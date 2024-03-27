https://ukraina.ru/20240327/1054138259.html

Отставка Данилова: зачем это нужно?

Отставка Данилова: зачем это нужно? - 27.03.2024 Украина.ру

Отставка Данилова: зачем это нужно?

Честно говоря, перед тем как ответить на вопрос, зачем был отправлен в отставку секретарь СНБОУ Алексей Данилов не мешало бы ответить на вопрос, зачем его вообще назначили на этот пост. Однако ответа на него у нас нет. С причинами отставки всё намного проще

2024-03-27T11:40

2024-03-27T11:40

2024-03-27T11:40

эксклюзив

украина

алексей данилов

снбо

отставка

политика

переговоры

внешняя политика

теракт

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Изначально представляется, что первая и главная причина отставки этого персонажа состоит в том, что он идиот, не следящий за своей речью. Это, однако, заблуждение – как минимум с 2005 года наличие таких качеств является основанием для назначения, а не для освобождения с поста.Отметим, кстати, что по основному принципу формирования команды Зеленского (брать только людей, не имеющих политического прошлого) Данилов в ней в принципе не должен был оказаться. Но он оказался, причём удивительным образом стал самым долгоживущим персонажем на современном Печерске (район в Киеве, где расположены правительственные и административные органы).Вернёмся, впрочем, к причинам отставки. Каждая из них могла быть достаточной (учитывая указанную выше), но, скорее всего, имело место сочетание причин.1. Недоразумение с Китаем20 марта Данилов двинул речь в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэя:"Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х.., я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом".Во-первых, тут намёк на то, что, получается, США и Великобритания не могу что-то решать за т.н. "народ Украины во главе с президентом". Впрочем, на такие мелочи внимания не обращают – главное, что Данилов чётко понимает, что народ Украины ничего не решает.Во-вторых, и это значительно более важно, сейчас и Украина, и Запад пытаются привлечь КНР к участию в "мирном процессе" на Украине.Китай не то, чтобы отказывается, но хочет, чтобы с его стороны это не выглядело уступкой, а совсем наоборот – хочет, чтобы прекращение войны произошло на основе китайского мирного плана. Относительно этого вопроса идёт диалог, в частности, сейчас Китай не хочет принимать участие в конференции в Швейцарии в случае, если на ней не будет присутствовать Россия. Запад настаивает на формате переговоров характером для антигитлеровской коалиции – когда решения о мире с Германией принимались без участия Германии. Китай же понимает, что в следующий раз будут договариваться о его будущем без его участия.И вот во время отчаянного торга вокруг всего этого какой-то Данилов позволяет себе… Между заявлением и отставкой недели не прошло, причём логично предположить, что время было выдержано чисто для того, чтобы связь не была столь уж очевидна.2. Переговоры с РоссиейДанилов, во всяком случае по заявлениям, наиболее радикальный русофоб в нынешнем украинском руководстве. Фамилия обязывает. Не похоже, чтобы он оказывал какое-то особое влияние на украинскую внешнюю политику, но в случае начала переговоров он точно человек лишний.Между тем, в начале марта президент Турции Реджеп Эрдоган предложил переговоры, причём условия этих переговоров были такими, которые могли бы вызвать интерес российской стороны (речь шла не только о прекращении конфликта на Украине, но и о получении Россией гарантий безопасности). Насколько можно понять, не являются для России принципиально неприемлемыми и инициативы Китая.Так или иначе, Украина в марте оказалась в ситуации, когда ей, возможно, придётся участвовать в мирных переговорах независимо от субъективного желания Зеленского, и отставка Данилова вполне могла выглядеть как сигнал готовности к переговорам.Правда, после "Крокуса" вопрос о переговорах вновь ушёл на третий план. Особенно учитывая вероятную причастность к теракту Украины.3. Теракт в "Крокусе"Распространённое в социальных сетях заявление Данилова в поддержку террористов оказалось дипфейком (даже он не настолько тупой), но и помимо этого связь может наличествовать.