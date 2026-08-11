https://ukraina.ru/20260811/ukraina-bez-zelenskogo-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1082385373.html

Украина без Зеленского: что это значит для России

Украина без Зеленского: что это значит для России - 11.08.2026 Украина.ру

Украина без Зеленского: что это значит для России

Владимир Александрович Зеленский – действующий президент Украины, в легитимности которого Россия официально сомневается, но весь остальной мир (включая наших союзников) признаёт его легитимным представителем украинского народа

2026-08-11T12:55

2026-08-11T12:55

2026-08-11T12:55

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Надо сказать, что весь остальной мир имеет основания так поступать, поскольку народ Украины, всё ещё периодически выходящий на улицу с картонками "верните Фёдорова", ни разу не требовал убрать Зеленского и вернуть Порошенко или хотя бы просто провести выборы. То есть он не отрицает право Зеленского осуществлять власть от своего (народа) имени. А легитимность и есть – признание права человека или группы лиц на власть теми, кем они управляют.Впрочем, Россия также имеет право не признавать Зеленского легитимным представителем украинского народа, поскольку помимо внутренней легитимности (признания народом) существует и внешняя легитимность (признание иностранными государствами). При этом иностранные государства могут не признавать власть, поддерживаемую на родине большинством населения, исходя как из идеологических, так и их практических причин. Идеологически власть Зеленского является для России неприемлемой в силу её нацистского русофобского характера, проявляющегося в том числе и в террористических акциях против гражданского населения России, а также неоднократных официальных заявлений украинских политиков и чиновников относительно "необходимости этноцида и лингвоцида русских на Украине", перетекающих в практику геноцида русских, проводимую украинскими властями как на собственно украинской территории, так и на временно оккупированных территориях России (Купянск, Херсон, Запорожье, Суджа).Практические причины отказа России признавать легитимность Зеленского заключаются в том, что он неоднократно доказывал свою неспособность выполнять взятые на себя обязательства – отсутствии у него реальных возможностей контролировать украинскую политику. В этом плане он полностью зависим от нацистов внутри страны и от Запада на внешней арене. Марионетка бессмысленна даже как переговорщик – лучше иметь дело непосредственно с её хозяевами.В результате поражений украинской армии и неизбежности развала фронта в обозримом будущем, на Украине активизировались желающие обвинить Зеленского во всех неудачах, занять его место и заключить мир, пожертвовав территориями, но сохранив украинскую государственность. На Западе и в России есть политики, считающие такой вариант завершения СВО предпочтительным. Среди широких масс российского населения популярна мысль, что, если Зеленский кончится раньше, чем кончится Украина, это облегчит России не только окончание СВО, но и последующее окончательное урегулирование украинского кризиса.Так ли это? На первый взгляд – да. Если Зеленский недоговороспособен, пусть вместо него придёт договороспособный, подпишет нужные документы и на этом закроем вопрос. Некоторые даже предполагают, что Россия может назначить подходящее ей украинское правительство, которое и подпишет всё, что необходимо.Это глубокое и опасное заблуждение. Зеленский – марионетка Запада, но если власть Зеленского закончится раньше, чем Украина будет разгромлена на поле боя и окажется под российским контролем, то на его место Запад приведёт новую марионетку, которая будет действовать в точности как Зеленский, так как будет так полностью зависима от Запада. Россия, конечно, может на подконтрольных ей территориях Харьковской, Днепропетровской и Сумской (а в дальнейшем, возможно, и ещё ряда) областей назначить собственное "правительство Украины" и даже избрать собственных президента и парламент. Но с тем же успехом можно было объявить покойного Захарченко в Донецке не главой ДНР, а президентом Украины по версии Юго-Востока ещё в 2015 году. Как вы понимаете, война бы от этого не закончилась, как не закончилась она от того, что Россия добилась для представителей ДНР и ЛНР права подписать Минские соглашения.Не изменится даже суть войны: Запад всё равно будет воевать с помощью ВСУ, а "пророссийское правительство Украины" всё равно будет опираться на российскую армию, так как сформировать на разорённых территориях армию, вооружить её, обучить и содержать невозможно. К тому же провозгласить свою версию украинского правительства Россия может и при Зеленском. Москва же не признаёт его легитимным представителем Украины, значит может признать легитимным любого другого. Не делает же этого, потому что данный шаг связывает руки России. Провозгласив собственное правительство Украины, она фактически признает право Украины на существование. Западу останется только добиться на оставленных Украине территориях прямых свободных выборов под международным (включая российский) контролем, чтобы получить новую русофобскую власть в Киеве (или где там будет украинская столица).Уход Зеленского приведёт к ситуации, когда через три месяца (в течение которых и.