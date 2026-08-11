https://ukraina.ru/20260811/rost-antiukrainskikh-nastroeniy-zafiksirovali-issledovateli-chekhii-i-polshi-1082403179.html
"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши - 11.08.2026 Украина.ру
"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
В Польше почти половина записей в соцсетях на тему Украины и украинцев отличается враждебностью. Об этом 11 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование Press Club Polska и Data House Res Futura
2026-08-11T18:39
2026-08-11T18:39
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Исследователи за период с 30 июня по 2 августа просмотрели 1,32 млн записей поляков в соцсетях об Украине и украинцах. Было зафиксировано 17,8 млн реакций и комментариев к этим записям.В итоге исследователи выяснили, что "в среднем 45% этих записей были враждебными, а в отдельные недели июля этот процент колебался от 39,2 до 49,4%"."Что касается восприятия Украины и сообщества украинцев в польских социальных сетях в июле, в первую очередь мы наблюдаем рост антиукраинских настроений", - заявил Михал Федорович из Data House Res Futura.Эксперт отметил "очень высокую насыщенность видеоконтента" в антиукраинских сообщениях."В июльских дебатах в польских социальных сетях преобладали темы, связанные с насилием в отношении украинцев. Интересно, что по сравнению с предыдущим периодом – с 1 по 21 июня 2026 года - количество критических записей значительно увеличилось. В июне каждая пятая запись была критической, а в июле почти каждая вторая", - сказано в отчете.Там также сказано, что защитники украинцев чаще всего публикуют свой контент на платформе X и интернет-порталах. Враждебный контент доминирует в TikTok и Youtube.Ранее, 17 июля польское издание Gazeta Wyborcza сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Также в июле стало известно, что Большинство поляков против членства Украины в ЕСАвтор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации "Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцевВ тексте содержится упоминание запрещенной организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, владимир зеленский, оун-упа, tiktok, youtube, варшава, чехия, опрос, евроинтеграция, украина-ес
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, ОУН-УПА, TikTok, Youtube, Варшава, Чехия, опрос, евроинтеграция, Украина-ЕС
"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
В Польше почти половина записей в соцсетях на тему Украины и украинцев отличается враждебностью. Об этом 11 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование Press Club Polska и Data House Res Futura
Исследователи за период с 30 июня по 2 августа просмотрели 1,32 млн записей поляков в соцсетях об Украине и украинцах. Было зафиксировано 17,8 млн реакций и комментариев к этим записям.
В итоге исследователи выяснили, что "в среднем 45% этих записей были враждебными, а в отдельные недели июля этот процент колебался от 39,2 до 49,4%".
"Что касается восприятия Украины и сообщества украинцев в польских социальных сетях в июле, в первую очередь мы наблюдаем рост антиукраинских настроений", - заявил Михал Федорович из Data House Res Futura.
Эксперт отметил "очень высокую насыщенность видеоконтента" в антиукраинских сообщениях.
"В июльских дебатах в польских социальных сетях преобладали темы, связанные с насилием в отношении украинцев. Интересно, что по сравнению с предыдущим периодом – с 1 по 21 июня 2026 года - количество критических записей значительно увеличилось. В июне каждая пятая запись была критической, а в июле почти каждая вторая", - сказано в отчете.
Там также сказано, что защитники украинцев чаще всего публикуют свой контент на платформе X и интернет-порталах. Враждебный контент доминирует в TikTok и Youtube.
Ранее, 17 июля польское издание Gazeta Wyborcza сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.
В тексте содержится упоминание запрещенной организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.