Пока что детальной информации относительно роли Украины в организации теракта нет не только у нас, но, видимо, и у компетентных служб. Из высказываний директора ФСБ Александра Бортникова можно сделать вывод, что Украина была причастна к организации теракта, но не являлась ключевым организатором. Кроме того, не совсем понятно, шла ли речь об участии украинского государства или отдельных политиков.Мог ли Данилов самостоятельно предпринять какие-то шаги в поддержку теракта? Трудно сказать. Он, всё же, не является самостоятельным политическим игроком и его сугубо технические возможности ограничены (аппарат СНБОУ не является военизированной организацией и неясно, есть ли у него ресурс для оперативной работы).В то же время, украинские наблюдатели указывают, что отношения Данилова с Зеленским давно расстроились. А раз так, то он мог попытаться их восстановить, поддержав террористов – при туманном состоянии его сознания он вполне мог не понимать, что именно такой теракт не встретит понимания у "союзников" Украины. Кроме того, Данилов достаточно неумный, чтобы им могла воспользоваться "третья сила" (Великобритания, например), которая не хотела бы возобновления переговорного процесса вокруг Украины.Отметим, кстати, что даже вменяемому человеку, но без юридического образования и не оснащённого характерной для юристов "логикой", в принципе трудно понять, чем умышленное убийство конкретного человека отличается от умышленного убийства всякого любого человека вообще. А именно на этой логике основано отсутствие реакции Запада на убийство Дугиной или Татарского и наличие – на теракт в "Крокусе".В общем, отставка Данилова вполне может быть связана с тем, что он был каким-то образом причастен к теракту в "Крокусе", от которого украинская власть хотела бы дистанцироваться. Отметим, что глава СБУ Василий Малюк бодро отчитался об организации множества терактов и диверсий, но не признался в причастности к трагедии в "Крокусе". Хотя есть все основания полагать, что по крайней мере часть терактов, в которых он признался, была осуществлена не СБУ, а ГУР. Такое впечатление, что отчёт был вообще нужен не для празднования дня СБУ, а именно для того, чтобы не упомянуть "Крокус".4. Внутриполитические соображенияСтремительным домкратом приближается конец президентских полномочий Владимира Зеленского и, соответственно, возникновения кризиса легитимности украинской власти.С формально-законной точки зрения ничего особенного произойти не должно – отказ от проведения президентских выборов соответствует украинскому законодательству. Однако некоторая недоговоренность остаётся и вопрос с легитимностью надо будет как-то решать.Самый очевидный вариант восстановления легитимности – внесение изменений в законодательство и проведение выборов. В этом случае Данилов со своей русофобской риторикой совершенно не вписывался в вероятную стилистику кампании Зеленского.Зеленскому важно было бы занять умеренную позицию относительно русского языка и нацистских проявлений. Он старается эти вопросы обходить, а отличающиеся поразительным чутьём "журналисты" принадлежащего Коломойскому агентства УНИАН радостно хватаются за любые проявления осуждения нацизма на Украине и ругательски ругают радикальных русофобов вроде Фарион (кстати, оба телеграм-канала УНИАН русскоязычные…)5. Разборки внутри администрацииУкраинский политолог Константин Бондаренко полагает, что отставка Данилова – победа главы Офиса президента Ермака над влиятельным экс-олигархом Виталием Гайдуком.Тут нам сказать нечего, потому что Гайдук давно утратил хоть какое-то публичное лицо и существует только в коридорах власти. В чём суть его конфликта с Ермаком и какова роль в этом конфликте Данилова (они знакомы минимум со времён президентства Ющенко, но относились к конкурирующим командам – Данилов был тогда человеком Тимошенко) сказать трудно.

https://ukraina.ru/20231016/1050206294.html

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эксклюзив, украина, алексей данилов, снбо, отставка, политика, переговоры, внешняя политика, теракт