https://ukraina.ru/20260811/1082402166.html

Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию

Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию - 11.08.2026 Украина.ру

Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию

Есть точка зрения, что надо еще немного нажать, и противник рассыплется. Но мы про это "через год противник развалится" слышим уже каждый год. Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем

2026-08-11T19:30

2026-08-11T19:30

2026-08-11T19:30

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украина

донбасс

россия

илон маск

евгений норин

вооруженные силы украины

дроны

ракеты

сша

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин- Евгений, в своем недавнем выступлении вы описали обстановку на фронте одной емкой фразой: "Мы пытаемся дожать Славянск-Краматорск, ВСУ пытаются провести более-менее внятное контрнаступление". У кого это лучше получается в условиях, когда СВО окончательно перешла в формат дроновых перестрелок и столкновений пехотных групп на два-три человека?- У нас это получается получше. И дело даже не в том, что мы как-то радикально превосходим противника. Просто мы забираем то, что нам надо, а они пытаются забрать хоть что-то.Славянск-Краматорск для нас – это официально заявленная цель войны. А контрудары ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – это не более чем попытка купировать российское наступление. Притом, что ни для нас, ни для них там нет стратегического интереса. Падет Орехов или нет – это неважно. Это не имеет ни военного, ни политического значения.- С падением Орехова начнется изматывающая осада Запорожья.- Осада Запорожья – это не штурм Запорожья. Да и осада Сум несет в себе вспомогательную функцию. А Славянск и Краматорск мы собираемся именно штурмовать. "Нам вот это надо, чтобы закончить войну и сесть за стол переговоров".При этом Украина уже не пытается выиграть войну на линии фронта. Она пытается создать России тяжелые экономические проблемы. Киевский режим прямо говорит, что бомбит склады "Вайлдбериз", чтобы вызвать коллапс банковской системы. Также противник пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в Крыму и в Таврии, оказывая давление за счет "дипстрайков" и "мидлстрайков".Кстати, я недавно был в Севастополе и возвращался как раз через трассу "Новороссия". Да, значительная часть АЗС не функционирует, а на значительной части есть только солярка. Да, бензин там стоит по 120-140 рублей за литр. Но все-таки там есть, где заправиться. И там нет километровых очередей. Это не коллапс.В Мелитополе, когда я туда приезжал, не было воды и не было света. Мариуполь я видел только из автобуса, но со светом там тоже перебои. То же самое касается Геническа и Джанкоя. Также я видел немало разрушенных небольших мостов. Но там мы устанавливаем простецкие насыпи, на которые накинут асфальт. И кругом мобильные группы ПВО с "Панцирями" и пулеметами. При этом сам Крымский мост функционирует. Там ездят рейсовые автобусы. Цистерны с топливом тоже проходят.Повторюсь, ситуация там неприятная, но все-таки контролируемая. Это не гуманитарная катастрофа, когда жители разбегаются в разные стороны.- А когда мы бьем по Украине – это нанесение экономического ущерба в ответ на их удары или уже попытка изолировать поле боя в огромных масштабах?- И то, и другое.Удары по портам – это экономическое давление и довольно результативное. Но тут тоже не следует ожидать, что если мы заставили Maersk перестать гонять туда контейнеровозы, то там полностью отрубился товарооборот. Просто он делается сложнее и дороже.Поле боя мы тоже стараемся изолировать. У них горят заправки по дороге на Харьков. У них выносится логистика в ближнем и среднем тылу. Идет нормальная жизнь на войне.А на самой ЛБС стакан то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон. Продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Ситуация потихоньку меняется в пользу России. Но меняться такими темпами оно может еще очень долго.Вы правильно сказали, что большую часть людей с фронта дроны изгнали. Были случаи, когда село, которое было полностью закрашено на картах, удерживалось одним человеком. Ему с БПЛА сбрасывали еду, патрону и батарейки для рации. В этом плане фронт выглядит как два наползающих друг на друга облака дронов. Причем отдельные пешие группы в этом облаке могут пробираться довольно далеко.В таком режиме бои за Славянск и Краматорск могут продолжаться еще долго. Не скажу, что годами. Но месяцами - точно.- Почему вы думаете, что мы закончим войну, освободив Донбасс? Может быть, мы будем требовать, чтобы ВСУ ушли из Херсона и Запорожья.- Не думаю, что мы будем это требовать. У нас накапливаются и усугубляются политические и экономические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура. На той стороне проблемы тоже есть. Украине для войны где-то надо брать людей и денег, а для Европы и США этот конфликт остается застарелым геморроем.Более того, когда мы физически выбьем противника из Донбасса, то и они, и мы сможем сохранить лицо. Мы скажем, что освободили ДНР. Противник скажет, что они сохранили Украину. На этом все разойдутся.