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Число украинских беженцев в Европе продолжает расти

Число украинских беженцев в Европе продолжает расти - 11.08.2026 Украина.ру

Число украинских беженцев в Европе продолжает расти

По данным Евростата, более 4,4 миллиона украинцев находятся под временной защитой в странах Европейского союза. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-11T20:31

2026-08-11T20:31

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В июне их количество увеличилось в 24 из 27 государств, хотя в Польше зафиксировано сокращение на 6 335 человек. За месяц число выехавших из страны выросло на 24,4 тысячи. Наибольший прирост в июне зафиксирован в Италии (плюс 4 115), Чехии (плюс 3 835) и Германии (плюс 2 960). Граждане Украины составляют более 98,5 процента всех получателей временной защиты в ЕС, среди них 43,4 процента — взрослые женщины, 27 процентов — мужчины и 29,6 процента — несовершеннолетние.С 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена. При этом для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты сохраняется. По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Ионова, это решение является политическим сигналом о том, что европейская партия войны рассчитывает пополнить ряды ВСУ свежими бойцами. При этом даже при дополнительной мобилизации людей необходимо обучать, вооружать и обеспечивать техникой - Ресурс для войны: Ионов объяснил, как Европа пополняет ряды ВСУ "беглыми" украинцами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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