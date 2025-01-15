https://ukraina.ru/20250115/1060265467.html

Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке

Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке - 15.01.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Россия откажется от миллионов мигрантов, то найдет рабочую силу в своей глубинке

Надо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство.

2025-01-15T10:30

2025-01-15T10:30

2025-01-15T10:30

интервью

россия

украина

средняя азия

ростислав ищенко

украина.ру

миа "россия сегодня"

сбу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, в 2024 году Россия депортировала более 80 тысяч мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Подписчики вашего канала спрашивают, может быть, стоит установить визовый режим со странами Средней Азии, чтобы неблагонадежный контингент отсекать на начальном этапе? Что вы думаете по этому поводу?- Каждое государство регулирует проблему миграции теми средствами, которые считает наиболее эффективными. Визовый режим ни США, ни Европе не помогает избежать массы мигрантов.Были времена, когда гражданин Украины практически не мог получить российское гражданство, потому что руководство России считало, что Киев не надо раздражать. Украинское руководство болезненно относилось к массовому переходу украинцев в гражданство России.Поэтому в России было выдвинуто логичное требование: перед получением российского гражданства надо отказаться от украинского. Но на Украине из гражданства нельзя было выйти, только президент раз в год своим указом лишал гражданства 10-15 человек. А выйти хотели миллионы.Из-за такой хитрости масса мигрантов из Средней Азии получала паспорта, а людям с Украины его получить было невозможно. Потом нашли лазейку в виде Программы по переселению соотечественников: достаточно было написать заявление, и Россия переставала считать тебя украинским гражданином. Что по этому поводу думала Украина, никого уже не интересовало.Но после 2014 года проблема стала настолько острой, что стали менять отношение к миграции с Украины. После начала СВО обнаружили, что СБУ вольготно работает с украинской миграцией, и стали ужесточать вопрос контроля на границе. То есть проблема получения гражданства, если вы уже оказались в России, стоит не так остро, но пересечение границы усложнилось. А визовый режим у нас не введен.Вы можете приехать в Шереметьево с украинским паспортом, и вас пропустят. А можете приехать и вас не пропустят. Если нужны ограничения, визовый режим вводит необязательно. Потому что ответные меры могут затронуть влиятельные слои российского бизнеса, задеть государственные интересы.В том числе и интересы государственной безопасности. Среднеазиатский регион надо контролировать, потому что через него лежит доступ ко всем российским коммуникациям, связывающим центр страны с Дальним Востоком. Там, где заканчивается северная граница Казахстана, начинаются эти коммуникации. И это очень уязвимое место.Не случайно при Александре III мы присоединили Среднюю Азию, как только туда стали просачиваться англичане. Враждебные силы в этом регионе ставят под угрозу связь двух частей России.- Как же обеспечить контроль над мигрантами?- Это можно сделать без всяких визовых режимов. Можно ограничить количество въезжающих квотами. При необходимости свести их до нуля. Можно на законодательном уровне добиться, что трудовые мигранты должны находиться только на отведенной для них территории. В арабских странах примерно такой режим существует для тех, кто приезжает на заработки из других государств.Пока у нас идет дискуссия между теми, кто говорит, что миграция нам все равно нужна, в экономическом плане мы не можем без нее обойтись. Есть другие люди, которые говорят, что мы спокойно можем обойтись без миграции. И та, и другая группа опирается на определенные экономические интересы.Это не только апелляция к человеческим эмоциям: мигранты ходят по городу, плохо пахнут и толкаются, это еще и экономические интересы. Потому что кто-то завозит дешевую рабочую силу, а оплачивает ее бюджет. А это попытка залезть в карман ко всему населению России в своих частных интересах.- И как найти выход из этой ситуации?- Чтобы определить, нужна ли вообще миграция, нужно уравнять экономические возможности. Если вы говорите, что вам нужно 10 мигрантов, то, значит, их медицинскую страховку оплачиваете вы, налоги тоже вы, еще вы вносите залог на тот случай, если их придется депортировать.Тогда мы увидим, выгодна ли эта рабочая сила, если нет, то и завозить ее не будут. У верен, что количество мигрантов, которые будут приезжать работать на таких условиях, резко уменьшится. Потому что работодатель будет заинтересован, чтобы платить ему зарплату в два-три раза меньше. Он не сможет за счет бюджета компенсировать свои расходы. И международный рынок труда тогда быстро отрегулирует вопрос с потоками мигрантов.Надо создать рабочий механизм, который будет саморегулируемым. Чтобы мы не бегали с выпученными глазами и не считали, сколько мигрантов нам понадобится завтра. Работодатель будет подписывать контракты на такое количество мигрантов, которое нему необходимо. В таком режиме они не будут ехать миллионами, потому что сейчас они едут по принципу: как-нибудь устроимся, что-нибудь заработаем, а за все остальное заплатит российское государство, вплоть до обучения детей в школе.А почему, если человек на заработки, он должен привозить семью? Из России в Таджикистан или Узбекистан можно в отпуск приехать, это не Украина. А если это ценный специалист, пусть его работодатель добивается для него гражданства.Чтобы не ломать копья в схватках, какие мигранты нам нужны, необходимо отрегулировать экономические отношения. Не должно быть привилегий у какого-то сектора экономики, национальной или социальной группы, которые позволяют резко удешевить их труд и сделать его более выгодным, чем труд других людей. Тогда найдут людей в российской глубинке, а не будут искать их где-то.О демографических проблемах в материале Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?

https://ukraina.ru/20250114/1060250635.html

https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html

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2025

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, средняя азия, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", сбу