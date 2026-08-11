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"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши

"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши - 11.08.2026 Украина.ру

"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши

В Польше почти половина записей в соцсетях на тему Украины и украинцев отличается враждебностью. Об этом 11 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование Press Club Polska и Data House Res Futura

2026-08-11T18:39

2026-08-11T18:39

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Исследователи за период с 30 июня по 2 августа просмотрели 1,32 млн записей поляков в соцсетях об Украине и украинцах. Было зафиксировано 17,8 млн реакций и комментариев к этим записям.В итоге исследователи выяснили, что "в среднем 45% этих записей были враждебными, а в отдельные недели июля этот процент колебался от 39,2 до 49,4%"."Что касается восприятия Украины и сообщества украинцев в польских социальных сетях в июле, в первую очередь мы наблюдаем рост антиукраинских настроений", - заявил Михал Федорович из Data House Res Futura.Эксперт отметил "очень высокую насыщенность видеоконтента" в антиукраинских сообщениях."В июльских дебатах в польских социальных сетях преобладали темы, связанные с насилием в отношении украинцев. Интересно, что по сравнению с предыдущим периодом – с 1 по 21 июня 2026 года - количество критических записей значительно увеличилось. В июне каждая пятая запись была критической, а в июле почти каждая вторая", - сказано в отчете.Там также сказано, что защитники украинцев чаще всего публикуют свой контент на платформе X и интернет-порталах. Враждебный контент доминирует в TikTok и Youtube.Ранее, 17 июля польское издание Gazeta Wyborcza сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Также в июле стало известно, что Большинство поляков против членства Украины в ЕСАвтор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации "Заложники героизации УПА". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцевВ тексте содержится упоминание запрещенной организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, владимир зеленский, оун-упа, tiktok, youtube, варшава, чехия, опрос, евроинтеграция, украина-ес