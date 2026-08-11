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За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО

За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО - 11.08.2026 Украина.ру

За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО

За 12 часов средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-11T21:22

2026-08-11T21:22

2026-08-11T21:22

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В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные отражают атаку с применением авиации, ПВО и мобильных огневых групп. Сбито семь БПЛА преимущественно над морем, а также в районе Северной стороны и Гагаринском районе. В Днепропетровске зафиксировано несколько пожаров после прилётов. В Миргородском районе Полтавской области беспилотник поразил промышленное предприятие. Сообщается о многочисленных прилётах управляемых авиабомб в оккупированной части Запорожской областиРанее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и двоих раненых в результате атак Вооружённых сил Украины. В селе Козинка Грайворонского округа мужчина скончался на месте от тяжёлых травм. В Белгороде двое мужчин обратились в больницу с осколочными ранениями. В Белгородском округе повреждены коммерческие объекты, в Шебекинском — ангар и автомобили, также зафиксированы повреждения линий электропередачи и сельхозтехники - Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, сво, спецоперация