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"Показуха полная": Тихановский раскрыл правду об украинцах и высмеял отказ от русского

"Показуха полная": Тихановский раскрыл правду об украинцах и высмеял отказ от русского - 29.11.2026 Украина.ру

"Показуха полная": Тихановский раскрыл правду об украинцах и высмеял отказ от русского

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский прокомментировал общение своей жены на белорусском языке и рассказал, как говорят украинцы за рубежом

2026-11-29T18:07

2026-11-29T18:07

2026-11-29T18:07

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Отвечая на вопрос Ирины Шихман*, почему в отличие от своей жены Светланы на официальных мероприятиях Сергей Тихановский общается с людьми не на белорусском, а на русском языке, оппозиционер усомнился в искренности супруги."Так это показуха вообще полная. Она по-русски тоже интервью даёт и вообще дома разговаривает по-русски", - подчеркнул Тихановский.Отвечая на вопросы Шихман*, Тихановский указал, что ему "приятно, что россияне так переживают за белорусский язык"."Не знаю, может, вашей аудитории неизвестно, что 98% белорусов разговаривают по-русски и русский – это государственный язык Республики Беларусь наряду с белорусским", – улыбаясь произнёс Тихановский.Он также указал, что "не видел белорусского языка повсеместно в 2020 году"."29 мая меня задержали. Все, с кем я разговаривал, практически разговаривали по-русски. 98% белорусов говорит по-русски: постоянно в повседневном общении", – заявил оппозиционер.Тихановский подчеркнул, что не поддерживает идею "стирать русский язык, произведения русской культуры" из-за политики государства.Более того, Тихановский заявил, что и украинцы говорят по-русски."Я вижу всех украинцев – в Литве, в Польше и в США – разговаривающих в основном по-русски. Это что, они войну поддерживают украинцы? Нет, не поддерживают войну. Если это мой родной язык, я на нём думаю. Я воспитывался на русском языке", – подчеркнул Тихановский.В то же время он рассказал, как в старших классах и на первом курсе пытался со своим приятелем - сторонником оппозиции - говорить исключительно на белорусском языке. Тихановский ходил на спектакли на белорусском языке и т.п.."Был такой период у меня. Потом этот товарищ влез в политику, уехал в Польшу, спрятался. И у меня в окружении ни одного человека не было, кто говорил по-белорусски. С кем ни разговаривай. Для чего мне притворяться?" – отметил Тихановский.Он указал, что позиция его жены связана с политикой. Сам же оппозиционер, в т.ч. и с учётом его опыта в маркетинге, предпочитает обращаться к людям на их родном языке. Для 98% белорусов, по его словам, таким языком является русский. И не только для них."Если я хотел, чтобы меня слышали [кроме белорусов] и украинцы, и русские, на каком языке я должен обратиться?" – задал Тихановский вопрос Шихман*.Именно поэтому, по его словам, у самого политика и были большие шансы в 2020 году, чем у представителей "старой" белорусской оппозиции, из идеологических соображений общавшейся с избирателями на белорусском языке. В то же время, подчеркнул Тихановский, он выступает за поддержку белорусского языка.* – лицо, выполняющее функции иноагента

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дзен украина.ру, главные новости, польша, сша, литва, тихановская, белоруссия, русский язык