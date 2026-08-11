В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры - 11.08.2026 Украина.ру
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В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры - 11.08.2026 Украина.ру
В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
В Харькове сотрудники полиции ночью проникли в квартиру и похитили мужчину, который ранее получил тяжёлое ранение: у него отсутствует плечо, а рука держится на металлической конструкции. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-11T21:01
2026-08-11T21:01
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Сначала они пытались ворваться через балкон в 12 часов ночи, а в пять утра пошли на штурм. В ходе похищения они разбили сервант и толкнули ребёнка мужчины. Связи с похищенным нет.Ранее уведомлялось, что исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил о подозрении 76 руководителям территориальных центров комплектования разного уровня. Проверяются обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысячи военнообязанных, а 6,5 тысячи решений военно-врачебных комиссий уже отменены. По всей Украине фиксируются скандалы с "бусификацией": людей хватают на улицах, избивают, незаконно удерживают - Чистка военкомов: 76 глав ТЦК стали фигурантами уголовных дел.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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харьков, новости, украина.ру, украина, россия, тцк
Харьков, Новости, Украина.ру, Украина, Россия, ТЦК

В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры

21:01 11.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ ТЦК против омбудсмена: в Закарпатье военкомы фабрикуют дело на правозащитника
‼ ТЦК против омбудсмена: в Закарпатье военкомы фабрикуют дело на правозащитника - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
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В Харькове сотрудники полиции ночью проникли в квартиру и похитили мужчину, который ранее получил тяжёлое ранение: у него отсутствует плечо, а рука держится на металлической конструкции. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
Сначала они пытались ворваться через балкон в 12 часов ночи, а в пять утра пошли на штурм.
В ходе похищения они разбили сервант и толкнули ребёнка мужчины. Связи с похищенным нет.
Ранее уведомлялось, что исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил о подозрении 76 руководителям территориальных центров комплектования разного уровня.
Проверяются обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысячи военнообязанных, а 6,5 тысячи решений военно-врачебных комиссий уже отменены.
По всей Украине фиксируются скандалы с "бусификацией": людей хватают на улицах, избивают, незаконно удерживают - Чистка военкомов: 76 глав ТЦК стали фигурантами уголовных дел.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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