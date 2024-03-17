https://ukraina.ru/20240317/1053932589.html

Армен Гаспарян про провокации на выборах и тех, кто организовывает диверсии

Армен Гаспарян про провокации на выборах и тех, кто организовывает диверсии - 17.03.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян про провокации на выборах и тех, кто организовывает диверсии

О том, что могло произойти с Крымом, если бы он десять лет назад не воссоединился с Россией рассказал член Общественной палаты РФ, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян

2024-03-17T17:26

2024-03-17T17:26

2024-03-17T17:26

интервью

армен гаспарян

крым

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Армен, я знаю, что сами вы уже проголосовали на президентских выборах, а кроме того побывали на избирательном участке в качестве наблюдателя. Расскажите про обстановку, про избирательный участок и про активность избирателей. - Я голосовал дистанционно, потому что мне просто так удобнее. Хотя, будучи наблюдателем, ничто бы не мешало в принципе, сделать это там. Но мне с членами избирательной комиссии надо, разумеется, было переговорить и с сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому, чтобы там просто не создавать дополнительную суету, которая не нужна, я проголосовал удаленно. Заняло у меня это минуту и 15 секунд. Я не имею права говорить за кого я проголосовал, но все, надеюсь, это и так понимают. Что касается выборов, вот то, что я посмотрел наблюдателям. У меня зависть к Мариуполю теперь есть. Зависть от смертных грехов. Этим не надо увлекаться. Но у меня впечатления в хорошем таком плане. Сергей Макаренко сегодня работал в Мариуполе. Обычный избирательный участок. Он показал. Слушайте, ну там реально праздник. Флаги, воздушные шары, музыка звучит. Очень много народу. У меня вот обычный самый избирательный участок. Не пафосный, ничего. В самом обычном московском районе. Здесь все очень тихо. То есть музыка не играет, пирожки не продаются. То есть нет вот этой атмосферы праздника, которая была раньше. Такое тихое будничное семейное действие. О том же самом говорят наблюдатели, которые там присутствуют и люди, которые приходили голосовать. Конечно очень трогательные есть моменты, когда бабушки уже они подходят, начинают рассказывать. Как они проголосовали, за кого. Я говорю не надо, пожалуйста. Потому что вы тем самым нарушаете закон. Понятно, что никто из нас, из нормальных людей, тут не будет ничего по этому поводу говорить. Но обязательно найдется какой-то уродец, который это вот заснимет, выложит и дальше начнется разбор. Тем более, как раз я в дороге был, когда вот эти все новости посыпались. Провокаторы используют зеленку... Что там было еще? Коктейль Молотова в Питере малолетняя идиотка попыталась кинуть. В лучшем случае это терроризм. А в худшем это - госизмена. Знаете, насколько лет человек уедет? Просто потому, что абсолютный идиот. Я даже сегодня коллегам говорил, что хорошо, ладно, может быть в глубине души он так и считает, хотя я в это не верю. Давайте допустим, что вот эта вот идиотка малолетняя. Она там с пеленок читала условно про какую-нибудь Дору Бриллиант (Дора Владимировна Бриллиант — российская революционерка, член партии социалистов-революционеров и их боевой организации, участница организации покушений на министра внутренних дел Вячеслава Плеве и великого князя Сергея Александровича - Ред.). Она там себя, вот такой же женщиной-бомбисткой партии социалистов-революционеров представляет. Она там начиталась Навального. И вот она все это на себя примеряла. Ну, боже ж ты мой, Дора Бриллиант взорвалась, когда готовила адскую машину. Видимо, эта идиотка до этого не дочитала. А те, кто пользовался подобного рода адскими машинами, они же все убыли на колоссальные сроки. Больше того, один из дореволюционных бомбистов, он же там, в тюрьме с ума сошел. Потому, что ему каждую ночь вот это вот снилось. Представляете себе, вот этот человек пошел на такое вот убийство. И здесь вот то же самое. Но самое главное, что я не понимаю, для чего? Это как-то остановит выборный процесс? Нет. Это повлияет как-то на гражданское волеизъявление общества? Нет. Это как-то нарушает консолидацию внутри российского общества? Нет. Тогда самое последнее остается. Ради чего за несколько тысяч рублей человек пошел и буквально с асфальта поднял себе срок в 10 лет лишения свободы. Ради какой цели? Причем мне уже сотрудники правоохранительных органов сказали, что ну да, там она на допросе сказала, ну вот там ей предложили, значит, связанные с Украиной люди — это сделать. А вот у тебя в голове что было? Вот ты вот искренне полагала, что сейчас вот такая эпоха, где всюду камеры, и что тебя никогда не найдут, и твой поступок не будет оцениваться по прейскуранту уголовного кодекса?