление артистов из Австралии: дуэт Electric Fields исполнил свою песню "One Mikali (One Blood)" частично на языке коренного австралийского народа янкунитятяра и в национальных (возможно, стилизованных) костюмах. Такого на Евровидении действительно еще не бывало, только вот при чем тут Европа – риторический вопрос.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

