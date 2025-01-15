Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке - 15.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250115/1060265467.html
Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке
Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке - 15.01.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке
Надо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство.
2025-01-15T10:30
2025-01-15T10:30
интервью
россия
украина
средняя азия
ростислав ищенко
украина.ру
миа "россия сегодня"
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, в 2024 году Россия депортировала более 80 тысяч мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Подписчики вашего канала спрашивают, может быть, стоит установить визовый режим со странами Средней Азии, чтобы неблагонадежный контингент отсекать на начальном этапе? Что вы думаете по этому поводу?- Каждое государство регулирует проблему миграции теми средствами, которые считает наиболее эффективными. Визовый режим ни США, ни Европе не помогает избежать массы мигрантов.Были времена, когда гражданин Украины практически не мог получить российское гражданство, потому что руководство России считало, что Киев не надо раздражать. Украинское руководство болезненно относилось к массовому переходу украинцев в гражданство России.Поэтому в России было выдвинуто логичное требование: перед получением российского гражданства надо отказаться от украинского. Но на Украине из гражданства нельзя было выйти, только президент раз в год своим указом лишал гражданства 10-15 человек. А выйти хотели миллионы.Из-за такой хитрости масса мигрантов из Средней Азии получала паспорта, а людям с Украины его получить было невозможно. Потом нашли лазейку в виде Программы по переселению соотечественников: достаточно было написать заявление, и Россия переставала считать тебя украинским гражданином. Что по этому поводу думала Украина, никого уже не интересовало.Но после 2014 года проблема стала настолько острой, что стали менять отношение к миграции с Украины. После начала СВО обнаружили, что СБУ вольготно работает с украинской миграцией, и стали ужесточать вопрос контроля на границе. То есть проблема получения гражданства, если вы уже оказались в России, стоит не так остро, но пересечение границы усложнилось. А визовый режим у нас не введен.Вы можете приехать в Шереметьево с украинским паспортом, и вас пропустят. А можете приехать и вас не пропустят. Если нужны ограничения, визовый режим вводит необязательно. Потому что ответные меры могут затронуть влиятельные слои российского бизнеса, задеть государственные интересы.В том числе и интересы государственной безопасности. Среднеазиатский регион надо контролировать, потому что через него лежит доступ ко всем российским коммуникациям, связывающим центр страны с Дальним Востоком. Там, где заканчивается северная граница Казахстана, начинаются эти коммуникации. И это очень уязвимое место.Не случайно при Александре III мы присоединили Среднюю Азию, как только туда стали просачиваться англичане. Враждебные силы в этом регионе ставят под угрозу связь двух частей России.- Как же обеспечить контроль над мигрантами?- Это можно сделать без всяких визовых режимов. Можно ограничить количество въезжающих квотами. При необходимости свести их до нуля. Можно на законодательном уровне добиться, что трудовые мигранты должны находиться только на отведенной для них территории. В арабских странах примерно такой режим существует для тех, кто приезжает на заработки из других государств.Пока у нас идет дискуссия между теми, кто говорит, что миграция нам все равно нужна, в экономическом плане мы не можем без нее обойтись. Есть другие люди, которые говорят, что мы спокойно можем обойтись без миграции. И та, и другая группа опирается на определенные экономические интересы.Это не только апелляция к человеческим эмоциям: мигранты ходят по городу, плохо пахнут и толкаются, это еще и экономические интересы. Потому что кто-то завозит дешевую рабочую силу, а оплачивает ее бюджет. А это попытка залезть в карман ко всему населению России в своих частных интересах.- И как найти выход из этой ситуации?- Чтобы определить, нужна ли вообще миграция, нужно уравнять экономические возможности. Если вы говорите, что вам нужно 10 мигрантов, то, значит, их медицинскую страховку оплачиваете вы, налоги тоже вы, еще вы вносите залог на тот случай, если их придется депортировать.Тогда мы увидим, выгодна ли эта рабочая сила, если нет, то и завозить ее не будут. У верен, что количество мигрантов, которые будут приезжать работать на таких условиях, резко уменьшится. Потому что работодатель будет заинтересован, чтобы платить ему зарплату в два-три раза меньше. Он не сможет за счет бюджета компенсировать свои расходы. И международный рынок труда тогда быстро отрегулирует вопрос с потоками мигрантов.