Я не понимаю это. Вот я сегодня разговаривал с кучей людей уже по этому поводу, с росгвардейцами, с полицейскими, с наблюдателями за выборами. Вот все не понимают ради чего. Вот это такое чистое украинство, вот в самой такой вот отрицательной коннотации, потому что здесь во главе угла стоит запредельная абсолютно дурь, необъяснимая никем. Ну, видимо, теперь на нарах будет возможность поразмышлять о невыносимой сущности бытия и представить, почему оно вот так вот получилось. - А, если копнуть дальше, и также можно спросить, почему проводятся атаки ДРГ по территории России, почему диверсанты соглашаются проникать на территорию, понимая, что идут на верную смерть?- Нет, здесь как раз все понятно. Какие диверсанты? Вырусь это. Сборища подонков из запрещенных в Российской Федерации террористических организаций, так их не жалко хутору (украинскому режиму - Ред.).А зачем они им? Ну, во-первых, предателям никто не верит. Во-вторых, вы же не пошлете туда насильственно мобилизованных, несчастных этих вот деятелей со всей Украины, потому что я каждый день смотрю эти ролики, я, конечно, обалдеваю вообще. Вот смысл привести в армию человека, которому отбили печень, отравили газом, обматерили, чуть ли там не членов семей взяли в заложники. Вот он с каким чувством должен защищать эту няшечку. Это скорее момент вообще сугубо отрицательный.А эти-то, из ДРГ как раз мотивированы. Они же понимают, что им деваться-то уже некуда. Ну, кому они нужны? Вот их можно отправлять. Картинку эту с их попытками прорыва предстояло продать на Западе. Но, как обычно, они же сняли все это на украинской территории. Наши быстро определили эти места и стали это публиковать. В результате в офисе Зеленского было проведено совещание и был дан разнос за это за все, потому что вместо великой перемоги (победы) опять получилась лютая зарада (предательство, измена - Ред.). Потому что, а кто будет теперь верить в эти ролики, если ты знаешь, что они снимаются на Украине? Знаете, но это все равно, что я не знаю. Я бы вот сейчас параллельно с вами записал ролик, как я там на концерте Лет Зепелин. И мне бы сказали, Сумбач, это все, конечно, прекрасно, твои музыкальные вкусы, как всегда, божественные, но Лет Зепелин не существует с 1980 года. Ты на каком был концерте, извини, пожалуйста? Ну это же анекдот. А в данном случае я не могу даже сказать про трагедию вот этих вот ублюдков, мне их совершенно не жалко. И судя по тому, что они уже требуют к себе Красного креста, пришлось им там чрезвычайно некомфортно. Вот туда им и дорога, этим уродам. - Вот есть вы, который проголосовал современным способом, есть бабушка, которая отчаянно рассказывает, за кого голосует, есть вот эти девочки странные, которые кидают коктейли Молотова, а есть те, кто не приходит на выборы, хотя все в порядке, время свободное есть, с формулировкой "зачем я пойду, Путин и так победит", что им вы скажете? - Я скажу, что это ведь не только право участвовать в выборах, это, если угодно, обязанность человека. Потому что от тебя зависит, в том числе будущие страны. Не участвуя, ты, извините, демонстрируешь к этому презрение. Исходите из того, что Владимир Владимирович победит, но давайте тоже, не будем дурочку валять, для всех это очевидно. В общем, с этой точки зрения интриги не было вообще никакой. Но для меня понятно было совершенно, что, конечно, нужно, обязательно нужно приходить и нужно голосовать. Потому что консолидация общества, нации в политическом значении этого слова, складывается в том числе и вот из таких эпизодов.Для меня это, повторяю, совершенно очевидно. Ну, если кто-то этого не понимает, какие бы мы с вами аргументы вообще не привели, это все равно до этих буйных голов не дойдет. - А я знаете, что заметил? Вот вы сказали когда, что нам очевидно, что Путин и так победит. В принципе, на предыдущих выборах-то тоже так говорили, а вот риторика-то внутри поменялась. Тогда-то говорили те, кто побежали в другие страны о том, что Путин победит, потому что все выборы куплены и они проводятся недемократично. А сейчас потому, что страна и так знает, что все за президент. А я не понимаю, что значит выборы проводятся недемократично, а что там было недемократично? - Вот я это много раз слышал, но никто не может мне объяснить, а что не так? Вот что конкретно в выборном процессе не соответствовал демократии? А эти люди также точно не могут ответить, почему Донбасс 8 лет терпел? Это я понимаю прекрасно. Согласитесь, это отличает человека разумного. Когда вы говорите о том, что в этих выборах отсутствуют какие-то там демократические нормы или постулаты, согласитесь, от вас вправе ожидать, что вы их