о. президента будет глава парламента), если не состоятся выборы, легитимной власти на Украине вообще не останется, а это значит, что реальная власть будет у тех, у кого в руках военная сила – у генералов и нацистских лидеров, способных опереться на оставшиеся мотивированные вооружённые подразделения и нацифицированные соединения ВСУ.С одной стороны, России это выгодно, так как начавшаяся борьба за власть камня на камне не оставит от украинской государственности и окончательно развалит фронт. Но с другой, вместо ВСУ как организованной силы появится большое количество достаточно крупных вооружённых формирований, представляющих интересы разных украинских "правительств". Пока Россия будет зачищать Поднепровье, Запад получит возможность безнаказанно ввести войска до самого Збруча, мотивируя это тем, что в наступившем безвластии с украинской стороны границы для него исходит террористическая угроза. Таким образом, идея сохранить антироссийский плацдарм будет реализована, а Россия не сможет даже подписать мирное соглашение – не с кем будет. Выбор окажется невелик: сразу вступать в боевые действия с войсками западных стран, которые будут находиться на украинской территории вполне законно с точки зрения международного, в том числе гуманитарного права (защита своих границ от хаоса украинского безвластия и предотвращение гуманитарной катастрофы на тех территориях Украины, которые остались без украинской власти и не были заняты российскими войсками).Наиболее вероятный вариант разрешения подобной дилеммы – боевые действия прекращаются, но формально никакие территориальные изменения не признаются, мирного договора нет, действует перемирие на неопределённый срок. Даже если мы подпишем с Западом некий меморандум о временном взаимопонимании при разделе сфер контроля, он (меморандум) может прекратить своё действие сразу же после того, как Запад решит, что украинская власть на оказавшихся под его контролем территориях достаточно укрепилась, чтобы вывести оттуда большую часть своих войск, оставив что-то для демонстрации флага. После этого мы сразу столкнёмся с жаждущей реванша, перевооружённой и пополненной армией Украины – мир же не подписан, перемирие с нами Украина не заключала.Как видим, условия оказываются даже хуже тех, которые Запад предлагает сегодня, декларируя готовность хоть и не признать территориальные изменения юридически, но гарантировать неприкосновенность демаркационной линии (на которой будет прекращён огонь) и содействовать окончательному урегулированию украинского кризиса. При этом сегодняшние предложения Запада для нас неприемлемы, поскольку предполагают, что остатки Украины получат от него гарантии безопасности.Безусловно, в случае безвластия на Украине, Россия сможет легче продвинуться за Днепр и отодвинуть условную границу на запад гораздо дальше, чем предлагается сегодня. Но в нагрузку она получит неоконченную войну и необходимость вкладываться в восстановление не признанных за ней территорий – при постоянной угрозе возобновления боевых действий. Запад же получит необходимую ему передышку без окончательного урегулирования и возможность самому решать, когда и как возобновить конфликт с Россией.В то же время, если фронт на Украине рухнет раньше, чем местной нацистской оппозиции удастся избавиться от Зеленского, перед Россией откроется возможность наступления вплоть до западной границы Украины, а Западу будет так же сложно отправить свои войска в зону конфликта, как сейчас. Разница заключается в том, что при отсутствии законного правительства западные войска будут входить на Украину под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы в регионах, где украинской власти уже нет, а российская армия туда не дошла, так как занимается дозачисткой нацистских формирований ВСУ в Поднепровье (Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепропетровск, Киев, даже без организованной обороны, потребуют немалых усилий и времени для их зачистки).Если же на Украине будет до последнего существовать легитимная с точки зрения Запада, признанная им власть, то даже в случае её переезда куда-нибудь в Жешув, войти на территорию Украины западные войска могут только по согласованию с ней, то есть не исполняя международную гуманитарную миссию, а как союзники украинской нацистской власти – официально, по собственному утверждению, воюющей против России. Так подставиться под удар Запад не решится.В результате руки у Москвы свободны: можно присоединить к себе всю Украину, можно поторговаться о судьбе территорий в обмен на уступки со стороны Запада в других вопросах. Плацдарм для возобновления войны у Запада отсутствует – если захочет вновь военной конфронтации придётся подставлять под удар свою территорию. В нагрузку ещё и Зеленский, которого надо финансировать и регулярно слушать его истерики относительно недостаточной помощи "делу возрождения Украины". И переизбрать нельзя – выборы надо проводить на территории Украины, а она контролируется Россией.Структуры всегда важнее людей. Уничтожьте структуру и люди больше ничего не значат, бывшие лидеры становятся простыми просителями. Хоть, конечно, идеальный вариант, как с Гитлером – когда Зеленский и Украина кончатся одновременно.Вышел из доверия: новая проблема Зеленского* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, вооруженные силы украины, марина порошенко, владимир зеленский, россия, запад, александр федоров, украина