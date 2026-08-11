https://ukraina.ru/20260811/za-12-chasov-pvo-sbila-42-ukrainskikh-bespilotnika-nad-regionami-rossii-novosti-svo-1082406310.html
За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО - 11.08.2026 Украина.ру
За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
За 12 часов средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-11T21:22
2026-08-11T21:22
2026-08-11T21:22
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В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные отражают атаку с применением авиации, ПВО и мобильных огневых групп. Сбито семь БПЛА преимущественно над морем, а также в районе Северной стороны и Гагаринском районе. В Днепропетровске зафиксировано несколько пожаров после прилётов. В Миргородском районе Полтавской области беспилотник поразил промышленное предприятие. Сообщается о многочисленных прилётах управляемых авиабомб в оккупированной части Запорожской областиРанее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и двоих раненых в результате атак Вооружённых сил Украины. В селе Козинка Грайворонского округа мужчина скончался на месте от тяжёлых травм. В Белгороде двое мужчин обратились в больницу с осколочными ранениями. В Белгородском округе повреждены коммерческие объекты, в Шебекинском — ангар и автомобили, также зафиксированы повреждения линий электропередачи и сельхозтехники - Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
За 12 часов средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные отражают атаку с применением авиации, ПВО и мобильных огневых групп.
Сбито семь БПЛА преимущественно над морем, а также в районе Северной стороны и Гагаринском районе.
В Днепропетровске зафиксировано несколько пожаров после прилётов.
В Миргородском районе Полтавской области беспилотник поразил промышленное предприятие.
Сообщается о многочисленных прилётах управляемых авиабомб в оккупированной части Запорожской области
Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и двоих раненых в результате атак Вооружённых сил Украины.
В селе Козинка Грайворонского округа мужчина скончался на месте от тяжёлых травм.
В Белгороде двое мужчин обратились в больницу с осколочными ранениями.
В Белгородском округе повреждены коммерческие объекты, в Шебекинском — ангар и автомобили, также зафиксированы повреждения линий электропередачи и сельхозтехники - Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.