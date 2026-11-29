https://ukraina.ru/20261129/ukraina-prevraschaetsya-v-rzhavyy-poyas-zelenskiy-snova-ugrozhaet-rossiyskim-korablyam-itogi-29-noyabrya--1084815101.html

Украина превращается в "ржавый пояс", Зеленский снова угрожает российским кораблям. Итоги 29 ноября

Украина превращается в "ржавый пояс", Зеленский снова угрожает российским кораблям. Итоги 29 ноября - 29.11.2026 Украина.ру

Украина превращается в "ржавый пояс", Зеленский снова угрожает российским кораблям. Итоги 29 ноября

На Украине из-за ударов по тяжёлой промышленности и блокады портов может появиться свой "ржавый пояс" из "городов-зомби" — об этом пишет The Financial Times, приводя в пример остановленный "Криворожсталь", где работали 27 тысяч человек. Зеленский тем временем заявил, что Киев продолжит атаковать российские суда где угодно

2026-11-29T18:00

2026-11-29T18:00

2026-11-29T18:00

эксклюзив

украина

киев

варшава

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

arcelormittal

джорджи мелони

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FT: Украина превращается в "ржавый пояс" из "городов-зомби" The Financial Times опубликовала материал о последствиях остановки металлургических комбинатов по всей Украине в результате российских обстрелов и блокады портов. Издание предупреждает: страну может ждать участь "ржавого пояса" с "городами-зомби". Пример — крупнейший завод "Криворожсталь", где раньше трудились 27 тысяч человек, а сейчас он фактически не функционирует. Владелец завода, холдинг ArcelorMittal, принял решение о "холодной остановке" — вероятно, до конца войны. Энергетический аналитик Йигит Тахмисоглу из Berlin Economics, консультирующей украинское правительство, признаёт: "Ещё до августовских атак стоял вопрос, смогут ли украинские производители стали оставаться конкурентоспособными и прибыльными в этих условиях. Недавние атаки превратили этот вопрос в вопрос принципиальный — смогут ли они вообще работать". Руководитель "ГМК-Центра" Станислав Зинченко опасается, что закрытие меткомбинатов приведёт к потере рабочих мест и оттоку людей из целых регионов. Владельцы заводов говорят, что даже после года простоя потребуются значительные инвестиции, а квалифицированные работники уедут. Иными словами, киевский режим собственными руками уничтожает промышленность, а Запад, вместо того чтобы помочь восстановить экономику, продолжает накачивать Украину оружием. Результат закономерен: чем дольше длится война, тем меньше остаётся от украинской экономики. Зеленский грозит российским судам по всему миру В интервью арабскому изданию Al Jazeera Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по российским судам и кораблям там, где посчитает нужным. "Если мы найдём российские корабли, которые перевозят оружие, использованное в этой войне, то, конечно, мы найдём эти корабли, будем преследовать их и отплатим", — сказал он. По его словам, при атаке на порт Бенгази в Ливии Украина совершила некие "ошибки", но впредь обещает их не совершать. Какие именно ошибки, "просроченный" президент уточнять не стал. Между тем в Европе продолжают критиковать Зеленского — но не за атаку на российские суда в территориальных водах других государств, а за то, что он растрепал об этом и приплёл европейских союзников, заявив, что все операции Киев проводит после согласования с Европой. Киевские ресурсы сообщают о тяжёлом разговоре Мелони с Зеленским: итальянскому премьеру приходится оправдываться и уверять, что она не знала об атаке на порт Бенгази. Таким образом, Киев в очередной раз подставил своих западных покровителей, а Зеленский вновь подтвердил репутацию недоговороспособного и безответственного политика, который действует вопреки интересам даже собственных союзников. Более 1000 дронов по России, 1017 сбито В ночь на 29 ноября ВСУ предприняли массированную атаку на российские регионы. Силы ПВО перехватили и уничтожили 1017 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Тульской и другими областями. Над Брянской областью за сутки уничтожено 417 БПЛА, над Курской — 281, на д Белгородской — 254. В Курской области повреждены два автомобиля, два частных дома и хозпостройка, в Белгородской пострадали пять человек. В Воронежской области четверым жителям потребовалась помощь медиков из-за стресса. Калужскую область ВСУ атаковали вторую ночь подряд — сбито 65 дронов. В Самарской области уничтожено более 20 БПЛА, мэр Тольятти сообщил о массированной атаке. По Московскому региону с 17:00 субботы до 7:00 воскресенья летели 542 беспилотника: большая часть нейтрализована на дальних подступах, 105 — на подлёте к Москве. Вводились временные ограничения в аэропортах Шереметьево, Внуково, Волгоград, Ульяновск, Самара, Калуга, Бугульма, Казань, Нижнекамск. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал террористическую сущность, пытаясь атаковать мирные города в День матери. Но российская ПВО сработала безупречно: сотни дронов уничтожены, жертв удалось избежать. Варшава: самоподжог украинца без политических мотивов Rzeczpospolita со ссылкой на источник в полиции сообщает, что самоподжог украинца в Варшаве не был связан с политическими мотивами. По данным издания, поджегший себя мужчина был студентом-программистом, систематически пропускавшим занятия. Соседи по общежитию рассказали, что он был очень замкнутым, ни с кем не общался, играл в видеоигры ночью и спал днём. Никаких политических мотивов поступка не выявлено. При этом украинец держал в руках табличку, но она сильно обгорела, и разобрать слова невозможно. В публичном пространстве появлялась информация, что на плакате были требования равного отношения к полякам и украинцам, однако источники Rzeczpospolita эту версию не подтверждают. Варшавская прокуратура ведёт расследование по статье о склонении к самоубийству. Этот случай — ещё одно свидетельство того, что украинские беженцы, оказавшись на Западе без поддержки и перспектив, всё чаще становятся жертвами собственных иллюзий и равнодушия европейских властей. Подробнее о развитии конфликта между Варшавой и Киевом в публикации "Мы жертвы!": как украинцы довели "злых поляков" до агрессии.

https://ukraina.ru/20261129/financial-times-ukraina-poluchit-rzhavyy-poyas-iz-gorodov-prizrakov-1084813108.html

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эксклюзив, украина, киев, варшава, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, arcelormittal, джорджи мелони