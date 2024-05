https://ukraina.ru/20240510/1055004652.html

Сохраняя цивилизацию. Путин предупреждает западную агрессивную русофобию

Два главных события уходящей недели – инаугурация российского президента Владимира Путина и подтверждающее сказанное на ней празднование 79-й годовщины Великой Победы – показали главное: Россия делает свое дело, а Запад уже опасается ей мешать.

2024-05-10T15:47

россия

запад

украина

владимир путин

эммануэль макрон

владимир зеленский

госдума

валдай

мнения

Но привычно грозится страшными карами и дежурно обзывается. Когда 7 мая 2024 года Путин вступил в должность, американская газета Washington Post сразу назвала его "автором цивилизационного конфликта". И в этом, как всегда, проявились традиционные для коллективного Запада, охваченного сегодня агрессивной русофобией, двойные стандарты в оценках происходящего. Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов по этому поводу заявил: "…Путин -- автор важнейшего цивилизационного выбора, который сделала Россия. …Его вступление в должность имеет для России абсолютно сакральное значение. Указ о национальных целях развития на следующие 6 лет – это новый этап нашей жизни. Все понимают перед каким выбором стоит сегодня страна. Поддержка Путина – это не просто высокие цифры, это согласие страны с сакральным, важнейшим выбором".И к сказанному можно добавить лишь то, что Россия не делает, а при Путине защищает свой цивилизационный выбор, сделанный ею давно, когда стало окончательно понятно, что коллективный Запада избрал другой путь. Цивилизация России – это выборы ради жизни, основанной на испытанных старых принципах морали. А Запад выбрал некую новую, как бы основанную на либерализме и унификации понятий цивилизацию, ведущую человечество к деградации и вырождению. И не просто вырождению, а к гибели рода человеческого или в лучшем случае к трансформации его в нечто новое, исповедующее антигуманную новую этику и новую мораль, где у человека нет ни права, ни свободы выбора.И сам Путин, кстати, сказал об этом еще в октябре прошлого года на Валдайском дискуссионном клубе, когда его спросили, видит ли он в спецвоенной операции (СВО) России в Украине спор и столкновение цивилизаций: "Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто по ту линию фронта. Но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей".А чтобы понять сказанное, нужно просто сравнить эти три специально подобранные разными авторами и крайне символические фото, на которых изображены политики, сделавшие свой выбор – русского Путина, возможного нового президента США Дональда Трампа, с которым связывают некие надежды на успокоение и возврат США к норме, и Эммануэля Макрона, президента Франции, который норовит возглавить цивилизационный крестовый поход Запада против России:Сегодня ситуация в мире крайне запутанная. В упомянутом споре цивилизаций – как бы ничья, 1:1. Россия уже победила тем, что после лихих 90-ых, когда ее обрекли на медленную погибель под присмотром и в интересах Запада, смогла не только устоять и не развалиться, но и собраться, восстановиться и полновесно заявить о своих правах. На жизнь, на особу позицию и, следовательно, на свою суверенную политику и защиту собственных национальных интересов. СВО – вершина и главный результат такого курса. И главный вызов Западу, который он прозевал, оказался к нему не готов и сейчас просто не знает, что делать. А потому и грозится, бряцает оружием и плюется ненавистью на всевозможных международных форумах.Однако и Запад может записать на свой счет весомую победу, о которой, например, в США мечтало ни одно поколение советологов-политологов -- столкнуть Россию и Украину. То есть создать ситуацию, когда русские будут убивать русских, когда, если хотите, на кровавом ристалище сойдутся два братских народа и славяне будут убивать славян, норовя затянуть в эту смертельную воронку войны и другие славянские же народы Восточной Европы и даже Балкан.И потому – 1:1. Но главное уже сделано – Запад потому так грозно, рьяно и многословно пугает Россию, что сам ее боится. Очень.Пример? Пожалуйста. России было очень важно провести спокойно инаугурацию Путина и День Победы. А Запад вознамерился испортить эти два дня и именно на них подгадать особо кровавые выпады состоящего у него на кровавых побегушках неонацистского режима Владимира Зеленского в Украине. То есть удары по Крыму, по Крымскому мосту, по объектам промышленной и социальной инфраструктуры на исконных землях Донбасса, Новороссии и самой России.