https://ukraina.ru/20231212/1051913086.html

Виктор Ющенко, биография

Виктор Ющенко, биография - 12.12.2023 Украина.ру

Виктор Ющенко, биография

Бывший Президент Украины

2023-12-12T12:59

2023-12-12T12:59

2023-12-12T13:01

биография

политика

виктор ющенко

президент украины

премьер-министр

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Детство и образованиеВиктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года на Сумщине в семье учителя. Отец – Андрей Ющенко, ветеран Великой Отечественной войны, преподавал в школе иностранный язык. Мать – Варвара Ющенко, была учительницей математики и физики. Также у Виктора был старший брат Петр Ющенко, он политик и народный депутат Украины IV—VI созывов.После окончания школы, в 1971 году Ющенко поступает в Тернопольский финансово-экономический институт на бухгалтера. Бытовало мнение, что этот ВУЗ был самым коррумпированным на Украине в те года.КарьераПрофессиональную деятельность будущий президент Украины начинает сразу после института: он занимает должность зам главного бухгалтера в колхозе имени 40 лет Октября.В 1975 году Ющенко был призван в армию в пограничные войска. Через год, в 1976 году, после демобилизации, Виктор устраивается на работу в райотдел Госбанка СССР на должность экономиста: там он проработает порядка восьми лет. В 1977 году Ющенко становится членом КПСС.В 1985 году Ющенко переезжает на ПМЖ в Киев в связи с новой должностью в республиканской конторе Госбанка СССР, а спустя год в столице его повышают до начальника управления по кредитованию АПК. В 1989 году Виктор назначен зам. главы правления республиканской конторы Агропромышленного банка СССР.После реформирования АК АПБ “Украина”, в 1991 году, Ющенко занимает кресло главы Нацбанка Украины и является одним из основоположников финансовой реформы в стране: впервые вводит в оборот гривну. В 1996 году Ющенко присвоили звание лучшего банкира года.ПолитикаВ 1999 году Ющенко вступает в должность премьер-министра в аппарате Леонида Кучмы. На посту Виктор начал борьбу с теневым бизнесом, а также наладил ряд экономических вопросов, в частности, отказался от практики использования краткосрочных кредитов.В 2001 году, когда Юлию Тимошенко арестовали, кабмину Ющенко был объявлен вотум недоверия, и премьер-министр подал в отставку, а его кресло занял Виктор Янукович. Летом этого же года Ющенко назначают директором Украинско-Российского института менеджмента и бизнеса им. Б. Ельцина. Параллельно Виктор создает оппозиционный блок “Наша Украина”.Отравление Ющенко В 2002 году Ющенко является народным депутатом Украины 4-го созыва. В 2004 году в преддверии выборов на Украине Ющенко отравили - предположительно диоксином, однако кто это сделал, до сих пор неизвестно. Известно, что диоксин приводит к деформации кожного покрова. Внешний вид Ющенко резко изменился: его лицо приобрело серый оттенок и множество неровностей.Сторонники Ющенко утверждали, что к отравлению причастны российские спецслужбы, которые якобы должны были помочь Януковичу, который считался проросийским политиком. Сам Ющенко предполагал, что в этом виновны украинские спецслужбы: по его мнению, дозу яда он получил за ужином с руководством СБУ. Главным подозреваемым политик считал заместителя главы СБУ Сацюка, который накануне был лишён звания генерал-майора и объявлен в розыск. Однако позже дело против него закрыли. Кроме того, свое заявление сделал и Давид Жвания - кум Ющенко. Первоначально Жвания придерживался версии об умышленном отравлении, однако позднее, после ссоры с президентом, резко изменил свои взгляды. По словам кума Ющенко, фальсификацией покушения занимались несколько человек из руководства "Нашей Украины".Противники Ющенко заявляли, что политик сознательно пошел на эту авантюру с целью прибавить себе голосов на выборах, однако эксперты полагают, что вряд ли сам Ющенко мог решиться на подобную спекуляцию. Кроме того, он и без этого имел очень серьёзные шансы на победу.Сенсационные подробности должен был раскрыть в интервью "Известиям в Украине" в 2009 году лечащий врач Ющенко Ростислав Валихновский, которое делал нынешний шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов.Но в процессе верификации материала наиболее острые и интересные моменты были оттуда убраны по требованию Ющенко. Скорее всего, третий президент Украины устами доктора "делал хорошую мину при плохой игре", продолжая настаивать на отравлении диоксином.