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Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света

Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света - 11.08.2026 Украина.ру

Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Киева и других городов-миллионников должны принять решение, готовы ли они жить без воды и электричества в отопительный сезон. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-11T20:56

2026-08-11T20:56

2026-08-11T20:56

слуга народа

владимир зеленский

украина

киев

сербия

александр вучич

давид арахамия

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новости

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По его словам, скорость и качество подготовки к зиме в разных городах не отвечают реалиям, особенно с учётом интенсивности ударов по энергосистеме.Ранее уведомлялось, что Владимир Зеленский заявил о повреждении практически всех тепловых электростанций на Украине. Он отметил, что обсудил вызовы предстоящей зимы с президентом Сербии Александром Вучичем, который выразил готовность предоставить гуманитарную помощь. В июле глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что грядущая зима станет самой тяжёлой для Украины - Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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слуга народа, владимир зеленский, украина, киев, сербия, александр вучич, давид арахамия, украина.ру, новости