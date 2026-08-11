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Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
Число украинских беженцев в Европе продолжает расти - 11.08.2026 Украина.ру
Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
По данным Евростата, более 4,4 миллиона украинцев находятся под временной защитой в странах Европейского союза. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-11T20:31
2026-08-11T20:31
2026-08-11T20:32
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В июне их количество увеличилось в 24 из 27 государств, хотя в Польше зафиксировано сокращение на 6 335 человек. За месяц число выехавших из страны выросло на 24,4 тысячи. Наибольший прирост в июне зафиксирован в Италии (плюс 4 115), Чехии (плюс 3 835) и Германии (плюс 2 960). Граждане Украины составляют более 98,5 процента всех получателей временной защиты в ЕС, среди них 43,4 процента — взрослые женщины, 27 процентов — мужчины и 29,6 процента — несовершеннолетние.С 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена. При этом для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты сохраняется. По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Ионова, это решение является политическим сигналом о том, что европейская партия войны рассчитывает пополнить ряды ВСУ свежими бойцами. При этом даже при дополнительной мобилизации людей необходимо обучать, вооружать и обеспечивать техникой - Ресурс для войны: Ионов объяснил, как Европа пополняет ряды ВСУ "беглыми" украинцами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ес, украина.ру, украина, новости, россия, европа, вооруженные силы украины
ЕС, Украина.ру, Украина, Новости, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины
Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
20:31 11.08.2026 (обновлено: 20:32 11.08.2026)
По данным Евростата, более 4,4 миллиона украинцев находятся под временной защитой в странах Европейского союза. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
В июне их количество увеличилось в 24 из 27 государств, хотя в Польше зафиксировано сокращение на 6 335 человек.
За месяц число выехавших из страны выросло на 24,4 тысячи.
Наибольший прирост в июне зафиксирован в Италии (плюс 4 115), Чехии (плюс 3 835) и Германии (плюс 2 960).
Граждане Украины составляют более 98,5 процента всех получателей временной защиты в ЕС, среди них 43,4 процента — взрослые женщины, 27 процентов — мужчины и 29,6 процента — несовершеннолетние.
С 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена.
При этом для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты сохраняется.
По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Ионова, это решение является политическим сигналом о том, что европейская партия войны рассчитывает пополнить ряды ВСУ свежими бойцами.
При этом даже при дополнительной мобилизации людей необходимо обучать, вооружать и обеспечивать техникой - Ресурс для войны: Ионов объяснил, как Европа пополняет ряды ВСУ "беглыми" украинцами. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.