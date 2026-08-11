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Румыния уничтожила два беспилотника в Черном море у газового месторождения Neptun Deep

Румыния уничтожила два беспилотника в Черном море у газового месторождения Neptun Deep - 12.08.2026 Украина.ру

Румыния уничтожила два беспилотника в Черном море у газового месторождения Neptun Deep

В районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника. Дроны были обнаружены на расстоянии около 90 морских миль от Констанцы экипажем одного из судов, выполнявших работы в этом районе. Об этом сообщил 11 августа врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

2026-08-11T22:27

2026-08-11T22:27

2026-08-12T12:37

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По словам Мируцэ, помимо самих дрейфующих дронов на поверхности воды были найдены и другие обломки. Для обеспечения безопасности судоходства и работ вокруг платформы было принято решение о контролируемом уничтожении дронов путём подрыва. Neptun Deep является крупнейшим неразработанным газовым месторождением в румынском секторе Чёрного моря с запасами около 100 миллиардов кубометров газа. Запуск добычи на нём запланирован на 2027 год.Ранее власти стран Восточной Европы выражали обеспокоенность угрозой расширения географии конфликта на свои территории. По мнению экспертов, лимитрофы осознали нежелание воевать на собственной земле, что изменило их риторику в отношении "русской угрозы". 24 июля Румыния впервые применила авиацию для сбития беспилотника, нарушившего её воздушное пространство - "Польша не хочет, чтобы ее бросили в топку": Носович о страхах Восточной Европы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, румыния, черное море, восточная европа, новости, дроны