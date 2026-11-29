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Погаснет ли свет на Украине? Рожин дал прогноз и раскрыл последствия для Европы

Погаснет ли свет на Украине? Рожин дал прогноз и раскрыл последствия для Европы - 29.11.2026 Украина.ру

Погаснет ли свет на Украине? Рожин дал прогноз и раскрыл последствия для Европы

Часть заводов на Украине будет работать на автономной генерации, часть заводов перенесут за ее пределы. Но это увеличение затрат на войну для Европы, жители которой этим крайне недовольны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-29T19:31

2026-11-29T19:31

2026-11-29T19:31

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Отвечая на вопрос журналиста про ситуацию с энергетикой и о том, погаснет ли полностью свет на Украине, эксперт дал прогноз и объяснил последствия для Европы.По мнению Рожина, полного блэкаута не будет. "Нет. Часть заводов будет работать на автономной генерации, часть заводов перенесут за пределы Украины. Но это, опять же, увеличение затрат на войну для Европы, жители которой этим крайне недовольны", — пояснил собеседник Украина.ру.Он подчеркнул, что с энергетикой у Украины всё гораздо серьёзнее. "Надо продолжать работу и социальной сферы, и военной промышленности. Все это требует генерации. На ее восстановление нужны деньги, которые можно взять только у Европы", — отметил он.Эксперт указал на вторичный эффект для Европы. Та же Франция понесла убытки на сотни миллионов евро из-за уличных беспорядков, вызванных в том числе соучастием Парижа в конфликте на Украине, сообщил Рожин."Я не говорю, что у них завтра же деньги закончатся, но вторичный эффект есть. Только так мы можем им отвечать Европе на ее провокации, не опасаясь ядерной войны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.

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