К версии об инсценировке склонялся в 2010 году генпрокурор Виктор Пшонка. Окончательная точка была поставлена в 2019 г.в конце правления Порошенко военным прокурором Анатолием Матиосом во время эфира одного из украинских телеканалов.Матиос пересказал свою беседу со следователем Игорем Козловым, который в 2004 году расследовал дело о покушении на экс-президента. По словам Матиоса, следователь заявил ему, что отравления не было. Однако, ни суда, ни более детального пояснения, к чему пришло следствие до сих пор сделано не было.Третий тур и президентствоНа президентских выборах 2004 года во втором туре с перевесом в 3% победу одерживает Виктор Янукович, однако такие результаты не устроили партию “Наша Украина”: они заявили, что в ходе голосования было зафиксировано много нарушений.В результате чего 22 ноября 2004 года в Киеве начинается “Оранжевая революция”: блок Ющенко в руках с оранжевыми знаменами вышел на Майдан. Пост премьер-министра заняла лидер БЮТ Юлия Тимошенко, которая была вице-премьером в правительстве Ющенко 1999-2001 годов и поддержала его во время Оранжевой революции.Через два месяца забастовок выборы признали недействительными, и на Украине проводят третий тур голосования, (который отсутствует в законодательстве страны по итогам которого Ющенко побеждает. Пост президента Виктор занимает в январе 2005 года.Будучи главой государства, Ющенко поднимает тему голодомора 1930-х годов, и обозначает это событие, как акцию геноцида России против Украины. Кроме того, политик инициировал признание участников УПА*, которые во времена ВОВ перешли на сторону фашистов, ветеранами.В апреле 2007 года Ющенко распускает Верховную Раду 5-го созыва из-за "неконституционного способа формирования большинства в парламенте, а именно вхождения в коалицию отдельных депутатов, а не целых фракций". Значительной частью политических сил Украины, а так же международных экспертов роспуск Верховной Рады указом президента признан был неконституционным. Однако, выборы в парламент в том же году состоялись и премьером была назначена Юлия Тимошенко, а спикером Верховной Рады стал Арсений Яценюк.В последующие годы Ющенко часто конфликтует с Тимошенко. Политики периодически высказывались в адрес друг друга. Как-то раз Ющенко заявил, что Тимошенко – это самая большая его ошибка!.В 2008 году Украина при Ющенко сохраняет политику против России и поставляет оружие на Кавказ во время российско-грузинского конфликта.На очередных выборах в 2010 году Ющенко набирает меньше 5 процентов голосов, что является абсолютным антирекордам на выборах главы государства и в президентской гонке побеждает его конкурент от “Партии регионов” – Виктор Янукович. После ухода, Ющенко не завязывает с политикой, и создает несколько общественных проектов. В 2018 году Ющенко избрали руководителем наблюдательного совета “Альпари Банка”.Выйдя на пенсию, Виктор Ющенко продолжил заниматься пасекой. Кстати, можно сказать, что Ющенко –это династия пчеловодов: этим хобби увлекались отец, дед и прадед Виктора.Отношения и детиПервый свой брак Ющенко заключил со Светланой Колесник, она была учителем украинского языка и литературы. У пары родились дочь Виталина и сын Андрей.В 1993 году Виктор знакомится с Екатериной Чумаченко, которая на тот момент проживала в США. С 1986 года она работает в Государственном департаменте США – Bureau for Human Rights, потом – помощником директора международного департамента.Спустя пять лет они поженились и воспитали троих детей: дочерей — Софию и Кристину, а также сына – Тараса.Со второй супругой Ющенко связано немало скандалов. В 2006 году году жена Ющенко инициировала создание проекта "Детская больница будущего". На это было выделено порядка 7 миллионов долларов, Екатерина заявляла, что вскоре дети смогут лечиться в новой больнице, но спустя время больницу так и не возвели.Интересные факты1. В 2001 году в одном из интервью Ющенко задали вопрос "Как вы относитесь к президенту Кучме?", на что он ответил: "Как к отцу". В дальнейшем политические оппоненты регулярно называли его "сыном Кучмы".2. Виктор увлекается живописью, гончарством, коллекционированием предметов украинской старины и пчеловодством. А также он на свое 55-летие получил от племянника золотые запонки в виде пчел.3. В 1997 году политик занял 6-е место в рейтинге лучших банкиров мира по версии журнала “Global Finance”* Организация деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, политика, виктор ющенко, президент украины, премьер-министр