Надо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Чтобы мы не бегали с выпученными глазами и не считали, сколько мигрантов нам понадобится завтра. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство, вплоть до обучения детей в школе.А почему, если человек на заработки, он должен привозить семью? Из России в Таджикистан или Узбекистан можно в отпуск приехать, это не Украина. А если это ценный специалист, пусть его работодатель добивается для него гражданства.Чтобы не ломать копья в схватках, какие мигранты нам нужны, необходимо отрегулировать экономические отношения. Не должно быть привилегий у какого-то сектора экономики, национальной или социальной группы, которые позволяют резко удешевить их труд и сделать его более выгодным, чем труд других людей. Тогда найдут людей в российской глубинке, а не будут искать их где-то.О демографических проблемах в материале Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
https://ukraina.ru/20250114/1060250635.html
https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html
россия
украина
средняя азия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_da9ca032c9a0e6f8d9fb09aee67f2419.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, средняя азия, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", сбу
Интервью, Россия, Украина, Средняя Азия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", СБУ

Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке

10:30 15.01.2025
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна
Чугаенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Надо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, в 2024 году Россия депортировала более 80 тысяч мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Подписчики вашего канала спрашивают, может быть, стоит установить визовый режим со странами Средней Азии, чтобы неблагонадежный контингент отсекать на начальном этапе? Что вы думаете по этому поводу?
- Каждое государство регулирует проблему миграции теми средствами, которые считает наиболее эффективными. Визовый режим ни США, ни Европе не помогает избежать массы мигрантов.
Были времена, когда гражданин Украины практически не мог получить российское гражданство, потому что руководство России считало, что Киев не надо раздражать. Украинское руководство болезненно относилось к массовому переходу украинцев в гражданство России.
Поэтому в России было выдвинуто логичное требование: перед получением российского гражданства надо отказаться от украинского. Но на Украине из гражданства нельзя было выйти, только президент раз в год своим указом лишал гражданства 10-15 человек. А выйти хотели миллионы.
Из-за такой хитрости масса мигрантов из Средней Азии получала паспорта, а людям с Украины его получить было невозможно. Потом нашли лазейку в виде Программы по переселению соотечественников: достаточно было написать заявление, и Россия переставала считать тебя украинским гражданином. Что по этому поводу думала Украина, никого уже не интересовало.
Вчера, 15:54
Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя Итоговое выступление пока еще пребывающего в своем кресле президента США Джо Байдена показало, что не такой уж он и демонстративный "дед Деменций", верный друг Паркинсона с Альцгеймером. И что перманентное его дуркование на телекамеры вполне может быть средством защиты от ответственности за содеянное на посту.
Но после 2014 года проблема стала настолько острой, что стали менять отношение к миграции с Украины. После начала СВО обнаружили, что СБУ вольготно работает с украинской миграцией, и стали ужесточать вопрос контроля на границе. То есть проблема получения гражданства, если вы уже оказались в России, стоит не так остро, но пересечение границы усложнилось. А визовый режим у нас не введен.
Вы можете приехать в Шереметьево с украинским паспортом, и вас пропустят. А можете приехать и вас не пропустят. Если нужны ограничения, визовый режим вводит необязательно. Потому что ответные меры могут затронуть влиятельные слои российского бизнеса, задеть государственные интересы.
В том числе и интересы государственной безопасности. Среднеазиатский регион надо контролировать, потому что через него лежит доступ ко всем российским коммуникациям, связывающим центр страны с Дальним Востоком. Там, где заканчивается северная граница Казахстана, начинаются эти коммуникации. И это очень уязвимое место.
Не случайно при Александре III мы присоединили Среднюю Азию, как только туда стали просачиваться англичане. Враждебные силы в этом регионе ставят под угрозу связь двух частей России.
- Как же обеспечить контроль над мигрантами?
