https://ukraina.ru/20260811/v-polshe-rastt-antiukrainskaya-ritorika-konets-gostepriimstvu-1082407019.html

"Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ

"Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ - 12.08.2026 Украина.ру

"Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ

В Польше продолжают появляться товары с антиукраинской символикой. Как сообщает 11 августа телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на местные СМИ, речь идёт о футболках с недвусмысленными принтами

2026-08-11T22:30

2026-08-11T22:30

2026-08-12T12:53

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В Польше продолжают появляться товары с антиукраинской символикой, самая приличная из надписей: "Конец гостеприимства. Вон!", говорится в публикации канала.Продажа такой атрибутики ведётся через магазин футбольной атрибутики. Товар рассчитан на определённую категорию покупателей, включая футбольных болельщиков .Отношения между Польшей и Украиной в последнее время осложняются на фоне исторических споров, в частности вокруг Волынской трагедии, а также масштабной украинской миграции в Польшу.Ранее польская партия "Право и справедливость" в случае возвращения к власти заявила о намерении депортировать украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легального трудоустройства. В партии обсуждают создание центров депортации и интегрированной системы "нелегальный Alert". Председатель партии Ярослав Качиньский раскритиковал правительство Дональда Туска за реализацию "немецкой повестки дня" - Польская оппозиция предложила депортировать украинских безработных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, ярослав качиньский, польша, украина, россия, новости