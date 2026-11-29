https://ukraina.ru/20261129/prodolzhim-dolbit-rozhin-o-samykh-moschnykh-udarakh-po-ukraine-za-chetyre-goda-1084818013.html

"Продолжим долбить": Рожин о самых мощных ударах по Украине за четыре года

"Продолжим долбить": Рожин о самых мощных ударах по Украине за четыре года - 29.11.2026 Украина.ру

"Продолжим долбить": Рожин о самых мощных ударах по Украине за четыре года

Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для врага за все четыре года СВО. Отсюда и нытьё про энергетическое или морское перемирие, чтобы зиму перекантоваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-29T18:29

2026-11-29T18:29

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Отвечая на вопрос о том, что опаснее для Украины — энергетика или мосты, — эксперт однозначно указал на энергетику и объяснил, почему Киев так настойчиво говорит о перемирии.Рожин подчеркнул, что удары 2026 года стали самыми чувствительными для врага. "Повторюсь, удары 2026 года оказались наиболее болезненными для врага за все четыре года войны. Отсюда столько нытья про энергетическое или морское перемирие, чтобы зиму перекантоваться. Но мы у них на поводу не пойдем и продолжим долбить", — заявил собеседник Украина.ру.По мнению Рожина, уничтожение энергетики для Украины страшнее мостов. Он пояснил, что удары по переправам пока касаются в основном гражданской логистики, которая Киев не особенно волнует, а сообщение можно продолжать даже через повреждённые мосты и понтонные переправы — это не смертельно.Эксперт объяснил, почему энергетика важнее. "А вот с энергетикой все гораздо серьезнее. Надо продолжать работу и социальной сферы, и военной промышленности. Все это требует генерации. На ее восстановление нужны деньги, которые можно взять только у Европы", — отметил Рожин."Так что надо продолжать то, что мы делаем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.

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