"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона - 11.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260811/nuzhno-iskat-drugie-varianty-fedorov-o-krakhe-blizhnevostochnoy-strategii-vashingtona-1082404491.html
"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона - 11.08.2026 Украина.ру
"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной — Ормузский пролив то открывают, то закрывают, а США то анонсируют переговоры с Ираном, то отрицают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение", полковник запаса Евгений Федоров
2026-08-11T18:52
2026-08-11T18:52
новости
сша
ближний восток
иран
украина.ру
война в иране
война на ближнем востоке
международные отношения
международная политика
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081200638_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_4f2c933023db3e9a9008aac289891ba8.jpg
Поставки западного оружия Киеву резко сократились, вызвав новый виток разногласий между Украиной и партнерами. В Киеве жалуются на нехватку ракет ПВО, объясняя этим успешные российские удары по инфраструктуре. Эксперты видят в задержках не только логистику, но и попытку давления на украинское руководство.Тем временем США начали смягчать санкционную политику. Минфин 5 августа исключил из санкционного списка авиакомпанию Fly Baghdad, попавшую под ограничения в 2024 году за предполагаемые связи с КСИР.Отвечая на вопрос о том, можно ли считать смягчение санкций результатом давления Ирана и хуситов, эксперт заявил, что ситуация в регионе остается неопределенной.Федоров отметил, что обстановка на Ближнем Востоке не меняется в лучшую сторону. "Думаю, что ситуация на Ближнем востоке как была неопределенной, так и остается. Ормузский пролив то открывают, то закрывают, Соединенные Штаты то анонсируют переговоры, то отрицают их факт проведения. Поэтому все, что произойдет в ближайшее время, скорее всего, будет носить временный характер", — заявил политолог.По его словам, США взяли паузу, чтобы пересмотреть свою стратегию. "США, судя по всему, взяли паузу — чтобы понять, как дальше вести военную кампанию", — пояснил эксперт.Федоров подчеркнул, что текущие методы Вашингтона не работают. "Бомбардировки и использование воздушного пространства не позволяют достичь поставленных военных целей, о чем я много раз говорил в наших интервью. Значит, нужно искать другие варианты", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.
сша
ближний восток
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081200638_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_945711a9770050df3792addea1d4306d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, ближний восток, иран, украина.ру, война в иране, война на ближнем востоке, международные отношения, международная политика, главные новости, главное, пво, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины
Новости, США, Ближний Восток, Иран, Украина.ру, война в Иране, война на Ближнем Востоке, международные отношения, Международная политика, Главные новости, главное, ПВО, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины

"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона

18:52 11.08.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной — Ормузский пролив то открывают, то закрывают, а США то анонсируют переговоры с Ираном, то отрицают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение", полковник запаса Евгений Федоров
Поставки западного оружия Киеву резко сократились, вызвав новый виток разногласий между Украиной и партнерами. В Киеве жалуются на нехватку ракет ПВО, объясняя этим успешные российские удары по инфраструктуре. Эксперты видят в задержках не только логистику, но и попытку давления на украинское руководство.
Тем временем США начали смягчать санкционную политику. Минфин 5 августа исключил из санкционного списка авиакомпанию Fly Baghdad, попавшую под ограничения в 2024 году за предполагаемые связи с КСИР.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать смягчение санкций результатом давления Ирана и хуситов, эксперт заявил, что ситуация в регионе остается неопределенной.
Федоров отметил, что обстановка на Ближнем Востоке не меняется в лучшую сторону. "Думаю, что ситуация на Ближнем востоке как была неопределенной, так и остается. Ормузский пролив то открывают, то закрывают, Соединенные Штаты то анонсируют переговоры, то отрицают их факт проведения. Поэтому все, что произойдет в ближайшее время, скорее всего, будет носить временный характер", — заявил политолог.
По его словам, США взяли паузу, чтобы пересмотреть свою стратегию. "США, судя по всему, взяли паузу — чтобы понять, как дальше вести военную кампанию", — пояснил эксперт.
Федоров подчеркнул, что текущие методы Вашингтона не работают. "Бомбардировки и использование воздушного пространства не позволяют достичь поставленных военных целей, о чем я много раз говорил в наших интервью. Значит, нужно искать другие варианты", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАБлижний ВостокИранУкраина.рувойна в Ираневойна на Ближнем Востокемеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новостиглавноеПВОНовости Украиныновости Украина руновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
21:01В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
21:00Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
20:56Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
20:31Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
20:28Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
19:58Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
19:50Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
19:40Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
19:30Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию
19:18Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
19:01Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
19:00Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
18:55СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
18:52"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
18:3911 августа 2026 года, вечерний эфир
18:39"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
18:33Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море
18:10Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
18:00Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Лента новостейМолния