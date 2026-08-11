https://ukraina.ru/20260811/zrada-ekspress-komu-voyna-a-komu-reyv-tsinizm-kievskoy-elity-na-festivale-vyriy--1082401337.html

Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"

Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий" - 11.08.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"

Пока обычные украинцы выживают на минимальную зарплату, бывшие и действующие топ-чиновники примеряют этно-гирлянды и дизайнерский лен. В новом выпуске "Зрада... Украина.ру, 11.08.2026

2026-08-11T19:00

2026-08-11T19:00

2026-08-11T19:00

видео

зарплата

шоу

шоу-бизнес

фестиваль

бывший ссср

кабмин

бюрократия

верховная рада

народные депутаты

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Пока обычные украинцы выживают на минимальную зарплату, бывшие и действующие топ-чиновники примеряют этно-гирлянды и дизайнерский лен. В новом выпуске "Зрада Экспресс" мы заглянем в VIP-ложу киевского фестиваля "Вырий. Простонеба", где украинская элита устроила настоящий пир во время чумы.Дарина Боровик расскажет, как уволенная экс-премьер Юлия Свириденко хвастается украшениями за 8 200 гривен, и какие депутаты (от Нефедова до Железняка) решили "выгулять" вторых половинок на этой ярмарке тщеславия. Как элита оторвалась от реальности и почему фейсконтроль из "нимф" стал главным посмешищем недели — смотрите в этом видео.

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