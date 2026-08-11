Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец - 11.08.2026 Украина.ру
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Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец - 11.08.2026 Украина.ру
Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины. Об этом 11 августа он написал в соцсети X
2026-08-11T19:01
2026-08-11T19:01
новости
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россия
запад
владимир зеленский
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"Западная элита восторженно поддержала 40-дневный план Зеленского по ударам вглубь России. Все зачитывали нелепые сценарии о "переломном моменте", хотя прекрасно понимали: Украине придётся туго, когда Россия начнёт отвечать. У Киева нет достаточного количества систем ПВО и ракет к ним. Теперь не будет ни осмысления причин, ни деэскалации. Вместо этого — комментарии о том, какая злая Россия, и крокодиловы слёзы", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что руководство НАТО сознательно пошло на повышение ставок, и выводов никто не сделает. Российские и зарубежные эксперты уже отметили: 40-дневный план Зеленского и его западных кураторов провалился. Об этом – в материале Подведены итоги "40-дневной операции Зеленского по принуждению Кремля к миру"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, НАТО

Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец

19:01 11.08.2026
 
© Фото : Sputnik
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : Sputnik
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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины. Об этом 11 августа он написал в соцсети X
"Западная элита восторженно поддержала 40-дневный план Зеленского по ударам вглубь России. Все зачитывали нелепые сценарии о "переломном моменте", хотя прекрасно понимали: Украине придётся туго, когда Россия начнёт отвечать. У Киева нет достаточного количества систем ПВО и ракет к ним. Теперь не будет ни осмысления причин, ни деэскалации. Вместо этого — комментарии о том, какая злая Россия, и крокодиловы слёзы", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что руководство НАТО сознательно пошло на повышение ставок, и выводов никто не сделает.
Российские и зарубежные эксперты уже отметили: 40-дневный план Зеленского и его западных кураторов провалился. Об этом – в материале Подведены итоги "40-дневной операции Зеленского по принуждению Кремля к миру"
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