назовете. Меня спросили, что мне не нравится, я говорю, отсутствуют пирожки. Это не имеет никакого отношения к выборному процессу, но это - выборный антураж. Потому что к выборному процессу ты не придерешься. Все это обставлено камерами. Когда мне начинают рассказывать, что кто-то там куда-то что-то пытается вбросить, я не знаю, ребята, в Москве существует общественный штаб наблюдения за выборами. Каждый абсолютный избирательный участок в Москве оснащен видеокамерами. Все это стекается туда, это в районе Парка культуры находится. За каждым участком следят наблюдатели. Они сидят, и там сменная работа, наблюдатели переключаются, смотрят, где там чего. Знаете, рассказывать о том, что туда можно что-то вбросить, ну, наверное, теоретически, если человек идиот, то он в это поверит. Второй момент, о котором наши враги любили говорить- так называемые карусели. Но карусели как раз устроили они сегодня. Там несколько было случаев, когда они брали открепительные талоны и массово туда приходили. Никому сейчас в голову не придет, потому что, смотрите, вот мой там, например, избирательный участок. Стоят росгвардейцы, стоят полицейцы. Допустим, да, вы такую мини-карусель попытаетесь сделать, ну, например, там 40 человек за раз. Вы понимаете, что это сразу вызовет, мягко говоря, вопрос? Да, я уверяю, что первое, что сделают, сотрудники правоохранительных орденов, скажут, а вот теперь, давайте рассказывать, зачем вы здесь собрались. Не надо рассказывать, что вы все по открепительному удостоверению именно вот сюда. А дальше туда приедут уже соответствующие люди и будут уже соответственно другие вопросы задаваться и другим тоном. Ну, то есть вот что здесь недемократичного? Напротив, я говорю, по сравнению с тем, что было раньше, это вообще земля и небо. Атмосфера, да, она не праздничная, но это не имеет никакого отношения к демократическому волеизъявления. Что еще не так? Сидят там людей, на самом деле - немеренно, вся эта комиссия сидит, вот этого избирательного участка. Все абсолютно под контролем. Если есть какой-то сигнал о нарушениях, то помимо того, что приедет полиция разбираться, приедет представитель Мосгорозберкома, да, еще приедет, есть такая структура, группа быстрого реагирования общественного штаба наблюдения за выборами. Ну и соответственно, там те общественные деятели, которые будут где-то поблизости. Ребята, организовать карусель просто физически невозможно. Поэтому вот в чем, в чем недемократичность процесса? И потом, ну, как люди, размышляющие о демократичности процесса на Украине, это вот, извините, те, у кого вакуум легитимности власти, да, это вот они сейчас будут говорить о том, как должен выглядеть демократический процесс. Ну, давайте. Соединенные Штаты, где на последних выборах за Байдена проголосовали люди, умершие во время гражданской войны в США, во второй половине 19 столетия... Это вот демократический процесс? Ну, я мог бы там понять, если бы был бы зафиксировано, что там за одного из кандидатов в президенты проголосовал драгун, павший смертью храбрых в Бородинской битве. Вот это да, это нарушение было бы действительног, но это же не у нас все происходит, правда? Все же это молниеносно фиксируется. Я, кстати, будучи человеком неленивым, проголосовал ДЭГом (Дистанционное электронное голосование) , думаю, а дай-ка я еще зайду. Они же на Западе постоянно рассказывают о том, что это все сбоит, что нифига ничего не работает и так далее. Думаю, ну зайду-ка я туда. А мне сразу приходит сообщение: извините, пожалуйста, Армен Сумбатович, вы уже проголосовали, всё, до свидания. Это вот к вопросу о том, что как-то что-то не работает. - Армен Сумбатович, а скажите, иностранные наблюдатели были на выборах, встречались вам? - Были, конечно, по-моему, более чем из 120 стран. Я знаю, что от Израиля, от Армении коллеги-журналисты приехали, из других стран. Нет, а если под наблюдателями, понимается, исключительно очередной какой-нибудь хрыч из Венецианской комиссии, то я вам могу большую тайну открыть. Венецианская комиссия не признала у нас ни одни выборы нормальными с 1993 года. То есть в принципе, кто бы на них не побеждал, кто бы как не участвовал, все равно Венецианская комиссия говорила, что это не демократично. А при этом на Украине они всегда демократичные были. Когда я был еще юным, когда я только-только начинал работать в эфире, у меня, как у многих других, конечно, был пиетет перед авторитетом Венецианской комиссии. Ушел он у меня в 2004 году во время Майдана. Потому что мы сидели с небезызвестным Алексеем Мартыновым в эфире, мы это все обсуждали, как раз когда вот это началась канитель с третьим туром. И Анатольевич сказал, что подождите, а ничего, что это противоречит действующему украинскому закону, вы о чем, как