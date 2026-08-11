https://ukraina.ru/20260811/nuzhno-iskat-drugie-varianty-fedorov-o-krakhe-blizhnevostochnoy-strategii-vashingtona-1082404491.html
"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона - 11.08.2026 Украина.ру
"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной — Ормузский пролив то открывают, то закрывают, а США то анонсируют переговоры с Ираном, то отрицают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение", полковник запаса Евгений Федоров
2026-08-11T18:52
2026-08-11T18:52
2026-08-11T18:52
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Поставки западного оружия Киеву резко сократились, вызвав новый виток разногласий между Украиной и партнерами. В Киеве жалуются на нехватку ракет ПВО, объясняя этим успешные российские удары по инфраструктуре. Эксперты видят в задержках не только логистику, но и попытку давления на украинское руководство.Тем временем США начали смягчать санкционную политику. Минфин 5 августа исключил из санкционного списка авиакомпанию Fly Baghdad, попавшую под ограничения в 2024 году за предполагаемые связи с КСИР.Отвечая на вопрос о том, можно ли считать смягчение санкций результатом давления Ирана и хуситов, эксперт заявил, что ситуация в регионе остается неопределенной.Федоров отметил, что обстановка на Ближнем Востоке не меняется в лучшую сторону. "Думаю, что ситуация на Ближнем востоке как была неопределенной, так и остается. Ормузский пролив то открывают, то закрывают, Соединенные Штаты то анонсируют переговоры, то отрицают их факт проведения. Поэтому все, что произойдет в ближайшее время, скорее всего, будет носить временный характер", — заявил политолог.По его словам, США взяли паузу, чтобы пересмотреть свою стратегию. "США, судя по всему, взяли паузу — чтобы понять, как дальше вести военную кампанию", — пояснил эксперт.Федоров подчеркнул, что текущие методы Вашингтона не работают. "Бомбардировки и использование воздушного пространства не позволяют достичь поставленных военных целей, о чем я много раз говорил в наших интервью. Значит, нужно искать другие варианты", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.
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"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной — Ормузский пролив то открывают, то закрывают, а США то анонсируют переговоры с Ираном, то отрицают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение", полковник запаса Евгений Федоров
Поставки западного оружия Киеву резко сократились, вызвав новый виток разногласий между Украиной и партнерами. В Киеве жалуются на нехватку ракет ПВО, объясняя этим успешные российские удары по инфраструктуре. Эксперты видят в задержках не только логистику, но и попытку давления на украинское руководство.
Тем временем США начали смягчать санкционную политику. Минфин 5 августа исключил из санкционного списка авиакомпанию Fly Baghdad, попавшую под ограничения в 2024 году за предполагаемые связи с КСИР.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать смягчение санкций результатом давления Ирана и хуситов, эксперт заявил, что ситуация в регионе остается неопределенной.
Федоров отметил, что обстановка на Ближнем Востоке не меняется в лучшую сторону. "Думаю, что ситуация на Ближнем востоке как была неопределенной, так и остается. Ормузский пролив то открывают, то закрывают, Соединенные Штаты то анонсируют переговоры, то отрицают их факт проведения. Поэтому все, что произойдет в ближайшее время, скорее всего, будет носить временный характер", — заявил политолог.
По его словам, США взяли паузу, чтобы пересмотреть свою стратегию. "США, судя по всему, взяли паузу — чтобы понять, как дальше вести военную кампанию", — пояснил эксперт.
Федоров подчеркнул, что текущие методы Вашингтона не работают. "Бомбардировки и использование воздушного пространства не позволяют достичь поставленных военных целей, о чем я много раз говорил в наших интервью. Значит, нужно искать другие варианты", — заключил собеседник издания.