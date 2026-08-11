"Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ
22:30 11.08.2026 (обновлено: 12:53 12.08.2026)
В Польше продолжают появляться товары с антиукраинской символикой. Как сообщает 11 августа телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на местные СМИ, речь идёт о футболках с недвусмысленными принтами
В Польше продолжают появляться товары с антиукраинской символикой, самая приличная из надписей: "Конец гостеприимства. Вон!", говорится в публикации канала.
Продажа такой атрибутики ведётся через магазин футбольной атрибутики. Товар рассчитан на определённую категорию покупателей, включая футбольных болельщиков .
Отношения между Польшей и Украиной в последнее время осложняются на фоне исторических споров, в частности вокруг Волынской трагедии, а также масштабной украинской миграции в Польшу.
Ранее польская партия "Право и справедливость" в случае возвращения к власти заявила о намерении депортировать украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легального трудоустройства.
В партии обсуждают создание центров депортации и интегрированной системы "нелегальный Alert". Председатель партии Ярослав Качиньский раскритиковал правительство Дональда Туска за реализацию "немецкой повестки дня" - Польская оппозиция предложила депортировать украинских безработных.
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