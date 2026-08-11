https://ukraina.ru/20260811/zapad-soznatelno-otkazalsya-ot-diplomatii-znaya-chto-ukraine-konets-1082403577.html
Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец - 11.08.2026 Украина.ру
Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины. Об этом 11 августа он написал в соцсети X
2026-08-11T19:01
2026-08-11T19:01
2026-08-11T19:01
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg
"Западная элита восторженно поддержала 40-дневный план Зеленского по ударам вглубь России. Все зачитывали нелепые сценарии о "переломном моменте", хотя прекрасно понимали: Украине придётся туго, когда Россия начнёт отвечать. У Киева нет достаточного количества систем ПВО и ракет к ним. Теперь не будет ни осмысления причин, ни деэскалации. Вместо этого — комментарии о том, какая злая Россия, и крокодиловы слёзы", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что руководство НАТО сознательно пошло на повышение ставок, и выводов никто не сделает. Российские и зарубежные эксперты уже отметили: 40-дневный план Зеленского и его западных кураторов провалился. Об этом – в материале Подведены итоги "40-дневной операции Зеленского по принуждению Кремля к миру"
украина
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:0:476:356_1920x0_80_0_0_fd8a17c2d968d8e833896f60964dc360.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, НАТО
Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины. Об этом 11 августа он написал в соцсети X