То есть финализация войны по корейскому варианту будет полезна и нам, и им. Другое дело, что если мы не найдем способа подписать мирный договор, то эта ситуация будет нестабильна еще очень долго.- Могут ли стороны пойти на резкую эскалацию, чтобы попытаться изменить этот порядок вещей? Или ее уже некуда повышать?- Могут. Но я не думаю, что это принесет сторонам какую-то пользу.Теоретически ВСУ могут попытаться высадить десант в Крыму. Хотя понятно, что это закончится их избиением на пляже и сбрасыванием в море. Россия теоретически может провести следующую волну мобилизации. Но тут сразу возникает два вопроса. Во-первых, есть ли для этого достаточно оружия и резерва, чтобы свести новобранцев в боевые части? Во-вторых, это однозначно нагрузит экономику без каких-то гарантий, что это приведет к перелому на фронте.Киевский режим может попытаться ближе к зиме своими "дипстрайками" попытаться устроить блэкауты в Москве и Санкт-Петербурге. Мы тоже можем попытаться сделать Киев холодным и голодным. Но ни нам, ни им это не позволит выиграть войну. Просто будет лишний повод сказать: "У них все плохо".Конечно, есть точка зрения, что надо еще немного нажать, и противник рассыплется. Но мы про это "через год противник развалится" слышим уже каждый год. Ситуация меняется в пользу России, но меняется медленно. Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. И я не уверен, что вся Россия готова проверять, насколько глубока эта кроличья нора. Украина тоже не железная. Там уже никто не говорит про границы 1991 года.Поэтому я считаю, что как только мы отобьем "СлавКрам", то имеет смысл фиксировать прибыль и переговариваться.- Насчет "дипстрайков". Киевский режим вовсю разгоняет тезис о том, что "Россия бешеными развивает свою группировку "Рассвет" для ударов по Украине, а нам Маск не дает использовать "Старлинк" для ударов по "старой" территории РФ". Система Маска для этого и так используется? Или, если Маск даст такое разрешение, то у нас проблем будет больше?- У нас проблем будет больше. Вопрос в том, захочет ли Маск это разрешение давать. Все-таки идея вывести стороны на переговоры у США сохраняются.Конечно, зимой так или иначе начнется катание друг друга на ракетах. Но это палка о двух концах. Я даже не исключаю неких закулисных переговоров, чтобы несколько сбавить накал взаимного "обожания". Если переговоров не будет, взаимное "обожание" продлится столько, сколько хватит запаса ракет.Это, опять же, не поможет выиграть войну ни нам, ни им. Нам поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама". Именно для этого мы стали использовать "Герани" не для ударов по Киеву, а для поражения логистики в ближнем тылу. Да, это забивание гвоздей кувалдой, потому что такие мощные штуки предназначены для работы на больших расстояниях. Но поскольку у нас есть отработанная машинка, которую мы производим в товарных количествах, ничего криминального в этом нет.Повторюсь, война началась в Донбассе, там она и закончится.- Я не согласен с вами, что война закончится в Донбассе. И дело не в том, что после "СлавКрама" мы сразу в Одессу заскочим. Просто я сомневаюсь, что киевский режим и Европа дадут нам возможность закончить войну. Поэтому нам придется брать под контроль большую часть территории Украины.- А в этом случае они сильно рискуют. Резервы для эскалации есть всегда, но использование этих резервов очень опасно.Я уже говорил, что российское руководство действует не в логике издержек, а в логике угроз. Когда мы решаем, что угроза вышла на новый уровень, то поднимаем ставки. Возник Евромайдан – случился Крым. Возникла угроза падения ЛДНР в августе 2014 года – случился "Северный ветер". Возникла угроза невыполнения Минских соглашений – началась СВО. Так взвинчивать ставки можно долго.Во-первых, готовы ли они к тому, что мы вырубим канализацию в Киеве и заставим два миллиона человек бежать из города из-за антисанитарии? Нам до этого доводить не хочется. Это не тот способ, которым добывается слава. Но возможно, что у нас просто иного выбора не будет.Во-вторых, совершенно драматически растет шанс на инциденты с другими государствами. Достаточно вспомнить историю, что украинские дроны уже начали валить в Прибалтике. А если мы завтра начнем украинские дроны над Прибалтикой сшибать, потому что угрозы для северо-западных регионов будут слишком велики?Европейские лидеры бывают некомпетентными и коррумпированными, но с инстинктом самосохранения у них все хорошо. И если станет понятно, что со следующим этапом мы можем взяться за более тяжелую палку, они постараются этого не допустить. Поэтому я считаю, что у нас есть возможность закончить войну, сесть за стол переговоров и дальше добывать свое дипломатическим путем.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

https://ukraina.ru/20260809/1082290593.html

https://ukraina.ru/20260810/rostislav-ischenko-dazhe-oderzhav-pobedu-na-ukraine-rossii-pridetsya-voevat-s-zapadom-dalshe-1082308268.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, донбасс, россия, илон маск, евгений норин, вооруженные силы украины, дроны, ракеты, сша, европа, славянско-краматорская агломерация, сво