- Это можно сделать без всяких визовых режимов. Можно ограничить количество въезжающих квотами. При необходимости свести их до нуля. Можно на законодательном уровне добиться, что трудовые мигранты должны находиться только на отведенной для них территории. В арабских странах примерно такой режим существует для тех, кто приезжает на заработки из других государств.
Пока у нас идет дискуссия между теми, кто говорит, что миграция нам все равно нужна, в экономическом плане мы не можем без нее обойтись. Есть другие люди, которые говорят, что мы спокойно можем обойтись без миграции. И та, и другая группа опирается на определенные экономические интересы.
Это не только апелляция к человеческим эмоциям: мигранты ходят по городу, плохо пахнут и толкаются, это еще и экономические интересы. Потому что кто-то завозит дешевую рабочую силу, а оплачивает ее бюджет. А это попытка залезть в карман ко всему населению России в своих частных интересах.
- И как найти выход из этой ситуации?
- Чтобы определить, нужна ли вообще миграция, нужно уравнять экономические возможности. Если вы говорите, что вам нужно 10 мигрантов, то, значит, их медицинскую страховку оплачиваете вы, налоги тоже вы, еще вы вносите залог на тот случай, если их придется депортировать.
Тогда мы увидим, выгодна ли эта рабочая сила, если нет, то и завозить ее не будут. У верен, что количество мигрантов, которые будут приезжать работать на таких условиях, резко уменьшится. Потому что работодатель будет заинтересован, чтобы платить ему зарплату в два-три раза меньше. Он не сможет за счет бюджета компенсировать свои расходы. И международный рынок труда тогда быстро отрегулирует вопрос с потоками мигрантов.
Ростислав Ищенко интервью
13 января, 12:02
Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия Все беды Украины основаны на том, что она, будучи по своей природе транзитным государством, должна была быть заинтересована в росте российско-европейской торговле, шла на поводу у США и пыталась этой торговле препятствовать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Надо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Чтобы мы не бегали с выпученными глазами и не считали, сколько мигрантов нам понадобится завтра. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство, вплоть до обучения детей в школе.
А почему, если человек на заработки, он должен привозить семью? Из России в Таджикистан или Узбекистан можно в отпуск приехать, это не Украина. А если это ценный специалист, пусть его работодатель добивается для него гражданства.
Чтобы не ломать копья в схватках, какие мигранты нам нужны, необходимо отрегулировать экономические отношения. Не должно быть привилегий у какого-то сектора экономики, национальной или социальной группы, которые позволяют резко удешевить их труд и сделать его более выгодным, чем труд других людей. Тогда найдут людей в российской глубинке, а не будут искать их где-то.
О демографических проблемах в материале Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
 
ИнтервьюРоссияУкраинаСредняя АзияРостислав ИщенкоУкраина.руМИА "Россия сегодня"СБУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира
12:04Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу Киева
11:35"Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии
11:09Четыре квартиры: судмедэкспертиза Латвии допустила, что самоубийство мужа Седоковой могло быть подстроено
11:03Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину
10:59ФСБ раскрыла подробности попытки подкупа российских военнослужащих разведкой Украины
10:51The Hill назвала "сладкий" козырь в кармане Трампа на украинских переговорах с Путиным
10:38Германия отправит свои ракеты на Украину
10:30Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке
10:27"Хорошие новости с фронта": Рогов сообщил, что Дзержинск перешел под контроль ВС РФ
10:24Перспективы поставок российского газа в Европу зависят от Киева и стран ЕС — МИД
10:19Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в ДНР
10:00Европейский перекрёсток. Скептиков по отношению к Украине всё больше, но Брюссель пока не сдаётся
09:53В России появится больше вьетнамской продукции
09:50СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ
09:40Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - Захарова
09:33Бастрыкин: СКР более 10 лет документирует преступления киевского режима
09:27Чем Украина могла бы помочь Дании и Канаде и как будет проходить принуждение к миру – Ищенко
09:00Бесправная колония без будущего, успехи ВС РФ, позиция Трампа. Главное на Украине на утро 15 января
07:29Тайны Вестминстерского двора. Скандальные откровения бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
Лента новостейМолния