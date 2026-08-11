Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов - 11.08.2026 Украина.ру
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Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов
Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов - 11.08.2026 Украина.ру
Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов
В Киеве, Киевской области и других регионах Украины зафиксирован массовый дефицит продуктов после российских ударов по логистической инфраструктуре. Об этом 11 августа сообщает "Страна"
2026-08-11T15:50
2026-08-11T15:50
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новости
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В супермаркетах "Сильпо" и "Фора" опустели полки с мясом, хлебом, яйцами, молочной продукцией, овощами и фруктами. В пресс-службе "Форы" признали: "Вследствие российских атак уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать". Схожая ситуация в Виннице, Чернигове и Полтаве.По данным экспертов, Украина потеряла около 400 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры. Особенно критична ситуация с холодильными складами — именно их выход из строя привёл к исчезновению свежих продуктов. Эксперты предупреждают: если удары продолжатся, к концу года вопрос обеспечения продуктами станет значительно острее, а цены поползут вверх.Напомним, 5 августа Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортно-логистическим центрам в Киеве и области, задействованным в хранении и доставке вооружений ВСУ. Об этом – в материале Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина, киев, россия, юрий кнутов, вооруженные силы украины, новости
Украина, Киев, Россия, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Новости

Пустые полки и паника: что на самом деле происходит в украинских супермаркетах после ударов

15:50 11.08.2026
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Украина.ру / Василий Ткач
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В Киеве, Киевской области и других регионах Украины зафиксирован массовый дефицит продуктов после российских ударов по логистической инфраструктуре. Об этом 11 августа сообщает "Страна"
В супермаркетах "Сильпо" и "Фора" опустели полки с мясом, хлебом, яйцами, молочной продукцией, овощами и фруктами. В пресс-службе "Форы" признали:
"Вследствие российских атак уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать".
Схожая ситуация в Виннице, Чернигове и Полтаве.
По данным экспертов, Украина потеряла около 400 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры. Особенно критична ситуация с холодильными складами — именно их выход из строя привёл к исчезновению свежих продуктов.
Эксперты предупреждают: если удары продолжатся, к концу года вопрос обеспечения продуктами станет значительно острее, а цены поползут вверх.
Напомним, 5 августа Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортно-логистическим центрам в Киеве и области, задействованным в хранении и доставке вооружений ВСУ. Об этом – в материале Кнутов рассказал о стратегии полной изоляции Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
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