они могут признавать это все? Тут шутка родилась как раз. На Украине настолько демократично выборы в этом году, что их просто не проводили. Нет, их может еще и проведут. Давайте вспомним, например, 2014 год. Янукович пропадает в конце февраля, а по-моему в мае у них уже были выборы. То есть они молниеносно были проведены. Другой вопрос, что это очень сложно было назвать выборами, потому что изначально все понимали, что побеждает уже согласованный всеми Порошенко. И если мне память не изменяет, это были самые дешевые президентские выборы в мировой истории, потому что Порошенко вложил всего лишь 4 миллиона долларов в агитационную кампанию. Но если вот это считать демократическим, ну я не знаю. Наверное, у нас тогда разные представления о демократии. - Кстати, про 2014 год символично ровно 10 лет назад, 15 марта 2014 года в Крыму объявили День тишины перед предстоящим референдумом. И уже три дня спустя полуостров официально воссоединился с Россией. Здесь такой вопрос, как могли сложиться обстоятельства у Крыма, если бы тогда не было принято это решение? - Вы знаете, если бы оставляем все как было, вот Крым поднимается, Россия не оказывает помощь, ну там был бы хорватский сценарий, там бы вырезали бы всех, потому что партия "Свободы" Тягнибока говорила о том, что там надо заменить целиком и полностью население. Это был 2007-2008 год. Другой вопрос, что Украина, конечно, совершила фантастическую ошибку. Им надо было в этот момент сказать, ушли и хорошо, пошли вон. Еще кто хочет уйти, пусть мы будем маленькими, но нас возьмут в Европу, нам будут давать деньги. Потому что на самом деле человек же устроен как? Если бы условно предложили бы на референдуме проголосовать, вы хотите выйти вслед за Крымом, или хотите пойти в Европу, я уверяю, что значительная часть проголосовала бы за то, чтобы пойти в Европу. Ну русский человек вообще так устроен, ему если что-то запрещают, он сразу это начинает любить. Они совершили роковую ошибку, надо было выйти и сказать, ушли, все, у нас будет безвиз, у нас будут европейские программы, и когда вы попроситесь обратно, мы вас не возьмем.А вместо этого они стали сначала грозить Крыму, потом они развязали войну на Донбассе, и всё. И маховик на самом деле закрутился по неблагоприятному сценарию. Я абсолютно уверен, что если бы они вот так поступили, отказавшись от Крыма, многого можно было бы избежать. Тем более, я не понимаю, за что вот вся эта канитель, если вы и так всю дорогу ненавидели Крым и Донбасс? Ну сколько раз в Верхомной Раде звучало, что вот эти территории надо лишить избирательного права, потому что они все время голосуют неправильно. Ну вот вам фартануло, Крым сам себя лишил избирательного права на Украине. Так вы довольны должны быть. А вместо этого началось вот это. Конечно, крымчане вздохнули с облегчением. Это я могу подтвердить, я же был там уже в апреле 2014 года. Конечно, когда они поняли, что они под защитой России, что больше бабуины не пришлют в Крым "поезд дружбы" (вооруженные радикалы, приезжавшие 2014 году в населенные пункты Украины для усмирения несогласных с киевским режимом - Ред) . И вот, когда они поняли, что им теперь ничего плохого не сделают, они просто расцвели. А с ними расцвела и вся Россия. То есть, знаете, для них молниеносно вся эта история завершилась. И то, что Украина это все совершенно напрасно затянула, затягивая петлю вокруг себя, ну это уже, что называется, их был выбор, а Крым все сделал абсолютно правильно. Я думаю, что вообще никто не ожидал такого поворота. Ну вот, давайте честно скажем, 18 марта мы с замиранием сердца ждали, мы боялись, что не будет этого. Когда вот эта вот знаменитая фотография четыре человека, Аксенов, Константинов, Путин и Чалый от Севастополя. Да это же рев был просто в Москве торжества, потому что никто в это не верил. До последнего не верили. И на Западе тем более в это не верили. Там думали, ну ладно, покобенятся немного и будет. Я вообще думаю, что они рассчитывали, что получится вариант, который был в 2004 году. Когда после Майдана, помните, там началось формирование марша Донбасса на Киев. И тогда американцы перепугались и начали звонить в Москву, дескать остановите, пожалуйста, это все. Они, мне кажется, искренне рассчитывали, что и сейчас так будет, что они позвонят в Москву и скажут, слушайте, угомоните Крым. На Украина побеждает демократия. А в России им сказали, знаете что, друзья, этот номер не пройдет. И на том все завершилось. К радости Крыма, к радости нас всех.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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крым

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2024

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, армен гаспарян, крым