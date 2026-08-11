https://ukraina.ru/20260811/ukraina-mozhet-poteryat-do-15-milliardov-dollarov-iz-za-blokady-odesskikh-portov-1082405725.html

Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов

Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов - 11.08.2026 Украина.ру

Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов

Из-за блокады одесских портов Украина может потерять до 15 миллиардов долларов экспортной выручки. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-11T20:28

2026-08-11T20:28

2026-08-11T20:28

украина.ру

дтэк

алексей кущ

украина

одесса

киев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081870869_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_8dd582d6ebd0b5b4cd58ff9d6649b53e.jpg

Как отметил экономист Алексей Кущ, значительную роль в экспортных поставках будет играть запуск альтернативных путей, прежде всего железной дорогой, однако транспортно-логистический кризис затронул как порты, так и железнодорожную инфраструктуру. Максимальные потери за второе полугодие 2026 года могут составить 7–8 миллиардов долларов, а в годовом исчислении — более 15 миллиардов.Ранее уведомлялось, что в Одессе ввели экстренные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, ещё 2,6 тысячи потребителей остаются без света после атаки на объекты энергетики 9 августа. Значительная часть города и области получает электроэнергию по временным графикам. Одесса является важным логистическим центром, её порты принимают военные грузы и обеспечивают экспорт в интересах Киева - Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

одесса

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, дтэк, алексей кущ, украина, одесса, киев, новости