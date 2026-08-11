https://ukraina.ru/20260811/pustye-polki-i-panika-chto-na-samom-dele-proiskhodit-v-ukrainskikh-supermarketakh-posle-udarov-1082396698.html
Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов
Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов - 11.08.2026 Украина.ру
Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов
В Киеве, Киевской области и других регионах Украины зафиксирован массовый дефицит продуктов после российских ударов по логистической инфраструктуре. Об этом 11 августа сообщает "Страна"
2026-08-11T15:50
2026-08-11T15:50
2026-08-11T15:50
украина
киев
россия
юрий кнутов
вооруженные силы украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036448708_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_653b68c28e6464129347b71d210d8635.jpg
В супермаркетах "Сильпо" и "Фора" опустели полки с мясом, хлебом, яйцами, молочной продукцией, овощами и фруктами. В пресс-службе "Форы" признали: "Вследствие российских атак уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать". Схожая ситуация в Виннице, Чернигове и Полтаве.По данным экспертов, Украина потеряла около 400 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры. Особенно критична ситуация с холодильными складами — именно их выход из строя привёл к исчезновению свежих продуктов. Эксперты предупреждают: если удары продолжатся, к концу года вопрос обеспечения продуктами станет значительно острее, а цены поползут вверх.Напомним, 5 августа Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортно-логистическим центрам в Киеве и области, задействованным в хранении и доставке вооружений ВСУ. Об этом – в материале Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036448708_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9803641f858999e06a35034ca981f25b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, россия, юрий кнутов, вооруженные силы украины, новости
Украина, Киев, Россия, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Новости
Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов
В Киеве, Киевской области и других регионах Украины зафиксирован массовый дефицит продуктов после российских ударов по логистической инфраструктуре. Об этом 11 августа сообщает "Страна"
В супермаркетах "Сильпо" и "Фора" опустели полки с мясом, хлебом, яйцами, молочной продукцией, овощами и фруктами. В пресс-службе "Форы" признали:
"Вследствие российских атак уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать".
Схожая ситуация в Виннице, Чернигове и Полтаве.
По данным экспертов, Украина потеряла около 400 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры. Особенно критична ситуация с холодильными складами — именно их выход из строя привёл к исчезновению свежих продуктов.
Эксперты предупреждают: если удары продолжатся, к концу года вопрос обеспечения продуктами станет значительно острее, а цены поползут вверх.
Напомним, 5 августа Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортно-логистическим центрам в Киеве и области, задействованным в хранении и доставке вооружений ВСУ. Об этом – в материале Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции Украины
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.