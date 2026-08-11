СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного - 11.08.2026 Украина.ру
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СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного - 11.08.2026 Украина.ру
СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
Вернувшегося по обмену в Киев из российского плена солдата ВСУ до смерти запытали электричеством. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах
2026-08-11T18:55
2026-08-11T18:55
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вооруженные силы украины
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обмен пленными
криминал
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"В киевском госпитале умер некий Олег Котов, который вернулся на Украину в рамках обмена пленными. По официальным данным, мужчина скончался в результате обострения онкологического заболевания", - рассказал собеседник РИА Новости.Он сообщил, что ныне покойный находился в плену четыре года и умер всего через два месяца после возвращения в украинскую столицу."По информации медиков, к Котову неоднократно приходили сотрудники СБУ, которые выводили мужчину "на беседы". Несколько раз врачи оказывали Котову неотложную помощь из-за разрядов электричества, которыми его пытали", - сказал собеседник российского информагентства."По его словам, врачи подтвердили, что у мужчины действительно была онкология, однако причиной смерти стала остановка сердца после пыток электричеством. Также собеседник рассказал, что освобожденный из плена Котов отказался от подписания контракта с ВСУ", - сказано в публикации.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, СБУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, военнослужащий, военнопленные, обмен пленными, криминал, ВСУ, потери ВСУ, ситуация на Украине, Киев: последние новости

СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного

18:55 11.08.2026
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : СБУ
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Вернувшегося по обмену в Киев из российского плена солдата ВСУ до смерти запытали электричеством. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах
"В киевском госпитале умер некий Олег Котов, который вернулся на Украину в рамках обмена пленными. По официальным данным, мужчина скончался в результате обострения онкологического заболевания", - рассказал собеседник РИА Новости.
Он сообщил, что ныне покойный находился в плену четыре года и умер всего через два месяца после возвращения в украинскую столицу.
"По информации медиков, к Котову неоднократно приходили сотрудники СБУ, которые выводили мужчину "на беседы". Несколько раз врачи оказывали Котову неотложную помощь из-за разрядов электричества, которыми его пытали", - сказал собеседник российского информагентства.
"По его словам, врачи подтвердили, что у мужчины действительно была онкология, однако причиной смерти стала остановка сердца после пыток электричеством. Также собеседник рассказал, что освобожденный из плена Котов отказался от подписания контракта с ВСУ", - сказано в публикации.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше
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