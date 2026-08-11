Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру
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Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру
Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
Во время атак ВСУ один человек погиб, двое получили ранения в Белгородской области. Об этом 11 августа сообщил оперштаб региона
2026-08-11T19:18
2026-08-11T19:18
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"В селе Козинка Грайворонского округа от детонации дрона мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", - сообщили в оперштабе области.Там также рассказали, что в городскую больницу №2 Белгорода обратились двое мужчин, которые пострадали при детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в посёлке Дубовое Белгородского округа. У обоих диагностированы слепые осколочные ранения.В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по предприятию - повреждён ангар. "В городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель — у транспортного средства разбиты стёкла и повреждён кузов. При атаке второго дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано. Кроме того, в частном доме разбиты окна, - рассказали в оперштабе. - Село Новая Таволжанка атаковано дроном — повреждена линия электропередачи. В селе Чураево вследствие взрыва FPV-дрона произошло возгорание сельхозтехники, которое было потушено".Оперрштаб проинформировал, что в Волоконовском округе в посёлке Пятницкое частный дом подвергся атаке беспилотника — выбиты окна и посечён фасад. В селе Казинка Валуйского округа при детонации беспилотника повреждён объект инфраструктуры."В посёлке Красная Яруга от ударов FPV-дронов повреждены грузовой и легковой автомобили, - сказано в публикации. - В Ракитянском округе в посёлке Ракитное вследствие взрыва дрона повреждены остекление квартиры в МКД, частном доме, а также перебита линия электропередачи. Еще один FPV-дрон атаковал коммерческий объект — повреждено оборудование".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ

19:18 11.08.2026
 
© YouTube / ДіяFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© YouTube / Дія
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Во время атак ВСУ один человек погиб, двое получили ранения в Белгородской области. Об этом 11 августа сообщил оперштаб региона
"В селе Козинка Грайворонского округа от детонации дрона мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте", - сообщили в оперштабе области.
Там также рассказали, что в городскую больницу №2 Белгорода обратились двое мужчин, которые пострадали при детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в посёлке Дубовое Белгородского округа. У обоих диагностированы слепые осколочные ранения.
В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по предприятию - повреждён ангар.
"В городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель — у транспортного средства разбиты стёкла и повреждён кузов. При атаке второго дрона загорелась машина — возгорание ликвидировано. Кроме того, в частном доме разбиты окна, - рассказали в оперштабе. - Село Новая Таволжанка атаковано дроном — повреждена линия электропередачи. В селе Чураево вследствие взрыва FPV-дрона произошло возгорание сельхозтехники, которое было потушено".
Оперрштаб проинформировал, что в Волоконовском округе в посёлке Пятницкое частный дом подвергся атаке беспилотника — выбиты окна и посечён фасад. В селе Казинка Валуйского округа при детонации беспилотника повреждён объект инфраструктуры.

"В посёлке Красная Яруга от ударов FPV-дронов повреждены грузовой и легковой автомобили, - сказано в публикации. - В Ракитянском округе в посёлке Ракитное вследствие взрыва дрона повреждены остекление квартиры в МКД, частном доме, а также перебита линия электропередачи. Еще один FPV-дрон атаковал коммерческий объект — повреждено оборудование".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
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