Но Путин 6 мая издает приказ о проведении учений с использование нестратегического ядерного оружия, и воинственных украм-копателям Черного моря на службе национальной идеи как инаугурацией, что называется, пошептало – ничего не предвиденного ни 7, ни 9 мая не случилось. Чтобы окончательно не терять испачканное кровью мурло, пардон, лицо, неонацисты не отказались от плановых ударов по России в рамках СВО. Но ничего сверхъестественного, слава Богу, не предпринимали. А Россия наоборот – в эти же дни продолжила победное продвижение на всех фронтах СВО.А президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в своей стране уже принял российское тактическое оружие (ТЯО), добавил ясности: "Генеральными штабами вооруженных сил Белоруссии и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Полонез" будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Белоруссию".Таким образом инаугурация стала, с одной стороны, подтверждением созидательных планов России на следующие 13 лет – Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". И в нем подтвердил построение в России социально ориентированного государства, которое заботится о своих гражданах.С другой – инаугурация подтвердила готовность России защищать свой выбор. И уже не важно, что главнее в этой трактовке акта вступления Путина в должность.И еще больше пошептало западным политикам. Даже Макрону, который до этого грозился первым отправить французские войска в Украину и там сражаться с Россией. А тут к нему завернул председатель Китая Си Цзиньпин, тоже, видимо, как говорят тинэйджеры, разъяснил, что куда втыкать, и Макрона прорвало в обратном направлении. Он сразу заявил, что Франция не только не находится с Россией в состоянии войны, но и не собирается это делать, тем более – менять политический режим в Москве.С аналогичными заявлениям выступили даже в США (президент Джо Байден) и Польше (премьер Дональд Туск), где до того жили такие грозные "победители Путина", что даже сил на карикатуры на них уже подчас не хватало.Конечно, такое немедленное и показное миролюбие, искренний испуг, сопряженный с искусной его имитацией, -вполне могут быть политическим имитационным же прикрытием, призванным успокоить Россию и пустить пыль в глаза ее руководству. Чтобы за время успокоения лучше подготовиться к войне с Россией.Они на Западе всегда так делают Обман, подлость, цинизм, двурушничество ведь не считаются чем-то зазорным в западной политике. Если приносят Западу искомые результаты. Особенно в отношении "варваров в джунглях", к которым Запад, считающий себя "цветущим садом", относит и Россию.Но и российская правящая элита при Путине постепенно, но уверенно и поступательно освобождается от "очарованности" Западом и его мнимой "службой демократии и общечеловеческим ценностям". Во всяком случае, президент Путин уже давно знает, с кем на Западе имеет дело. Он, как известно, еще в 2018 году, участвуя в ежегодном международном форуме "Валдай" в Сочи, когда его спросили о сути российской ядерной доктрины, сказал: "Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".А чуть раньше, в марте 2018-го, Путин заявил, что ядерный удар приведет к глобальной катастрофе для человечества и мира, и риторически спросил: "Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?"И когда испуганные скрытые поклонники Запада у него на подсосе в России поинтересовались, сравнимы ли эти слова с утверждением "после нас хоть потоп", на что Путин ответил: "Речь шла о том, готовы ли мы и готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты себя, для защиты своих интересов... Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".Вот нужно на Западе СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ Путина. У него слова с делом не расходятся. Но он не хочет быть мучеником и делать таким весь российский народ. Путин – не Макрон и даже не Байден, здоровающийся с призраками на пути в туалет. Не говоря уже о Зеленском.И некоторые на Западе давно Путина поняли. Например, в мае 2020 года польский художник Владимир Позняк смастырил выставку с названием "Мы умрем, как животные, а они попадут в рай". И чтобы даже англосаксы поняли, обеспечил переводом: "We'll Just Die Like Animals and They Will go to Heaven".Хорошая выставка была. Ее бы продлить до полного просветления на Западе…

россия

запад

украина

2024

