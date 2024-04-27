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Песков назвал причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
Песков назвал причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле - 27.04.2024 Украина.ру
Песков назвал причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля прокомментировал журналистам причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
2024-04-27T12:37
2024-04-27T12:37
2024-04-27T12:37
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Он напомнил, что документ был фактически парафирован, то есть согласование и редактирование договора было закончено, и выработанный текст одобрен уполномоченными.По словам Пескова, всем хорошо известно, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом.Он назвал российскую позицию по переговорам последовательной и еще раз указал, что в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет из-за позиции Киева о неприятии каких-либо переговоров."Поэтому спецоперация продолжается", - заключил Песков.В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ukraina.ru/20240426/1054760484.html
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стамбул, новости, киев, дмитрий песков, давид арахамия, россия, верховная рада, владимир зеленский
Стамбул, Новости, Киев, Дмитрий Песков, Давид Арахамия, Россия, Верховная Рада, Владимир Зеленский
Песков назвал причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля прокомментировал журналистам причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
Он напомнил, что документ был фактически парафирован, то есть согласование и редактирование договора было закончено, и выработанный текст одобрен уполномоченными.
По словам Пескова, всем хорошо известно, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом.
"Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное - это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники", - сказал Песков.
Он назвал российскую позицию по переговорам последовательной и еще раз указал, что в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет из-за позиции Киева о неприятии каких-либо переговоров.
"Поэтому спецоперация продолжается", - заключил Песков.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".