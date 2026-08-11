https://ukraina.ru/20260811/ukraina-mozhet-poteryat-do-15-milliardov-dollarov-iz-za-blokady-odesskikh-portov-1082405725.html
Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов - 11.08.2026 Украина.ру
Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
Из-за блокады одесских портов Украина может потерять до 15 миллиардов долларов экспортной выручки. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-11T20:28
2026-08-11T20:28
2026-08-11T20:28
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Как отметил экономист Алексей Кущ, значительную роль в экспортных поставках будет играть запуск альтернативных путей, прежде всего железной дорогой, однако транспортно-логистический кризис затронул как порты, так и железнодорожную инфраструктуру. Максимальные потери за второе полугодие 2026 года могут составить 7–8 миллиардов долларов, а в годовом исчислении — более 15 миллиардов.Ранее уведомлялось, что в Одессе ввели экстренные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, ещё 2,6 тысячи потребителей остаются без света после атаки на объекты энергетики 9 августа. Значительная часть города и области получает электроэнергию по временным графикам. Одесса является важным логистическим центром, её порты принимают военные грузы и обеспечивают экспорт в интересах Киева - Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, ДТЭК, Алексей Кущ, Украина, Одесса, Киев, Новости
Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
Из-за блокады одесских портов Украина может потерять до 15 миллиардов долларов экспортной выручки. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
Как отметил экономист Алексей Кущ, значительную роль в экспортных поставках будет играть запуск альтернативных путей, прежде всего железной дорогой, однако транспортно-логистический кризис затронул как порты, так и железнодорожную инфраструктуру.
Максимальные потери за второе полугодие 2026 года могут составить 7–8 миллиардов долларов, а в годовом исчислении — более 15 миллиардов.
Ранее уведомлялось, что в Одессе ввели экстренные отключения электроэнергии.
По данным ДТЭК, ещё 2,6 тысячи потребителей остаются без света после атаки на объекты энергетики 9 августа.
Значительная часть города и области получает электроэнергию по временным графикам.
Одесса является важным логистическим центром, её порты принимают военные грузы и обеспечивают экспорт в интересах Киева - Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.