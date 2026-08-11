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Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света - 11.08.2026 Украина.ру
Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Киева и других городов-миллионников должны принять решение, готовы ли они жить без воды и электричества в отопительный сезон. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-11T20:56
2026-08-11T20:56
2026-08-11T20:56
слуга народа
владимир зеленский
украина
киев
сербия
александр вучич
давид арахамия
украина.ру
новости
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По его словам, скорость и качество подготовки к зиме в разных городах не отвечают реалиям, особенно с учётом интенсивности ударов по энергосистеме.Ранее уведомлялось, что Владимир Зеленский заявил о повреждении практически всех тепловых электростанций на Украине. Он отметил, что обсудил вызовы предстоящей зимы с президентом Сербии Александром Вучичем, который выразил готовность предоставить гуманитарную помощь. В июле глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что грядущая зима станет самой тяжёлой для Украины - Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
слуга народа, владимир зеленский, украина, киев, сербия, александр вучич, давид арахамия, украина.ру, новости
Слуга народа, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Сербия, Александр Вучич, Давид Арахамия, Украина.ру, Новости
Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Киева и других городов-миллионников должны принять решение, готовы ли они жить без воды и электричества в отопительный сезон. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
По его словам, скорость и качество подготовки к зиме в разных городах не отвечают реалиям, особенно с учётом интенсивности ударов по энергосистеме.
Ранее уведомлялось, что Владимир Зеленский заявил о повреждении практически всех тепловых электростанций на Украине.
Он отметил, что обсудил вызовы предстоящей зимы с президентом Сербии Александром Вучичем, который выразил готовность предоставить гуманитарную помощь.
В июле глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что грядущая зима станет самой тяжёлой для Украины - Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.