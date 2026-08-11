Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море
© AP / Emrah Gurel
© AP / Emrah Gurel
Анкара готовит инициативу по деэскалации морского конфликта, наносящего ущерб турецкой экономике. Об этом 11 августа пишет проправительственное издание Yeni Şafak
По данным газеты, речь идёт о двух отдельных коридорах — для судов, следующих в Россию, и для судов, следующих в Украину. Обе стороны должны будут взять на себя обязательства не наносить по ним удары. Одновременно могут быть ограничены районы рыбного промысла за пределами территориальных вод Турции.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан уже передал Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия. Ассоциация турецких судовладельцев также призвала к срочным переговорам по новому зерновому коридору.
Поводом стали недавние атаки дронов на суда под турецким флагом, после которых Анкара временно ограничивала проход через Босфор и Дарданеллы.
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