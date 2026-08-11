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Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО - 11.08.2026 Украина.ру
Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
Киевский режим резко увеличил интенсивность атак на российскую территорию, однако эффективность их остаётся крайне низкой. Об этом 11 августа сообщает агентство Associated Press
2026-08-11T19:40
2026-08-11T19:40
2026-08-11T19:40
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По оценке старшего научного сотрудника британского центра RUSI Джека Уотлинга, российскую ПВО преодолевают лишь 5–9% запущенных украинских ракет. Из-за этого для прорыва обороны приходится запускать большое количество дронов, что далеко не имеет эффективности.При этом в июле Украина нанесла втрое больше дальнобойных ударов, чем в январе. Основные цели — нефтяная инфраструктура, оборонные предприятия, ПВО и радары. Несмотря на рост интенсивности, результативность атак остаётся мизерной.Напомним, начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон в интервью The Daily Telegraph ранее признал, что Англия серьёзно отстаёт от России в развитии наземных систем ПВО. По его словам, у Соединённого Королевства раньше не было в этом большой необходимости — из-за островного положения и американского "зонтика".Ранее в новостях: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, великобритания, ввс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Великобритания, ВВС, Вооруженные силы Украины
Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
Киевский режим резко увеличил интенсивность атак на российскую территорию, однако эффективность их остаётся крайне низкой. Об этом 11 августа сообщает агентство Associated Press
По оценке старшего научного сотрудника британского центра RUSI Джека Уотлинга, российскую ПВО преодолевают лишь 5–9% запущенных украинских ракет. Из-за этого для прорыва обороны приходится запускать большое количество дронов, что далеко не имеет эффективности.
При этом в июле Украина нанесла втрое больше дальнобойных ударов, чем в январе. Основные цели — нефтяная инфраструктура, оборонные предприятия, ПВО и радары. Несмотря на рост интенсивности, результативность атак остаётся мизерной.
Напомним, начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон в интервью The Daily Telegraph ранее признал, что Англия серьёзно отстаёт от России в развитии наземных систем ПВО.
По его словам, у Соединённого Королевства раньше не было в этом большой необходимости — из-за островного положения и американского "зонтика".
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