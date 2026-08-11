https://ukraina.ru/20260811/zapad-soznatelno-otkazalsya-ot-diplomatii-znaya-chto-ukraine-konets-1082403577.html

Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец

Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец - 11.08.2026 Украина.ру

Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что западные элиты сознательно отказались от дипломатии, понимая катастрофические последствия для Украины. Об этом 11 августа он написал в соцсети X

2026-08-11T19:01

2026-08-11T19:01

2026-08-11T19:01

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"Западная элита восторженно поддержала 40-дневный план Зеленского по ударам вглубь России. Все зачитывали нелепые сценарии о "переломном моменте", хотя прекрасно понимали: Украине придётся туго, когда Россия начнёт отвечать. У Киева нет достаточного количества систем ПВО и ракет к ним. Теперь не будет ни осмысления причин, ни деэскалации. Вместо этого — комментарии о том, какая злая Россия, и крокодиловы слёзы", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что руководство НАТО сознательно пошло на повышение ставок, и выводов никто не сделает. Российские и зарубежные эксперты уже отметили: 40-дневный план Зеленского и его западных кураторов провалился. Об этом – в материале Подведены итоги "40-дневной операции Зеленского по принуждению Кремля к миру"

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, нато