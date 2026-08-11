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Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО

Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО - 11.08.2026 Украина.ру

Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО

Киевский режим резко увеличил интенсивность атак на российскую территорию, однако эффективность их остаётся крайне низкой. Об этом 11 августа сообщает агентство Associated Press

2026-08-11T19:40

2026-08-11T19:40

2026-08-11T19:40

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По оценке старшего научного сотрудника британского центра RUSI Джека Уотлинга, российскую ПВО преодолевают лишь 5–9% запущенных украинских ракет. Из-за этого для прорыва обороны приходится запускать большое количество дронов, что далеко не имеет эффективности.При этом в июле Украина нанесла втрое больше дальнобойных ударов, чем в январе. Основные цели — нефтяная инфраструктура, оборонные предприятия, ПВО и радары. Несмотря на рост интенсивности, результативность атак остаётся мизерной.Напомним, начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон в интервью The Daily Telegraph ранее признал, что Англия серьёзно отстаёт от России в развитии наземных систем ПВО. По его словам, у Соединённого Королевства раньше не было в этом большой необходимости — из-за островного положения и американского "зонтика".Ранее в новостях: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, великобритания, ввс, вооруженные силы украины