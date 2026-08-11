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Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море

Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море - 11.08.2026 Украина.ру

Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море

Анкара готовит инициативу по деэскалации морского конфликта, наносящего ущерб турецкой экономике. Об этом 11 августа пишет проправительственное издание Yeni Şafak

2026-08-11T18:33

2026-08-11T18:33

2026-08-11T18:33

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По данным газеты, речь идёт о двух отдельных коридорах — для судов, следующих в Россию, и для судов, следующих в Украину. Обе стороны должны будут взять на себя обязательства не наносить по ним удары. Одновременно могут быть ограничены районы рыбного промысла за пределами территориальных вод Турции.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан уже передал Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия. Ассоциация турецких судовладельцев также призвала к срочным переговорам по новому зерновому коридору. Поводом стали недавние атаки дронов на суда под турецким флагом, после которых Анкара временно ограничивала проход через Босфор и Дарданеллы.Ранее в новостях: В Турции призвали Анкару потребовать от Киева прекратить удары по судам в Чёрном мореВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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