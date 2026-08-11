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Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий" - 11.08.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
Пока обычные украинцы выживают на минимальную зарплату, бывшие и действующие топ-чиновники примеряют этно-гирлянды и дизайнерский лен. В новом выпуске "Зрада... Украина.ру, 11.08.2026
2026-08-11T19:00
2026-08-11T19:00
2026-08-11T19:00
видео
зарплата
шоу
шоу-бизнес
фестиваль
бывший ссср
кабмин
бюрократия
верховная рада
народные депутаты
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Пока обычные украинцы выживают на минимальную зарплату, бывшие и действующие топ-чиновники примеряют этно-гирлянды и дизайнерский лен. В новом выпуске "Зрада Экспресс" мы заглянем в VIP-ложу киевского фестиваля "Вырий. Простонеба", где украинская элита устроила настоящий пир во время чумы.Дарина Боровик расскажет, как уволенная экс-премьер Юлия Свириденко хвастается украшениями за 8 200 гривен, и какие депутаты (от Нефедова до Железняка) решили "выгулять" вторых половинок на этой ярмарке тщеславия. Как элита оторвалась от реальности и почему фейсконтроль из "нимф" стал главным посмешищем недели — смотрите в этом видео.
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